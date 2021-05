iPhone 13 - ruszyła produkcja procesorów Apple A15

Tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC rozpoczęło produkcję procesorów, które znajdą się w nadchodzących iPhone 13.

Raporty donoszą, że najnowsze procesory do iPhone 13 są już w produkcji. Wygląda na to, że Apple chce zabezpieczyć się na wypadek nagłych problemów z dostawą podzespołów i już teraz przygotowuje się na wypuszczenie swojego najnowszego modelu. Wedle ostatnich informacji tajwański producent układów scalonych TSMC uruchomił już linie produkcyjne, a jednostka A15 Bionic trafiła już do masowej produkcji.

Procesor napędzający najnowsze smartfony z nadgryzionym jabłkiem ma powstawać w 5 nm procesie technologicznym. Wygląda na to, że pod tym względem będzie on taki sam jak poprzednia generacja Apple A14, jednak ma zapewnić wydajniejszą pracę oraz mniejsze zużycie baterii.

Jeżeli masowa produkcja najnowszych chipów faktycznie ruszyła, może to oznaczać, że premiera rodziny iPhone 13 będzie miała miejsce we wcześniej zakładanym terminie, czyli we wrześniu tego roku. Dostawa procesorów w terminie z pewnością będzie ważnym czynnikiem w dotrzymaniu planowanej daty premiery. Te informacje zdają się pokrywać z marcowymi doniesieniami, wedle których produkcja procesorów miała ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

O ile Apple korzysta z usług wielu producentów i może łatwo negocjować z innymi, jeżeli jeden z nich ma problemy z masową produkcją poszczególnych podzespołów, o tyle przy produkcji procesorów jest niemalże uzależnione od TSMC. Producent zwyczajnie wyprzedza innych, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne, dlatego dla amerykańskiego giganta tak ważne jest, aby ich dostawy zawsze odbywały się w terminie. W nowych procesorach Apple A15 kluczowym aspektem będzie zmniejszenie zużycia baterii, ponieważ rodzina iPhone 13 wyposażona będzie w modem 5G oraz 120 Hz wyświetlacz OLED.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem Apple, o iPhone 13 i jego specyfikacji technicznej, usłyszymy podczas wrześniowego ogłoszenia i premiery najnowszych smartfonów.

Zobacz także: Wszystko co wiemy o iPhone 13.

Źródło: Wccftech