iPhone 13 - przyszli użytkownicy obawiają się przesądów

Czy iPhone 13 faktycznie będzie pechowym modelem. Niektórzy internauci obawiają się zakupu kolejnej generacji iPhone'a, która będzie miała liczbę 13 w nazwie. Czy mają czego się bać?

Apple na przestrzeni ostatnich lat zmieniło schemat nazewnictwa. W 2016 roku firma przestała stosować coroczne aktualizacje swoich smartfonów. Oznacza to, że po iPhone 11 pojawił się iPhone 12. Wszystkie przecieki zapowiadają, że we wrześniu na rynku pojawi się iPhone 13 (więcej informacji o tym smartfonie znajdziesz w naszym materiale zbiorczym). Wszystko wskazuje na to, że Apple nie pominie pechowej według niektórych internautów liczby. Potwierdzeniem tej tezy są systemy operacyjne iOS 13 i macOS 10.13, które zostały wprowadzone na rynek odpowiednio w 2019 i 2017 roku.

Modele iPhone'a sprzedawane w 2021 roku Źródło: macworld.com

Według najnowszego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez firmę analityczną SellCell internauci obawiają się iPhone'a 13.

Aż 18% z grupy 3000 badanych potwierdziła, że wręcz boi się iPhone'a 13. Okazało się, że tylko 26% badanych nie ma zastrzeżeń do nazwy iPhone 13. Przeważająca większość konsumentów wolałaby, aby Apple zmieniło nazewnictwo. Wśród najcześciej padających propozycji wymieniano iPhone (2021) - 38%, iPhone 21 - 16%, iPhone 12s - 13% oraz iPhone 14 - 7%.

Zła reputacja liczby 13 może wynikać z babilońskiego systemu liczbowego, który opiera się na bazie liczby 12. Oznacza to się, że liczba 13 jest pierwszą dwucyfrową liczbą, która wymaga drugiej ręki do zapamiętania. Kciukiem jednej ręki i paliczkami trzech palców da się bowiem policzyć do 12.

Z drugiej strony inną pechową liczbą może być 17ka. We Włoszech unika się jej stosowania.

Badanie przeprowadzone przez SellCell ukazało również inne ciekawe wnioski. Większość konsumentów zamierza czekać już na premierę nowych modeli. Zakup iPhone'a 12 jest dla nich obecnie nieatrakcyjny. Wszystko ze względu na zbliżający się debiut nowych modeli.

Aż 64% respondentów woli zaczekać do września i nabyć nowy model.

Konsumentów, którzy przetestowali już iOS 15 zapytano o ich wrażenia. System operacyjny iPhone'a 13 przypadł do gustu 28% badanych, którzy są pod dużym wrażeniem. Ponad połowa - 52,6% jest wcale niezadowolona lub zadowolona w niewielkim stopniu.

Jaka jest Twoja opinia o iPhone 13. Boisz się przesądów i wolałbyś zmiany nazwy?

