iPhone 13 - czy warto kupić na premierę?

iPhone 13 pojawi się na rynku zgodnie z planem, czyli we wrześniu tego roku. Wiele osób zastanawia się, czy warto zainwestować kilka tysięcy i kupić nowego smartfona od Apple na premierę. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Spis treści

Rok 2020 był okresem mocno specyficznym ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. Sytuacja ta odbiła się także mocno w świecie elektronicznych gigantów. Problemy nie ominęły Apple, co poskutkowało m.in. opóźnieniem premiery iPhona 12. Od wielu lat podobna sytuacja nie miała miejsca. Warto także zwrócić uwagę na to, że obecny flagowiec od Apple nie jest urządzeniem rewolucyjnym i każdy, kto ostatecznie zrezygnował z zakupu "dwunastki", może się poważnie zastanowić nad inwestycją w nadchodzące wielkimi krokami nowe modele.

Różnice w stosunku do iPhone 12

W nowych urządzeniach od Apple zostaną usprawnione elementy, które nie do końca sprawdzały się w przypadku iPhone 12. Najważniejszym z nich jest powrót TouchID. Rok 2020 był chyba najgorszym momentem, w którym gigant z Cupertino mógł zrezygnować z czytnika linii papilarnych na rzecz FaceID. Wszechobecne maseczki skutecznie utrudniły korzystanie z nowych urządzeń. W przypadku nadchodzących modeli TouchID wraca, a czytnik linii papilarnych ma być wtopiony w obudowę.

To, co również działa na korzyść nadchodzącego modelu, jest zauważalne zwiększenie pamięci wewnętrznej urządzeń. O ile w przypadku smartfonów oznaczonych numerem 12, w zależności o wariantu, mogliśmy liczyć na pojemność maksymalnie 512GB, tak w przypadku nowych sprzętów konfiguracje skończą się na pojemności 1TB.

Smartfony z rodziny iPhone 12

iPhone 13 zaoferuje także modem sieci 5G kompatybilny mmWave i Sub 6GHz również w Europie. Będzie on lepiej zintegrowany z procesorem A15, co znacząco wpłynie na zużycie energii, w efekcie wydłużając czas pracy na baterii.

W odróżnieniu od poprzedniego modelu, iPhone 13 będzie całkowicie nową konstrukcją i możemy liczyć na to, że zrewolucjonizuje w pewnym stopniu rynek smartfonów. Wierzymy, że im bliżej premiery, Apple będzie odsłaniać kolejne karty i że nie wszystko zostało jeszcze powiedziane w kwestii nowych urządzeń.

Ceny

Co w takim razie z ceną? Co ciekawe, wg. analityków ceny nie mają się znacząco różnić od tych, z którymi mieliśmy do czynienia w przypadku iPhona 12. Cena najtańszego wariantu ma oscylować w okolicach 4199 zł, dochodząc do kwoty 5699 zł w przypadku iPhone 13 Pro Max. Bazując także na doświadczeniach z poprzednich lat, nie mamy co liczyć na szybki spadek ceny urządzeń. A przynajmniej w przypadku niektórych konfiguracji.

iPhone 11 256 GB, który na premierę kosztował 4349 zł, utrzymywał wysoką cenę przez około 9 miesięcy. Dopiero w lipcu 2020 roku spadła o 250 zł. iPhone 11 zszedł poniżej kwoty 4000 zł po premierze swojego następcy. Chodzi oczywiście o urządzenie w tej konfiguracji, ponieważ bazowe (64GB) startowy z kwotą poniżej 4000 zł.

źródło: gsmmaniak.pl

W przypadku obecnego flagowca, cena jest zależna od konkretnej konfiguracji jaką wybierzemy. Weźmy pod uwagę najtańsze modele, czyli iPhone 12 64 GB, który w dniu premiery kosztował 4199 zł oraz iPhone 12 mini 64 GB, który mogliśmy nabyć w kwocie 3599 zł. Obecnie ceny tych urządzeń kształtują się na następującym poziomie: iPhone 12 64 GB - 3749 zł, iPhone 12 mini 64 GB - 2999 zł (najniższe ceny wg. portalu ceneo.pl)

Jak to wygląda w przypadku wszystkich konfiguracji?

iPhone 12 mini

64 GB - cena początkowa (3599 zł) - obecnie najniższa cena (2999 zł)

128 GB - cena początkowa (3849 zł) - obecnie najniższa cena (3399 zł)

256 GB - cena początkowa (4349 zł) - obecnie najniższa cena (3949 zł)

iPhone 12

64 GB - cena początkowa (4199 zł) - obecnie najniższa cena (3749 zł)

128 GB - cena początkowa (4449 zł) - obecnie najniższa cena (4075 zł)

256 GB - cena początkowa (4949 zł) - obecnie najniższa cena (4669 zł)

iPhone 12 PRO

128 GB - cena początkowa (5199 zł) - obecnie najniższa cena (4898 zł)

256 GB - cena początkowa (5699 zł) - obecnie najniższa cena (5406 zł)

512 GB - cena początkowa (6699 zł) - obecnie najniższa cena (6436 zł)

Chodzi oczywiście o ceny u zewnętrznych dystrybutorów. Kwoty widniejące na stronie Apple są dokładnie takie same jak na początku. Możemy przypuszczać, że w przypadku iPhona 13 spadki cen będą niewielkie. Przynajmniej w stosunku do ogólnej kwoty jaką musimy zapłacić za urządzenie. Jest to nieporównywalnie mniejsza różnica cenowa niż w przypadku np. Samsunga Galaxy S21 Ultra 12/128 GB. Jego cena początkowa to 5749 zł. Aktualnie ten sprzęt możemy dostać za 4799 zł. Jest to prawie 1000 zł taniej niż na początku, a należy zaznaczyć, że smartfon od Samsunga na polskim rynku debiutował pod koniec stycznia 2021 roku, czyli trzy miesiące po "jabłuszku" z numerem 12.

Podsumowanie

Do premiery zostało jeszcze trochę czasu i na pewno dostaniemy jeszcze sporo informacji ma temat nowych urządzeń. Bazując jednak na tym co już wiemy o nowych "jabłuszkach", warto rozważyć zakup jednego z wariantów. Szczególnie, że co prawda możemy liczyć na spadek ceny po kilku miesiącach od premiery, jednak nie będzie on na tyle duży, że warto odwlekać decyzję o zakupie. O szczegółach i specyfikacji nadchodzących urządzeń z rodziny Apple można przeczytać tutaj.