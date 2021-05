iPhone 13 - nowe modele będą jeszcze grubsze. Dlaczego?

Najnowsze plotki zakładają, że modele z rodziny iPhone 13 będą grubsze od iPhone 12. Domyślasz się jaki element spowoduje wzrost wymiarów zewnętrznych?

iPhone 13 w niektórych konfiguracjach zaoferuje jeszcze większą wyspę z aparatami. Nowe moduły, które zostaną w niej umieszczone spowodują zwiększenie wymiarów zewnętrznych całego smartfona.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez portal MacRumors, iPhone 13 będzie minimalnie grubszy od iPhone'a 12. Dodatkowo zwiększą się wymiary wsypy z aparatami. Zmiany w wyglądzie urządzenia spowodują brak kompatybilności z pokrowcami dedykowanymi do iPhone'a 12.

iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro będą miały obudowę o grubości 7,57 mm. Oznacza to wzrost o 0,17 mm w stosunku do iPhone'a 12. Dla większości użytkowników będzie to niezauważalna różnica.

iPhone 13 w wersji Pro oraz Pro Max zaoferuje znacznie bardziej wystająca obudowę obiektywów. Tyczy się to również bazowych modeli, ale tam wyspa z aparatami jest znacznie smuklejsza.

Razem z obiektywami wzrosną również wymiary zewnętrzne obudowy obiektywów. Będzie ona o kilka mm większa.

Portal MacRumors przekazał, że informacje pochodzą z wiarygodnego źródła.

Więcej informacji o iPhone 13 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Źródło: imore.com