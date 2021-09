iPhone 13 z kolejnymi problemami! Tym razem chodzi o ekran

Najnowsze smartfony Apple z rodziny iPhone 13 borykają się nie tylko z problemami związanymi z systemem operacyjnym iOS 15. Tegoroczne wydanie iPhone'a ma również problem z responsywnością ekranu dotykowego.

Użytkownicy iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max narzekają na niepoprawne działanie warstwy dotykowej.

Zobacz również:

Smartfony mają problem z rejestrowaniem dotknięć i zdarza im się pominąć wybrane interakcje wywołane przez użytkownika.

Na Reddicie i Twitterze znajdziemy sporo wpisów niezadowolonych użytkowników. Aktualnie wszystko wskazuje na występowanie problemu z oprogramowaniem, ponieważ dotyk nie działa poprawnie również na niektórych egzemplarzach iPhone'a 12.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing

Portam MacRumors donosi, że największy problem z czułością dotyku występuje na ekranie blokady. Użytkownicy muszą kilkukrotnie dotykać wyświetlacza, aby wywołać wybraną przez nich funkcję. Praktycznie nie możliwe jest również uruchomienie ekranu za pomocą dwukrotnego dotknięcia wyświetlacza.

@AppleSupport there’s some problem with touch sensitivity of my iPhone 12 Pro Max since update to ios15.

It doesn’t respond to a single touch as it used to do, like touching to play a YouTube video or touching when iPhone is locked.

Now I’ve to touch 4-6 times.