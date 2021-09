iPhone 13 i szybkie ładowanie? Zapomnij o nim!

iPhone 13 jest świetny, ale Apple nadal odstaje od konkurencji w jednej kwestii. Chodzi o czasy ładowania, które w najnowszych smartfonach są nieprzyzwoicie długie.

iPhone 13 to kolejna rodzina smartfonów od Apple, która nie przynosi żadnych znaczących nowości w kwestii ładowania. Smartfony otrzymały zauważalnie wytrzymalsze baterie, ale gigant z Cupertino zapomniał o zmianie systemu ładowania.

iPhone 13 mini Źródło: apple.com

Apple chwali się, że najnowsze smartfony naładujemy do 50% w "zaledwie" 30 minut. Aby to uczynić potrzebujemy szybkiej ładowarki Power Delivery o mocy 18 W. Informacja ta zdradza nam, że iPhone 13 posiada wolny jak na dzisiejsze standardy system ładowania przewodowego.

Gigant z Cupertino sprytnie ukrywa czasy ładowania od 0 do 100%. Nie powinniśmy się dziwić, ponieważ nie przystają one do flagowych smartfonów za co najmniej 3599 zł. W czasach, gdy Xiaomi i inni chińscy producenci pozwalają naładować nam akumulator do 100% nawet w zaledwie 20 minut, smartfony Apple potrzebują aż 5 razy tyle czasu.

iPhone 13 Pro Max, który ma największy akumulator wspiera ładowanie przewodowe o mocy 27 W. Telefon naładujemy do pełna w 86 minut.

Mniejsze i tańsze modele są w stanie ładować się z mocą maksymalną 21 W. iPhone'a 13 naładujemy do pełna w 89 minut. Różnica pomiędzy iPhone 13, a iPhone 13 Pro Max jest niewielka ze względu na różnicę pojemności (4373 mAh w iPhone 13 Pro Max i 3240 mAh w iPhone 13).

Najmniejszego iPhone'a 13 mini naładujemy z mocą 15 W, a ładowanie od 0 do 100% zajmie 87 minut.

Jak widać Apple nie popisało się w kwestii szybkiego ładowania swoich smartfonów. Firma ewidentnie popracowała nad czasami pracy, ale zapomniała o szybkich ładowarkach. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na zastosowanie przestarzałego portu Lightning, który nie został zmodyfikowany o 2012 roku i nie jest dostosowany do przenoszenia prądu o wysokiej mocy.