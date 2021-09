iPhone 13 i Apple Watch? Aktualnie to złe połączenie!

Apple potwierdza iPhone 13 i Apple Watch to aktualnie złe połączenie. Wymagana będzie aktualizacja. Kiedy trafi do użytkowników?

Pierwsi użytkownicy iPhone'a 13 są w posiadaniu swoich urządzeń przez niespełna trzy dni. Podczas ostatniego weekendu dowiedzieliśmy się ciekawych informacji. Okazuje się, że topowe modele Pro i Pro Max mają czasami problemy ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Dodatkowo nie wszystkie aplikacje są jeszcze dostosowane do nowego notcha. Jest on węższy, ale ma większą wysokość, przez co nachodzi na niektóre elementy interfejsu użytkownika. Wisienką na torcie są jednak problemy z kompatybilnością z zegarkami Apple Watch.

Odblokuj z wykorzystaniem Apple Watch Źródło: apple.com

Apple oficjalnie potwierdziło, że po sparowaniu smartfonów z rodziny iPhone 13 z dowolnym zegarkiem Apple Watch nie skorzystamy aktualnie z funkcji "Odblokuj z wykorzystaniem Apple Watch".

Wszystko z powodu błędu w iOS 15, który jest specyficzny dla najnowszych smartfonów.

Po sparowaniu iPhone'a 13 z zegarkiem Apple Watch nie będziemy w stanie odblokować naszego telefonu w momencie, gdy skanowanie z wykorzystaniem Face ID jest niedostępne.

Gigant z Cupertino przekazał, że problem zostanie rozwiązany za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania. Spodziewamy się, że pojawi się ona w przeciągu kilku najbliższych dni.