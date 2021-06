iPhone 13 - nowy kolor przyciągnie chętnych?

Z każdą nową generacją iPhone'a Apple dodaje kolejny kolor do coraz bogatszej palety, z której wybierać mogą nabywcy smartfonów. Zapewne nie inaczej będzie w tym roku.

Razem z debiutem iPhone'a 12 otrzymaliśmy możliwość zakupu niebieskiego modelu, rok wcześniej był to kolor zielony. W tym roku do dostępnej palety włączono także fioletowy, którego zabrakło w momencie premiery urządzenia. Apple zdecydowało, że do coraz dłuższej listy dostępnych kolorów dołączy pomarańczowy. Pomarańczowe modele pojawiły się w sieci na grafikach Iana Zelbo.

Kolor na przedstawionych grafikach wygląda na dość intensywny i przykuwa wzrok. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że Apple zwykle przygotowuje dwa odcienie danego koloru i odpowiednio dzieli je pomiędzy wypuszczane urządzenia. Tak wyglądała sytuacja w zeszłym roku, kiedy to modele iPhone 12 Pro oraz 12 Pro Max otrzymały obudowy w kolorze pacific blue, a podstawowy iPhone 12 oraz 12 mini nieco bardziej intensywny odcień niebieskiego.

Przedstawione grafiki pokazują nam podstawową wersję iPhone'a 13 w kolorze pomarańczowym o dość intensywnym odcieniu. Możemy więc oczekiwać nieco bardziej stonowanego wariantu w przypadku iPhone'a 13 Pro. Oczywiście może się także okazać, że Apple zdecyduje się na jedną opcję kolorystyczną dla wszystkich modeli tegorocznego smartfona.

Już wcześniej w sieci pojawiały się także zdjęcia i grafiki prezentujące nam dostępne warianty kolorystyczne, jak niebieski iPhone 13 mini, czy czerwony iPhone 13 (PRODUCT)RED, symbolizujący współpracę marki Apple z inicjatywą (RED), która wspomaga walkę z COVID-19 oraz AIDS.

Spodziewamy się, że premiera najnowszej linii smartfonów iPhone odbędzie się we wrześniu tego roku. Już dzisiaj natomiast możemy otrzymać porcję świeżych informacji podczas wydarzenia WWDC 2021 organizowanego przez Apple.

