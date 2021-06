iPhone 13 w nowych kolorach! Znamy je z poprzednich modeli

iPhone 12 przywrócił klasyczny design z płaskimi ramkami. Kolejna generacja ponownie wprowadzi doskonale znane nam wersje kolorystyczne.

Apple intensywnie przygotowuje się do premiery iPhone'a 13. Firma złożyła już stosowne wnioski do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. To ważny, krok, aby nadchodzące smartfony mogły zostać wprowadzone do sprzedaży w krajach Unii Europejskiej.

iPhone 5c - pierwszy kolorowy model iPhone'a Źródło: macworld.com

Modele A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 oraz A2645 zostały już zarezerwowane i odnoszą się do iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max.

Najnowsze plotki wskazują, że pomimo niskiej sprzedaży iPhone 12 mini doczeka się bezpośredniego następcy.

W sieci pojawiły się także informacje na temat nowej wersji kolorystycznej. Bazowe modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13, które sprzedawane będą w większej ilości bardziej odważnych kolorów otrzymają dodatkowy wariant. W internecie mówi się o różowym modelu iPhone'a 13.

Wizualizacja różowego iPhone'a 12 Źródło: phonearena

Apple posiadało już w swoim portfolio różowego smartfona. Mowa oczywiście o tanim modelu iPhone 5c, który zadebiutował na rynku razem z modelem 5s. Był to pierwszy tańszy iPhone. Smartfon posiadał plecki wykonane z poliwęglanu i sprzedany był w wielu wariantach kolorystycznych.

Możliwe, że różowy odcień z iPhone'a 5c trafi do tegorocznych modeli z rodziny iPhone 13. Wariant ten może zastąpić kolor fioletowy, który został dodany do oferty iPhone'a 12 wiosną 2021 roku.

Źródło: phonearena.com