iPhone 13 - tylko modele Pro i Pro Max ze 120 Hz ekranem LTPO OLED

Apple zaoszczędzi na ekranie iPhone'a 13 oraz 13 mini. Jedynie modele z Pro w nazwie dostaną ulepszone wyświetlacze ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Do września 2021 roku jeszcze sporo czasu, ale w sieci pojawiają się już informacje dotyczące iPhone'a 13. Pisaliśmy już, że tegoroczne modele w końcu zaoferują wyświetlacze o zwiększonej częstotliwości taktowania. Okazuje się, że nowy ekran trafi jedynie do droższych modeli iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Wyświetlacz iPhone'a 12

Portal The Elec donosi że jedynym z dostawców ekranów do iPhone'a 13 będzie Samsung. Koreańczycy wyprodukują ekrany LTPO OLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Trafią one do iPhone'a 13 Pro oraz Pro Max. Bazowy iPhone 13 mini oraz iPhone 13 zaoferują ekrany identyczne, jak w aktualnych modelach iPhone 12.

The Elec nie informuje jaką częstotliwość ekranu obsługiwać będą tanie modele, ale możemy założyć, że skoro nikt nie chwali się tymi danymi to będzie to standardowe 60 Hz.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że 120 Hz ekrany LTPO OLED trafią do każdego modelu iPhone'a, który pojawi się na rynku w 2022 roku. Do tego czasu 120 Hz ekranu produkować będzie nie tylko Samsung, ale także LG.

Apple znane jest z tego, że niektóre nowości trafiają najpierw do droższych modeli. Podobnie było z Face ID oraz dodatkowym aparatem.

Obecnie Apple jest jedynym producentem, który w swoim portfolio nie posiada flagowego smartfona z ekranem o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Androidowa konkurencja oferuje takie panele nawet w urządzeniach kosztujących mniej, niż 1000 zł.

