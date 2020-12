iPhone 13 w końcu z ProMotion - w gratisie Always-On Display

Przyszłoroczny iPhone zaoferuje zupełnie nowy ekran. Panel OLED otrzyma podwyższoną częstotliwość odświeżania oraz nieobecny od początku istnienia iPhone'a tryb Always-On.

Po latach lekceważenia konkurencji Apple na dobre wzięło się za wyświetlacze iPhone'a. Tegoroczne modele otrzymały ekran OLED w podstawie (nie dotyczy to iPhone'a SE 2020). W przyszłym roku przyjdzie czas na kolejne nowości, których zabrakło w smartfonach z rodziny iPhone 12. Okazuje się bowiem, że kolejna generacja zaoferuje wyczekiwane od dłuższego czasu ProMotion - zwiększoną częstotliwość odświeżania ekranu. Obecnie opcja ta dostępna jest jedynie w iPadzie Pro.

Wizualizacja iPhone'a 13 Źródło: EverythingApplePro

Najnowszy raport donosi, że LG wyprodukuje wyświetlacze dla przyszłorocznych modeli iPhone'a. Co ciekawe będą to panele wyposażone w technologię LTPO znaną z zegarków Apple Watch. Dzięki zmiennej częstotliwości odświeżania ekranu oraz wykorzystaniu paneli OLED przyszłoroczne modele otrzymają tryb Always-On Display, który do tej pory nie był dostępny w smartfonach od Apple.

Z raportu TheElec dowiadujemy się, że iPhone 13 otrzyma 120 Hz ekran OLED. Technologia ta otrzyma nazwę handlową ProMotion, a sama technologia nie różni się od tej znanej z iPad'a Pro.

Więcej informacji o iPhone 13 pojawiać się będzie w przeciągu najbliższych miesięcy. Premiera spodziewana jest na wrzesień 2021 roku.

