iPhone 13 odporniejszy na uderzenia? Niestety nie do końca...

iPhone 13 ma być odporny na uszkodzenia mechaniczne. Czy szkło Ceramic Shield jest trwalsze od tego znanego z iPhone 12? Okazuje się, że nie do końca.

Apple od 2019 roku przykłada uwagę do odporności obudowy iPhone'a na uszkodzenia mechaniczne. Podczas premiery iPhone'a 11 w 2019 roku poświęcono sporo czasu na temat szkła i lotniczego aluminium, które mają zwiększoną odporność na uszkodzenia. W zeszłym roku razem z iPhone 12 wprowadzono nowy materiał wykorzystywany do budowy. Specjalna warstwa Ceramic Shield ma chronić ekran iPhone'a przed stłuczeniem oraz zarysowaniami. Jest to autorska odpowiedź giganta z Cupertino na szkło Corning Gorilla Glass.

iPhone 13 Pro, iPhone 13 i iPhone 12 Pro Źródło: apple.com

Do sieci trafiły już pierwsze testy wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 13. Allstate Protections Plans porównał w tym aspekcie najnowsze smartfony iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro do zeszłorocznych modeli z rodziny iPhone 12.

W przypadku upadku ekranem w dół rezultaty są identyczne - ekran pęka przy drugim upadku.

Taki sam wynik jest również podczas upuszczenia telefonu na plecki. W tej próbie większa wyspa z aparatami w modelach Pro i Pro Max powoduje większe uszkodzenia. iPhone 12 oraz iPhone 13 skończył z lekkimi, powierzchownymi uszkodzeniami, a iPhone 12 Pro oraz iPhone 13 Pro z całkowicie popękanymi pleckami.

Wyniki testów wytrzymałości potwierdzają, że w praktyce nie warto słuchać firmy Apple. Lepiej od razu zakupić szkło ochronne oraz etui, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawą urządzenia.

