iPhone 13 z ProMotion potwierdzony! Apple zamówiło ekrany u konkurencji

Nadchodzące modele iPhone w końcu zaoferują podwyższoną częstotliwość odświeżania ekranu. Wybór dostawcy wskazuje, że Apple nie uznaje kompromisów.

Jedną z największych nowości w tegorocznych smartfonach z rodziny iPhone 13 będzie ekran. Po implementacji paneli OLED do każdego modelu z rodziny iPhone 12 czas na kolejne ulepszenie panelu Super Retina XDR.

Wyświetlacz iPhone'a 12

Zgodnie z najnowszymi informacjami iPhone 13 otrzyma ekran OLED z ProMotion. Po raz pierwszy w historii iPhone dostanie wyświetlacz z odświeżaniem o podwyższonej częstotliwości.

Wszystko wskazuje na to, że Apple nie uznaje kompromisów w tym aspekcie. Gigant z Cupertino złożył zamówienie na wyświetlacze OLED u swojego największego konkurenta - Samsunga. Koreańczycy posiadają obecnie najlepiej rozwiniętą linię produkcyjną paneli OLED.

Według raportu portalu The Elec, Apple wykorzysta ekrany Samsunga. Będą to panele LTPO OLED. Wyświetlacze trafią do iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.

Zamówienie zastały już złożone, a Samsung przygotowuje specjalną linię produkcyjną przeznaczoną dla ekranów do iPhone'a 13. Miesięcznie Samsung produkować będzie co najmniej 70 tysięcy sztuk ekranów.

Samsung nie będzie jedynym dostawcom ekranów do iPhone 13. Apple prowadzi również rozmowy z LG i BOE. Firmy te dostarczają już wyświetlacze do aktualnie sprzedawanych smartfonów.

Nowy ekran będzie w stanie wyświetlać informacje z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Panel zaoferuje również Always-on-Display. Funkcja ta nie była wcześniej dostępna w smartfonach od Apple.

Bazowe modele iPhone 13 mini oraz iPhone 13 prawdopodobnie otrzymają klasyczne ekrany z 60 Hz częstotliwością odświeżania.

iPhone 13 pojawi się na rynku w drugiej połowie września 2021 roku.

Źródło: techradar.com