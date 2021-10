iPhone 13 vs iPhone 13 Pro - czy warto dopłacać do droższego modelu?

Jesteśmy niecały miesiąc po premierze lini iPhone'a 13. Na pewno są wśród nas osoby, które wciąż zastanawiają się nad kupnem najnowszego flagowca Apple. W tym materiale pomagamy dokonać tej decyzji.

Spis treści

Najnowsze smartfony Apple mają wiele cech wspólnych, dlatego pojawia się pytanie - czy warto rozważyć zakup tańszego modelu, aby zaoszczędzić pieniądze, czy też zdecydować się na flagowy model Pro? Nasz przewodnik pomoże odpowiedzieć na to pytanie i jednocześnie zdecydować, który z tych dwóch iPhone'ów jest dla Ciebie najlepszy.

Podobieństwa

6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR (o rozdzielczości 2532 na 1170 pikseli i 460 ppi) z funkcjami HDR, True Tone, P3 Wide Color i Haptic Touch

O 20% mniejszy notch

Face ID

Układ A15 Bionic i nowy 16-rdzeniowy procesor Neural Engine

Łączność 5G Sub-6GHz

Aparaty (ultra szeroki i szeroki) 12 MP z optyczną stabilizacją obrazu z przesunięciem czujnika i 2-krotnym zoomem optycznym

Style fotograficzne, tryb portretowy, tryb nocny, Deep Fusion, Smart HDR 4 i inne funkcje fotograficzne

Tryb kinowy w 1080p przy 30 klatkach na sekundę, nagrywanie wideo Dolby Vision HDR w 4K przy 60 klatkach na sekundę, tryb nocny Time-lapse i inne funkcje wideo

Przedni aparat TrueDepth o rozdzielczości 12 MP z przysłoną ƒ/2,2 i funkcjami, takimi jak Retina Flash, Style fotograficzne, tryb portretowy, tryb nocny, Smart HDR 4, tryb kinowy w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, nagrywanie wideo HDR z Dolby Vision w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę i inne

Przód z ceramiczną osłoną

Odporność na kurz i wodę klasy IP68 do głębokości sześciu metrów przez maksymalnie 30 minut

Kompatybilny z akcesoriami MagSafe i ładowarkami bezprzewodowymi

Dostępne opcje pamięci masowej 128 GB, 256 GB i 512 GB

Złącze Lightning

Smartfony te mają wiele wspólnych cech, ale istnieją pewne kluczowe różnice między iPhone'em 13 a iPhone'em 13 Pro, w tym wyświetlacz ProMotion, skaner LiDAR i obecny w droższym modelu teleobiektyw.

Różnice

iPhone 13

Konstrukcja z aluminium lotniczego

Waży 174 gramy

Wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala i maksymalnej jasności 800 nitów

Układ A15 Bionic z czterordzeniowym procesorem graficznym

4 GB pamięci RAM

Czas pracy na baterii do 19 godzin (podczas odtwarzania wideo)

Aparaty 12 MP ƒ/2.4 ultra szeroki i ƒ/1.6 szeroki

2x zoom optyczny i zoom cyfrowy do 5x

Dostępny w kolorach: Starlight, Midnight, Blue, Pink i PRODUCT(RED)

Dostępny w wersjach o pojemności 128 GB, 256 GB i 512 GB

iPhone 13 Pro

Konstrukcja z chirurgicznej stali nierdzewnej

Waży 204 gramy

Wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala, maksymalnej jasności 1000 nitów i technologii ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 H

Układ A15 Bionic z pięciordzeniowym procesorem graficznym

6 GB pamięci RAM

Czas pracy na baterii do 22 godzin (podczas odtwarzania wideo)

Aparaty 12MP ƒ/1.8 ultra szeroki, ƒ/1.5 szeroki i ƒ/2.8 teleobiektyw

3-krotny zoom optyczny, 2-krotny zoom optyczny, 6-krotny zoom optyczny i zoom cyfrowy do 15x

Portrety Apple ProRAW i tryb nocny

Nagrywanie wideo ProRes do 4K przy 30 klatkach na sekundę

Skaner LiDAR umożliwiający wykonywanie portretów w trybie nocnym, szybszy autofocus przy słabym oświetleniu i nowe doświadczenia związane z AR

Dostępny w kolorach: Sierra Blue, złotym, grafitowym i srebrnym

Dostępny w wersjach o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB

Design

iPhone 13 i iPhone 13 Pro mają ten sam kwadratowy kształt z płaskimi ramkami (nawiązujący do iPhone'a 5S), który został po raz pierwszy wprowadzony w linii iPhone'a 12. Najbardziej zauważalną różnicą wizualną między tymi dwoma urządzeniami są materiały, z których zostały one wykonane.

iPhone 13 wykorzystuje anodyzowane aluminium klasy lotniczej na krawędziach i polerowane szkło z tyłu, podczas gdy iPhone 13 Pro posiada polerowaną stal nierdzewną klasy chirurgicznej na krawędziach i matowe szkło na pleckach. Wymiary obu urządzeń są takie same, ale iPhone 13 jest o 30 gramów lżejszy ze względu na zastosowanie aluminium, a nie znacznie cięższej stali nierdzewnej.

Oba urządzenia wykorzystują również zupełnie inne palety kolorów. iPhone 13 jest dostępny w kolorach PRODUCT(RED), Starlight, Midnight, Blue i Pink, natomiast iPhone 13 Pro jest dostępny w kolorach Graphite, Gold, Silver i Sierra Blue.

Wyświetlacz ProMotion

iPhone 13 Pro jest wyposażony w technologię ProMotion, którą Apple początkowo wprowadziło wraz z iPadem Pro w 2017 roku, oferując adaptacyjną częstotliwość odświeżania w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. Oznacza to, że częstotliwość odświeżania wyświetlacza zmienia się w zależności od tego, co znajduje się na ekranie. Wyświetlacz iPhone'a 13 Pro jest również jaśniejszy.

Podczas przeglądania statycznych stron internetowych, urządzenie będzie korzystać z niższej częstotliwości odświeżania, ale podczas grania w gry, oglądania sportu lub przewijania treści częstotliwość ta wzrośnie, aby zapewnić płynniejsze i bardziej responsywne wrażenia. Technologia ProMotion jest nawet w stanie przyspieszać i zwalniać częstotliwość odświeżania, by dopasować ją do szybkości przewijania ekranu przez użytkownika.

iPhone 13 nie posiada technologii ProMotion, ale dla większości użytkowników nie jest to funkcja niezbędna. iPhone 13 Pro jest pierwszym iPhone'em wyposażonym w tę technologię, a wszystkie inne iPhone'y do tej pory mają wyświetlacz z niezmienną i niższą maksymalną częstotliwością odświeżania.

Aparaty i LiDAR

Główną różnicą między iPhonem 13 i iPhonem 13 Pro jest ich zestaw aparatów. iPhone 13 ma podwójny 12 MP system kamer, podczas gdy iPhone 13 Pro posiada potrójną konfigurację, która dodaje teleobiektyw. Każdy obiektyw iPhone'a 13 Pro ma większą przysłonę niż iPhone 13 - ƒ/1,8 Ultra Wide i ƒ/1,5 Wide w porównaniu z kamerami ƒ/2,4 Ultra Wide i ƒ/1,6 Wide.

iPhone 13 Pro może też robić zdjęcia w formacie Apple ProRaw i nagrywać wideo w formacie 4K ProRes przy 30 klatkach na sekundę, czyli w formatach, które w pełni wykorzystują możliwości tylnych kamer urządzenia. Dla zdecydowanej większości użytkowników formaty ProRAW i ProRes prawdopodobnie nie będą w ogóle przydatne, co czyni iPhone'a 13 bardziej odpowiednią opcją.

Ponadto, iPhone 13 Pro oferuje skaner LiDAR w tylnym aparacie, który dokładnie mapuje otoczenie i jego głębokość. Dzięki temu, iPhone 13 Pro może robić zdjęcia portretowe w trybie nocnym i oferuje lepsze wrażenia z korzystania z technologii AR.

Procesor A15 Bionic

Zarówno iPhone 13, jak i iPhone 13 Pro zawierają najnowszy układ A15 Bionic firmy Apple, który oferuje umiarkowaną poprawę wydajności w porównaniu z zeszłorocznym układem A14. Choć układy w obu iPhone'ach są takie same, procesor graficzny w modelu Pro zawiera jeden dodatkowy rdzeń. Użytkownicy mogą zatem oczekiwać nieco lepszej wydajności podczas wykonywania takich czynności, jak granie w gry lub edycja wideo.

iPhone 13 Pro posiada również 2 GB pamięci RAM więcej, niż standardowy iPhone 13. Oznacza to, że powinien być w stanie utrzymać więcej kart przeglądarki i aplikacji działających w tle jednocześnie.

Bateria

Podczas odtwarzania wideo, iPhone 13 Pro oferuje trzy dodatkowe godziny pracy na baterii w porównaniu z iPhone'em 13, a podczas strumieniowego przesyłania wideo może zapewnić pięć dodatkowych godzin. iPhone 13 Pro ma wyraźną przewagę nad iPhone'em 13 pod względem czasu pracy na baterii, dlatego użytkownicy, którzy potrzebują maksymalnej wydajność pod tym względem, powinni wybrać droższy model.

Opcje pamięci masowej

Oba modele są dostępne z pamięcią masową wynoszącą 128 GB, 256 GB i 512 GB, lecz dodatkowo iPhone 13 Pro oferuje dodatkowo opcję 1 TB.

Użytkownicy, którzy łatwo zapełniają mniejsze pojemności pamięci masowej muzyką, aplikacjami i filmami, mogą woleć wybrać iPhone'a 13 Pro. Pojemność 1 TB jest prawdopodobnie bardziej skierowana do profesjonalistów, którzy zamierzają przechowywać duże pliki w formacie ProRes, ale może być będzie przydatna również dla tych, którzy posiadają duże biblioteki podcastów, zdjęć lub gier.

Podsumowanie

Ceny iPhone'a 13 zaczynają się od 4199 zł, a iPhone'a 13 Pro od 5199 zł.

Ogólnie rzecz biorąc, iPhone 13 Pro oferuje widoczny przeskok jakościowy i wydajnościowy w stosunku do iPhone'a 13, zwłaszcza pod względem użytych do ich produkcji materiałów, wyświetlacza i tylnych kamer. iPhone 13 Pro jest o 1000 zł droższy, co może jednak być pewnym problemem - wielu osobom trudno będzie uzasadnić ten dodatkowy koszt tylko ze względu na wyświetlacz, aparat, pojemniejszą baterię i ulepszenia konstrukcyjne, które nie zmieniają znacząco codziennego użytkowania urządzenia.

Osoby, które zdecydują się na iPhone'a 13 Pro, będą szukać najbardziej premium i w pełni funkcjonalnego iPhone'a, który oferuje najlepsze możliwe doświadczenia i możliwości we wszystkich dziedzinach lub będą zainteresowani konkretnymi funkcjami, takimi jak ProMotion, teleobiektyw czy nagrywanie wideo w ProRes.

Ponieważ oba smartfony dzielą zdecydowaną większość cech, w tym design, wyświetlacz OLED Super Retina XDR, łączność 5G, układ A15 Bionic i MagSafe, trudno jest aktywnie polecać droższy model. Ulepszenia iPhone'a 13 Pro względem standardowego modelu są specyficzne i nie zmieniają znacznie codziennej interakcji z urządzeniem, dlatego większość ludzi powinna być w pełni zadowolona z iPhone'a 13.