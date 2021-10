iPhone 13 z gorszym ekranem? Niestety to może być prawda!

Planujesz zakup iPhone'a 13? Jeżeli będziesz zwlekać możesz otrzymać egzemplarz z gorszym ekranem!

Apple finalnie dogadało się z chińskim podwykonawcom w sprawie produkcji ekranów do iPhone'a 13. BOE uzyskało nowy kontrakt pomimo faktu, że wcześniej firma została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań postawionych przez Apple.

iPhone 13 Źródło: macworld.com

Gigant z Cupertino dodał firmę BOE na listę podwykonawców podzespołów dla najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 13. To kontrakt, o który Chińczycy zabiegali od dłuższego czasu.

Firma z Pekinu po przejściu procesu weryfikacyjnego dostarczać będzie panele do iPhone'a 13 mini oraz iPhone'a 13.

Dotychczas wyświetlacze BOE trafiały do smartfonów Apple. Były to jednak tylko i wyłączenie naprawiane bądź odnawiane jednostki. Teraz panele BOE trafią do fabrycznie nowych egzemplarzy.

Czy nowy kontrakt spowoduje, że w przyszłości iPhone 13 produkowany będzie z gorszymi ekranami? Pewne jest, że LG i Samsung posiadają najlepsze zaplecze do produkcji paneli OLED. Z drugiej strony BOE od długiego czasu produkuje wyświetlacze dla flagowych modeli firmy Huawei. Firma prawdopodobnie musiała poprawić swój proces produkcyjny, aby przejść rygorystyczne testy i wymagania stawiane przez Apple.

Przyszłe smartfony z rodziny iPhone 13 mogą zaoferować minimalne różnice w jakości wyświetlanego obrazu, ale nie będą one widoczne gołym okiem. Dopiero po zestawieniu ze sobą iPhone'a 13 z ekranem Samsunga, LG i BOE widoczne mogą być niewielkie różnice

