iPhone 13 vs iPhone 12 - którego wybrać w 2021 roku?

Jesteśmy już kilka tygodni po premierze iPhone'a 13. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto wymienić zeszłorocznego flagowca Apple na nowego, oto materiał, w którym rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Choć wczesne recenzje iPhone'a 13 są bardzo pozytywne, istnieją pewne powody, dla których warto rozważyć zakup zeszłorocznego iPhone'a 12 lub pozostanie przy nim, jeśli jesteś jego posiadaczem.

W tym porównaniu koncentrujemy się szczególnie na 6,1-calowych modelach iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13. Oto wszystko, co różni te dwa smartfony.

Źródło: Apple

iPhone 13 vs iPhone 12 - Wyświetlacz

iPhone 12 i iPhone 13 posiadają 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR, który wykorzystuje technologię OLED o rozdzielczości 2532 x 1770 (460 pikseli na cal). Co jednak sprawia, że iPhone 13 wychodzi na prowadzenie, maksymalna jasność jego wyświetlacza, wynosząca 800 nitów. Zeszłoroczny flagowiec oferuje jasność na poziomie 625 nitów. Rzeczywista maksymalna jasność wyświetlaczy jest jednak taka sama, dzięki uniwersalnej obsłudze HDR i wynosi 1200 nitów.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do iPhone'a 13 Pro i 13 Pro Max, podstawowe modele nie mają wyświetlacza ProMotion. Sprawia to, że ich częstotliwość odświeżania wynosi jedynie 60 Hz.

Inne cechy wyświetlaczy w iPhone 13 i iPhone 13 Pro obejmują:

Współczynnik kontrastu wynoszący 2 000 000:1

Wyświetlacz True Tone

Szeroka gama kolorów (P3)

Haptic Touch

Wyświetlacz HDR

iPhone 13 vs iPhone 12 - Design

Oba modele są do siebie bardzo podobne pod względem designu. Urządzenia te mają płaskie krawędzie, prawie bezramkowy ekran oraz obsługują Face ID. Ich plecki również są bardzo podobne, gdyż posiadają błyszczące wykończenie w wybranym kolorze.

iPhone 13 i iPhone 12 są wykonane z aluminium klasy lotniczej i wyposażone w Ceramic Shield, czyli dodatkową warstwę szkła, która chroni wyświetlacz. Telefony są także wodoodporne i można zanurzać je w wodzie do głębokości 6 metrów przez maksymalnie 30 minut.

iPhone 12 i 12 mini Źródło: Apple iPhone 13 i 13 mini Źródło: Apple

Mówiąc o Face ID - Apple twierdzi, że notch w tegorocznych iPhone'ach jest o około 20% mniejszy pod względem szerokości. W rzeczywistym użytkowaniu, jest to jednak zmiana prawie niezauważalna. Apple nie wprowadziło również żadnych zmian względem iOS, które pozwoliłyby na wykorzystanie dodatkowej przestrzeni użytkowej ekranu. iPhone 13 jest też nieco grubszy i cięższy niż iPhone 12, gdyż posiada większą baterię.

Wymiary iPhone'a 12:

Wysokość: 146,7 mm

Szerokość: 71,5 mm

Głębokość: 7,4 mm

Waga: 164 gramy

Wymiary iPhone'a 13:

Wysokość: 146,7 mm

Szerokość: 71,5 mm

Głębokość: 7,65 mm

Waga: 174 gramy

iPhone 13 vs iPhone 12 - Wydajność

iPhone 12 jest zasilany przez procesor Apple A14 Bionic, podczas gdy iPhone 13 posiada najnowszy i najpotężniejszy układ A15 Bionic. Co jednak ważne, oba urządzenia oferują 4 GB pamięci RAM.

Obydwa układy są wyposażone w 6-rdzeniowe CPU. Posiadają również 4-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy Neural Engine. Apple nie wypowiedziało się na temat tego, o ile szybszy jest nowy układ, ale wczesne wyniki GeekBench pokazują skromną poprawę wydajności procesora z roku na rok.

iPhone 13 vs iPhone 12 - Żywotność baterii

Apple twierdzi, że iPhone 13 oferuje do 2,5 godziny dłuższej pracy na baterii niż iPhone 12. Jest możliwe dzięki zwiększonej wydajności układu A15 Bionic oraz fizycznie większej baterii - stąd wzrost wagi i grubości w tym roku. Zarówno iPhone 12 i iPhone 13 są przystosowane do szybkiego ładowania i mogą naładować się do 50% w 30 minut. Poniżej znajdują się pełne statystyki dotyczące baterii dla iPhone'a 12 i iPhone'a 13.

iPhone 12:

Odtwarzanie wideo: do 17 godzin

Odtwarzanie wideo (przesyłane strumieniowe): do 11 godzin

Odtwarzanie audio: do 65 godzin

iPhone 13:

Odtwarzanie wideo: do 19 godzin

Odtwarzanie wideo (przesyłane strumieniowe): do 15 godzin

Odtwarzanie audio: do 75 godzin

iPhone 13 vs iPhone 12 - Łączność

Jeśli zależy Ci na łączności 5G, oba modele smartfonów oferują taką funkcję. iPhone 12 i iPhone 13 posiadają także złącze Lightning oraz wspierają łączność za pomocą technologii MagSafe. Oferują również bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi o mocy 7,5 W oraz 15 W przy użyciu łądowarki MagSafe.

iPhone 13 vs iPhone 12 - Kamera

iPhone'a 12 i iPhone'a 13 wyposażono w 12 MP podwójny system aparatów. Natomiast z przodu znajdziesz 12 MP kamerę do selfie z przysłoną f/2.2.

Funkcje aparatów, które są wspólne dla iPhone'a 12 i iPhone'a 13:

Podwójny system aparatów: 12 MP szerokokątny i 12 MP ultra szerokokątny

Ultra szerokokątny: przysłona ƒ/2,4 i 120° pole widzenia

Szerokokątny: przysłona ƒ/1.6

2-krotny zoom optyczny

Zoom cyfrowy do 5x

Tryb portretowy z zaawansowaną funkcją bokeh i kontrolą głębi ostrości

Oświetlenie portretowe z sześcioma efektami (Naturalny, Studio, Kontur, Scena, Scena Mono, High-Key Mono)

Pięcioelementowy obiektyw (ultra szerokokątny); siedmioelementowy obiektyw (szerokokątny)

Jaśniejsza lampa błyskowa True Tone z powolną synchronizacją

Panorama (do 63 MP)

Szafirowa osłona obiektywu

100% ostrości pikseli (szerokokątny)

Tryb nocny (ultra szerokokątny, szerokokątny)

Deep Fusion (ultra szerokokątny, szerokokątny)

Smart HDR 3 z detekcją sceny

Szerokie odwzorowanie kolorów dla zdjęć i Live Photos

Korekcja obiektywu (ultra szerokokątny)

Zaawansowana korekcja efektu czerwonych oczu

Automatyczna stabilizacja obrazu

Tryb Burst

Oznaczanie geograficzne zdjęć

Przechwytywane formaty obrazu: HEIF i JPEG

Nagrywanie wideo 4K z szybkością 24 klatek na sekundę, 25 klatek na sekundę, 30 klatek na sekundę lub 60 klatek na sekundę

Nagrywanie wideo HD 1080p z szybkością 25 klatek na sekundę, 30 klatek na sekundę lub 60 klatek na sekundę

Funkcje aparatów iPhone'a 13, które nie są dostępne w iPhone 12:

Nagrywanie wideo HDR z Dolby Vision do 4K przy 60 klatkach na sekundę (ograniczone do 30 klatek na sekundę w iPhone 12)

Optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem czujnika

Style fotograficzne do personalizowania wyglądu zdjęć

Tryb filmowy do nagrywania filmów z płytką głębią ostrości

iPhone 13 vs iPhone 12 - Kolory, pamięć masowa i ceny

iPhone 13 jest dostępny w pięciu różnych kolorach: północnym, gwieździstym, niebieskim, czerwonym i różowym. iPhone 12 jest dostępny w sześciu kolorach: czarnym, białym, czerwonym, zielonym, niebieskim i fioletowym.

Ceny iPhone'a 13:

4199 zł za 128 GB pamięci masowej

4699 zł za 256 GB pamięci masowej

5699 zł za 512 GB pamięci masowej

Ceny iPhone'a 12:

3599 zł za 64 GB pamięci masowej

3849 zł za 128 GB pamięci masowej

4349 zł za 256 GB pamięci masowej

iPhone 13 vs iPhone 12 - Zawartość zestawu

Powołując się na ochronę środowiska, Apple nie dołącza już słuchawek oraz ładowarki w pudełkach iPhone'a 12 i iPhone'a 13. Warto rozważyć więc ich osobny zakup.

Sprawdź nasze ostatnie artykuły, w których przedstawiamy najlepsze akcesoria oraz ładowarki dla iPhone'a 13.

iPhone 13 vs iPhone 12 - Podsumowanie

Tak naprawdę, różnice pomiędzy iPhonem 12 a iPhonem 13 są dość niewielkie. Zwykły użytkownik, który nie wykorzystuje pełnego potencjału swoich smartfonów zapewne nawet ich nie odczuje. Nie znaczy to jednak, że takich różnic nie ma - wszystko jednak zależy od tego, z którego modelu iPhone'a korzystasz do tej pory.

Jeśli obecnie posiadasz iPhone'a 11 lub starszego, o wiele lepszą decyzją będzie wybór iPhone'a 13. Dzięki temu zyskujesz większą bazową pojemność bazową (128 GB zamiast 64 GB w iPhone 12), kilka znaczących ulepszeń względem aparatu, godny uwagi wzrost żywotności baterii oraz najnowszy chip A15 Bionic.

Jeśli jednak jesteś posiadaczem iPhone'a 12, kupno nowszego modelu może wiązać się z małym rozczarowaniem. iPhone 12 to nadal świetny smartfon, który - względem iPhone'a 13 - wciąż pozostaje jednym z najlepszych flagowców na rynku.