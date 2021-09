iPhone 13 to rozczarowanie?

iPhone 13 to kolejna niewielka aktualizacja. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że to druga taka aktualizacja pod rząd.

Apple zaprezentowało swoje najważniejsze nowości na najbliższe miesiące. Podczas oglądania konferencji California streaming można było odnieść wrażenie, że najciekawszą premierą był bazowy model iPada, który otrzymał procesor Apple A13 Bionic, nową kamerę, lepszy ekran oraz wyświetlacz z True Tone. Pracownicy Apple po kolei przedstawiali "nowości". Ciekawie wygląda także nowy iPad mini, ale entuzjazm mija po zapoznaniu się z ceną - startuje ona z poziomu 2499 zł.

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

Po tabletach z rodziny iPad zobaczyliśmy "zupełnie nowego" Apple Watch'a. Zegarek wygląda inaczej, niż na przeciekach. Nadal ma obłą kopertę, ale jest ona znacznie cieńsza. Oba rozmiary mają większy wyświetlacz oraz nowy system ładowania. Na szczęście paski z poprzednich modeli są w pełni kompatybilne.

Na sam koniec doczekaliśmy się premiery iPhone'a 13. Nazywanie go zupełnie nowym jest trochę na wyrost. Tak naprawdę aktualnie modele powinny otrzymać nazewnictwo z literką s na końcu. W rzeczywistości iPhone 13 jest aktualizacją zeszłorocznego modelu. Niestety to samo można powiedzieć o modelach z rodziny iPhone 12. Oznacza to, że nie powinniśmy spodziewać się wielu nowości.

iPhone 13 to bardzo subtelna aktualizacja doskonale znanych modeli

iPhone 13 czerpie najlepsze wzorce z modelu iPhone 12. Dostaliśmy kanciatą obudowę z płaskimi krawędziami oraz doskonale znany wygląd, który uzupełniają nowe wersje kolorystyczne. To klasyczne zagranie firmy Apple. Patrząc na iPhone 12 i iPhone 13 na pierwszy rzut oka zauważymy dwie nowości - aparaty ułożone są po przekątnej, a wycięcie w ekranie w końcu udało się nieco zmniejszyć. Tylko tyle i aż tyle.

Co nowego w aktualnych modelach?

Wyświetlacz w bazowych smartfonach iPhone 13 mini oraz iPhone 13 pozostał niezmieniony. Nowością jest nagrywanie z Dolby Vision w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Aktualnie dostępne jest w każdym modelu. Podobnie jak stabilizacja przesunięcia obiektywu - Sensor Shift.

Apple co roku dodaje do iPhone'a nowy procesor. Flagowce z rodziny iPhone 13 napędzane są układem Apple A15 Bionic. Na wydarzeniu California streaming wielokrotnie podkreślano, że jest to najwydajniejszy procesor dla smartfonów i posiada mnóstwo algorytmów wspierających pracę wyświetlacza oraz aparatów. W modelach Pro i Pro Max w końcu dostępne są ekrany ze 120 Hz częstotliwością. ProMotion pozwala na płynną zmianę odświeżania w zakresie od 10 do 120 Hz.

iPhone 13 Źródło: apple.com

Każdy model otrzymał wydajniejszą baterię. Różnice w czasie pracy wynoszą od 1,5 do 2,5 godziny.

Bazowe konfiguracje posiadają 128 GB. To zmiana na którą czekaliśmy od kilku lat.

Zabrakło efektu WOW!

Podczas prezentacji smartfonów z rodziny iPhone 13 wyraźnie widoczne było, że Apple nie ma w rękawie żadnego asa. Pracownicy wielokrotnie podkreślali możliwości fotograficzne aparatu oraz wydajność procesora. W rzeczywistości są to kluczowe zmiany na ten rok. Zabrakło nowych funkcji, które mogłyby zachęcić posiadaczy starszych modeli iPhone'a do zakupu 13ki.

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

iPhone 13 to telefon dla nowych użytkowników ekosystemu Apple

Obiektywnie patrząc na iPhone'a 13 nie można powiedzieć, że to zły telefon. Smartfony posiadają świetne aparaty, rewelacyjne wyświetlacze, dobrą jakość wykonania i system operacyjny iOS 15. Pojawiło się również kilka pomniejszych nowości, które sprawiają, że smartfon ten (niezależnie od wybranej wersji) jest świetnym urządzeniem dla osób dopiero wchodzących w ekosystem giganta z Cupertino. Nowe modele posiadają wszystkie funkcje poprzedników, dodatkowo otrzymujemy wydajniejszą baterię, a w modelach Pro/Pro Max również LiDAR i ekran ProMotion.

iPhone 13 Źródło: apple.com

Jeżeli posiadasz iPhone'a 11 lub nowszego wymiana na iPhone'a 13 nie ma raczej sensu. W przypadku, gdy przesiadasz się ze starszego urządzenia lub telefonu z Androidem, iPhone 13 będzie świetnym wyborem.