iPhone 13 z mniejszym notchem - atrapy zaczynają zalewać sieć

Do sieci zaczynają napływać zdjęcia przedstawiające atrapy tegorocznego iPhone'a 13. Zgodnie z dotychczasowymi plotkami, najnowszy smartfon od Apple będzie posiadał mniejszy notch w stosunku do swojego poprzednika.

Nowe zdjęcia, opublikowane w mediach społecznościowych, wydają się pokazywać iPhone'a 13 i iPhone'a 13 Pro w białej wersji kolorystycznej. Zdjęcia przedstawiają smartfon ze zmniejszonym notchem w stosunku do modelu iPhone 12. Niestety, jest to bardziej ciekawostka, aniżeli realny podgląd na bryłę tegorocznego iPhone'a, gdyż są to jedynie atrapy.

Jeśli nic się nie zmieni, Apple powinien ogłosić nową linię iPhone'a 13 we wrześniu. Oznacza to, że atrapy urządzenia pojawiają się już w zakładach produkcyjnych w Chinach. Omawiane zdjęcia po raz pierwszy pojawiły się na Weibo, a następnie zostały ponownie zamieszczone na Twitterze przez DuanRui.

Opublikowane zdjęcia zdają się pokazywać właściwie wszystko to, co już do tej pory było wiadome. Możemy zauważyć zmniejszony notch na górze przedniego panelu, a także zmieniony kształt wyspy tylnych aparatów. Poza tymi kilkoma zmianami, ogólna bryła jest identyczna jak ta w modelu iPhone 12, co było do przewidzenia. Apple rzadko postanawia zmieniać ogólny design swoich urządzeń, a kiedy już się na to decyduje, jest to zmiana pojawiająca się raz na kilka lat. Mamy jednak nadzieję, że iPhone 13 zaoferuje wyświetlacz ProMotion o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nie jest to jednak coś, co jesteśmy w stanie sprawdzić posiadając jedynie atrapy urządzenia.

Do przewidywanej premiery tegorocznych modeli iPhone'a 13 zostały już tylko 3 miesiące. Patrząc na dotychczasowe plotki, wiemy już prawie wszystko o tegorocznym smartfonie Apple. No właśnie, prawie wszystko, bo wciąż może pojawić się pytanie odnośnie wersji kolorystycznych. Space Gray, Gold, czy Silver to zdecydowane pewniaki, ale czy przyjdzie nam doświadczyć powrotu Midnight Green? A może to właśnie Pacific Blue będzie królować w tym roku?

Źródło: iMore