iPhone 13 i 13 Pro po raz pierwszy w historii obsługują dual eSIM

Nowości na temat iPhone'a 13 nie ma końca. Kolejna z nich dotyczy funkcji, na którą fani smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka czekali od dawna.

Odkąd eSIM weszło w życie i Apple wprowadziło ten standard do swoich iPhone'ów, jednocześnie byłeś w stanie użyć jednej fizycznej karty SIM i jednej eSIM do funkcji dual SIM.

Począwszy od tegorocznych iPhone'ów, ograniczenie to zostało zniesione. Modele iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max oferuję podwójną funkcjonalność kart eSIM - co oznacza, że można całkowicie zrezygnować z fizycznej karty i korzystać z dwóch eSIM. Apple nie wspomina jednak nic o dodaniu nowego miejsca na fizyczną kartę SIM, aby zyskać potrójny układ. Jest to nadal dual SIM, jednak od teraz można go wykorzystać na dwa różne sposoby.

Zobacz również:

Źródło: Apple

Oto specyfikacje obsługi kart SIM dla iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro i iPhone'a 13 Pro Max:

Dual SIM (nano-SIM i eSIM)

Obsługa dwóch kart eSIM

iPhone 13 i iPhone 13 mini nie są kompatybilne z istniejącymi kartami micro-SIM.

Oprócz nowej funkcjonalność obsługi dual eSIM, iPhone 13 przynosi szereg nowych funkcji i usprawnień względem zeszłorocznego modelu. Wśród nich znalazł się na przykład lepszy aparat - iPhone 13 mini oraz iPhone 13 otrzymały sensor znany z zeszłorocznego iPhone'a 12 Pro Max. Oznacza to, że na pokładzie znajdują się piksele o wielkości 1,7 mikrona. Przekłada się to na przechwytywanie nawet o 47% większej ilości światła.

Źródło: Apple

Inne nowości obejmują także zastosowanie technologii ProMotion, która sprawia, że iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max w końcu przynoszą 120 HZ częstotliwości odświeżania. Zmian doczekała się także bateria. Dzięki ogniwom o większej pojemności i obecności energooszczędnego procesora iPhone 13 mini oraz iPhone 13 Pro działać będą na baterii o 1,5 godziny dłużej. W przypadku modeli iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro Max możemy liczyć na dodatkowe 2,5 godziny.

Źródło: Apple

Jeśli chcesz przeczytaj więcej o kluczowych nowościach, jakie wprowadza iPhone 13 - zapraszamy tutaj. A jeśli ciekawi Cię relacja z całego wydarzenia California Streaming, przejdź do tego artykułu.