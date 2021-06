iPhone 13 - czy właśnie poznaliśmy wygląd nowego notch'a?

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza wymaga, aby wszystkie urządzenia wykorzystujące technologię szyfrowania były rejestrowane w jej bazie danych. Jak zwykle, tegoroczne modele iPhone'ów zostały dodane do zgłoszeń na kilka miesięcy przed ich publicznym ogłoszeniem - okazja idealna, aby wrażliwe informacje wyciekły do sieci.

Oczekuje się, że Apple ogłosi najnowszego iPhone'a 13 we wrześniu, ale zanim będzie wprowadzić je do sprzedaży, firma musi zdobyć certyfikaty od regulatorów na całym świecie. Jest to długi i żmudny proces, dlatego zaczyna się go na długo przed ogłoszeniem produktu, a to często produkuje mniejsze lub większe przecieki.

Jeden z takich certyfikatów został wystawiony przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą (EWG), która ujawniła numery nowych modeli telefonów z nadgryzionym jabłkiem.

Numery modeli iPhone'ów 13 na liście EEC

Wymienione numery modeli to: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 oraz A2645. Wszystkie te urządzenia działają na iOS 14 i to wszystkie informacje, jak możemy wyczytać z listy. Niestety, na ten moment trudno powiedzieć, który numer modelu odpowiada któremu urządzeniu iPhone 13.

Oczekuje się, że najnowsze modele iPhone'ów będą tak naprawdę zaktualizowanymi modelami z poprzedniego roku. Wszystkie mają zadebiutować z chipem A15 i przeprojektowanym notch'em. Modele Pro będą podobno wyposażone w ekrany LTPO OLED o odświeżaniu 120Hz, podczas gdy regularne modele otrzymają odświeżanie w wysokości 60Hz.

Szybka ochronna rzekomego iPhone'a 13, pokazująca przeprojektowany notch Szybka ochronna rzekomego iPhone'a 13, pokazująca przeprojektowany notch Szybka ochronna rzekomego iPhone'a 13, pokazująca przeprojektowany notch

Wszystkie telefony z serii iPhone 13 mają otrzymać nowe ultra szerokie kamery z przesłoną f/1.8. Przecieki wskazują również na większe pojemności baterii zaczynające się od 2,406 mAh przy modelu 13 mini, podczas gdy 13 i 13 Pro powinny dostać akumulator o pojemności 3,095 mAh. Model 13 Pro Max może mieć oferować nawet 4,352 mAh, co byłoby największą pojemnością, jaką iPhone'y oferowały do tej pory.

