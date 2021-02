iPhone 13 bez notch'a na nagraniu wideo! Gdzie się podziało Face ID?

Do sieci wyciekło nagranie iPhone'a z bezramkowym ekranem, Na nagraniu nie widać Face ID ani czytnika linii papilarnych Touch ID.

Do sieci wyciekło nagranie przedstawiające model iPhone'a bez charakterystycznego wycięcia w ekranie i systemu Face ID. Smartfon na filmiku wygląda jak lekko zmodyfikowany iPhone 12 Pro. W rzeczywistości okazuje się, że jest to iPhone 12 Pro przerobiony z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.

Notch zadebiutował w 2017 roku razem z iPhone X

Dominik Hofacker (@domhofdesign) umieścił na Twitterze 24 sekundowe nagranie przedstawiające nowego iPhone'a z ekranem bez wycięcia w górnej części.

The notch-less iPhone.



Another iteration. Notice the reflections which make it almost indistinguishable from the real thing.#iPhone #Apple #AugmentedReality pic.twitter.com/9p9SHxZdM2 — Dominik Hofacker (@domhofdesign) February 7, 2021

Post został opisany jako "The notch-less iPhone". Jeżeli myślałeś, że do sieci wyciekł prawdziwy, działający prototyp iPhone'a 13, który na rynku pojawi się dopiero we wrześniu to niestety jesteś w błędzie. Sam autor informuje - "zwróć uwagę na odbicia, które sprawiają, że (iPhone) jest prawie nie do odróżnienia od prawdziwej rzeczy".

W rzeczywistości do stworzenia modelu iPhone'a 13 bez notce'a wykorzystano rozszerzoną rzeczywistość oraz doskonale znanego nam iPhone'a 12 Pro (sprawdź, jak wygląda obecnie dostępność) w kolorze złotym.

Na nagraniu widzimy, że z panelu frontowego pozbyto się wcięcia w ekranie. Zamiast niego otrzymujemy szerszy pasek powiadomień wyświetlający nazwę sieci. Zegarek podobnie, jak w starszych modelach z Touch ID znajduje się na środku - prawie centralnie pod głośnikiem do rozmów.

Niestety zgodnie z wieloma wcześniejszymi plotkami iPhone 13 zaoferuje wycięcie w ekranie. Smartfon zostanie wyposażony w Face ID trzeciej generacji, które pozwoli na zmniejszenie notch'a, ale ten charakterystyczny element pozostanie z nami przez kolejny rok.

Więcej informacji o iPhone 13 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Grafitowy 5G 5 699 zł

Źródło: Twitter.com