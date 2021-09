iPhone 13 - czy warto kupić najnowszego smartfona Apple?

iPhone 13 został oficjalnie zaprezentowany, ale czy warto wydać na niego co najmniej 3599 zł?

Spis treści

Apple powróciło do klasycznego cyklu wydawniczego i zaprezentowało nowe smartfony z rodziny iPhone. Na półkach sklepowych za tydzień pojawi się iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Czy warto rozważyć ich zakup? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym materiale.

Smartfony z rodziny iPhone 13 Źródło: apple.com

iPhone 13 to niewielka aktualizacja

Na początku warto zaznaczyć, że iPhone 13 to niewielka aktualizacja, która dla niektórych konsumentów może być rozczarowująca. Apple zdecydowało się na zmianę liczby, ale w rzeczywistości nowe modele powinniśmy traktować jak iPhone'a 12s. Telefony wyglądają bardzo podobnie i oferują podobne funkcje.

iPhone 13 kosztuje tyle samo co iPhone 12 rok temu, ale ma więcej pamięci

Apple nie zdecydowało się na ponowne podniesienie cen. To dobra wiadomość, ponieważ smartfony iPhone zdrożały w ubiegłym roku. Nowe modele startują z poziomu 3599 zł. Cieszy fakt, że z oferty wycofano konfigurację wyposażoną w 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Oznacza to, że iPhone 13 mini/iPhone 13 w rzeczywistości jest tańszy od poprzednika. Oznacza to, że smartfon w praktyce zaoszczędzimy 250 zł.

iPhone 13 mini Źródło: apple.com

iPhone 13 w końcu posiada ekran ProMotion

Po kilku latach zwłoki matryce z podwyższoną częstotliwością odświeżania trafiają do smartfonów z rodziny iPhone 13. Niestety jest pewnie haczyk. Ekran ze 120 Hz częstotliwością odświeżania otrzymamy jedynie decydując się na iPhone'a 13 Pro lub iPhone'a 13 Pro Max.

Droższe modele posiadają wyświetlacz Super Retina XDR z VRR - zmienną częstotliwością odświeżania. Telefon automatycznie reguluje częstotliwość odświeżania w zakresie od 10 Hz (statyczne wyświetlanie treści) do 120 Hz (granie w gry akcji).

iPhone 13 Pro i Pro Max Źródło: apple.com

iPhone 13 ma nowy procesor

Smartfony do Apple po raz kolejny zostawiają konkurencje daleko z tyłu. Wszystko dzięku układowi Apple A15 Bionic, który ma być nawet o 50% wydajniejszy od konkurencji. W sieci nie znajdziemy jeszcze testów syntetycznych, ale jeżeli układ jest chociaż o 15% wydajniejszy od Apple A14 z iPhone 12, możemy być pewni, że wydajności nie zabraknie na kilka najbliższych lat.

Dodatkowo chip posiada aż 16 rdzeni Neural Engine, które odciążają pracę procesora. Wspomagają one obliczenia związane z Live Text, nawigacją 3D i innymi działaniami w systemie operacyjnym iOS 15.

Kolejna generacja = ulepszony aparat

iPhone 13 nadal posiada aparaty o rozdzielczości 12 MP. Oznacza to jedno - zabrakło możliwości nagrywania w rozdzielczości 8K. Na szczęśnie Apple przewidziało kilka innych zmian, które pozytywnie wpłyną na jakość zdjęć i filmów. Tak naprawdę nowe matryce to największa zmiana względem poprzedniej generacji.

Smartfony z rodziny iPhone 13 posiadają stabilizację przesunięcia matrycy - Sensor Shift - w każdej konfiguracji. Sensory mają oferować nawet o 47% więcej światła. Modele Pro i Pro Max otrzymały obiektyw z 3-krotnym przybliżeniem optycznym oraz nowy tryb do makrofotografii.

Wyświetlacz iPhone 13 Źródło: apple.com

Każdy model otrzymał nagrywanie w Dolby Vision w 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę. Nowością jest tryb Cinematic Mode, ale ograniczono go do zaledwie 30 klatek na sekundę i rozdzielczości Full HD.

Wydajniejsza bateria jest miłym dodatkiem

Mniejsze modele - iPhone 13 mini oraz iPhone 13 Pro mają działać na baterii przez 1,5 godziny dłużej. W przypadku iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro Max różnica wynosić będzie aż 2,5 godziny. Apple jako punkt odniesienia podało smartfony z rodziny iPhone 12, ale zabrakło przedstawienia dokładnej procedury testowej. Niezależnie od tego dobrze wiedzieć, że nowe modele są dłużej wytrzymają na jednym ładowaniu. Producent przekazuje, że jest to możliwe dzięki układowi Apple A15 Bionic, który jest zauważalnie wydajniejszy.

Czy warto kupić iPhone 13?

Czy warto zatem kupić iPhone'a 13?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zleży bowiem od rodzaju urządzenia, które aktualnie użytkujemy. Jeżeli korzystasz z ekosystemu i posiadasz już iPhone'a 11 lub lepszego to obiektywnie patrząc wymiana nie ma sensu. iPhone 13 nie jest nie tyle rewolucyjny, aby wymieniać na niego nadal nowoczesnego i niesamowicie wydajnego iPhone'a. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zależy Ci na jak najlepszych aparatach. Wtedy odpowiednim wyborem będzie iPhone 13 Pro lub iPhone 13 Pro Max.

Aktualnie sprzedawane modele iPhone'a Źródło: apple.com

Inaczej wygląda sprawa gdy użytkujemy iPhone'a Xs lub starszego. W tej sytuacji nawet najmniejszy i najtańszy iPhone 13 mini będzie miał nieporównywalnie lepszy aparat z trybem nocnym. Docenimy również szybszy procesor, większą ilość pamięci, lepszą wodoszczelność oraz wyświetlacz Super Retina XDR z mniejszym wycięciem.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku osób, które dopiero wchodzą w ekosystem Apple lub posiadają smartfona z Androidem. iPhone 13 zaoferuje wszystkie elementy, z których słynie iPhone. Dodatkowo otrzymamy kilka gratisów pod postacią wydajności i solidnych aparatów z Dolby Vision, trybem portretowym i trybem filmowym.