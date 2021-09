iPhone 13 nadal ma śmiesznie mało pamięci operacyjnej

Apple wymieniło procesor, ale nie zdecydowało się na aktualizację pamięci operacyjnej. Czy ta decyzja może rzutować na długowieczność iPhone'a?

Nie od dziś wiemy, że Apple podczas prezentacji skupia się na autorskich procesorach jednocześnie nigdy nie zdradzając informacji na temat wbudowanej pamięci operacyjnej.

iPhone 13 Pro ma wydajniejszy procesor Apple A15 Źródło: apple.com

Podobnie było na wtorkowej konferencji California streaming. Z prezentacji dowiedzieliśmy się, że iPhone 13 otrzymał najwydajniejszy układ dla smartfonów, co zostało już potwierdzone w pierwszych testach syntetycznych.

Na jaw wyszło również, że producent nie zdecydował się na aktualizację pamięci operacyjnej. Oznacza to, że bazowe modele wyposażone w procesor Apple A15 Bionic z 4-rdzeniowym układem graficznym łączone są z 4 GB pamięci operacyjnej.

Droższe smartfony z rodziny Pro oferują nieco wydajniejszy układ z 5-rdzeniową kartą graficzną, który połączono z 6 GB pamięci operacyjnej.

Oznacza to, że rodzina iPhone 13 posiada tyle samo RAMu co zeszłoroczne modele z serii iPhone 12. Dodatkowo warto podkreślić, że 4 GB pamięci operacyjnej firma Apple stosuje od pojawienia się na rynku modeli iPhone Xs/Xs Max w 2018 roku.

Ilość pamięci operacyjnej została ujawniona przez portal MacRumors, który przejrzał kod źródłowy Xcode 13 beta. W identyczny sposób dowiedzieliśmy się o ilości pamięci operacyjnej w smartfonach z rodziny iPhone 12.

Czy 4 GB pamięci operacyjnej to mało? Dla smartfonów z Androidem z pewnością tak, ale musimy pamiętać, że w przypadku Apple mowa o świetnym dopasowaniu systemu operacyjnego do sprzętu. Apple A15 z 4 GB pamięci operacyjnej i systemem operacyjnym iOS to niesamowicie wydajny zestaw, którem wydajności nie zabraknie przez kilka lat.