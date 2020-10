iPhone 13 w końcu spełni oczekiwania - Apple zmieni pamięć masową

Jeszcze nie wszystkie modele iPhone'a 12 trafiły do sprzedaży, a w sieci pojawiają się juz plotki na temat przyszłorocznych modeli.

Cztery dni temu do sprzedaży trafiły dwa z czterech modeli iPhone'a 12 - pierwszych smartfonów Apple z wbudowanym modemem sieci 5G. Wiemy już, że smartfony, jak co roku stały się hitem sprzedażowym. Najnowsze modele posiadają design odwołujący się do starszych modeli iPhone'a, ekrany OLED, ulepszone aparaty oraz nowe wersje kolorystyczne.

iPhone 12 Pro, 11 Pro oraz Xs

Apple zmieniło sporo podzespołów, ale jednocześnie iPhone 12 nie jest atrakcyjnym urządzeniem dla posiadaczy zeszłorocznych modeli iPhone 11. Brakuje w nich co prawda modemu sieci 5G, ale oferują taką samą pamięć masową.

To właśnie wbudowana pamięć masowa jest przedmiotem najnowszych plotek na temat przyszłorocznych modeli iPhone'a. Apple od początków produkcji smartfonów w 2007 roku nie pozwala na rozbudowę pamięci masowej. W tym roku liczyliśmy na to, że bazowe modele zaoferują 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety jedynie droższe modele iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max oferowane są ze 128 GB w standardzie. Tańsze modele iPhone 12 oraz iPhone 12 mini nadal dostępne są w konfiguracjach z 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Część użytkowników liczyło także na pojawienie się w ofercie droższych modeli iPhone'a z 1 TB wbudowanej pamięci masowej. Niestety tak się nie stało. iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max oferują maksymalnie 512 GB wbudowanej pamięci masowej - tyle samo, co iPhone 11 Pro oraz iPhone Xs.

Jon Prosser, który znany jest z przekazywania autentycznych informacji na temat nadchodzącego sprzętu przekazał, że wkrótce na rynku pojawią się smartfony iPhone z 1 TB wbudowanej pamięci masowej. Jako, że Apple nie aktualizuje swoich flagowych modeli w trakcie cyklu życia podejrzewamy, że Prosser odnosi się do przyszłorocznych modeli iPhone'a.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Po co komu 1 TB pamięci w telefonie? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja znalazłem jeden scenariusz - wykorzystywanie iPhone'a na planie filmowym do nabywania wideo w 8K lub Dolby Vision w 60 klatkach na sekundę.

