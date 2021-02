iPhone 13 z nowym 120 Hz ekranem Super Retina XDR ProMotion

Kolejne źródła potwierdzają, że Apple finalnie zaoferuje w iPhone'ach ekrany o zwiększonej częstotliwości odświeżania. Jakie nowości przyniesie wyświetlacz Super Retina XDR ProMotion?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w smartfonach iPhone znacząco poprawiono aparat oraz zastosowano wyświetlacz OLED w każdym modelu z rodziny iPhone 12.

Obecnie sprzedawane modele iPhone'a mają 60 Hz wyświetlacze

Ekran Super Retina XDR, który znalazł zastosowanie w nowych smartfonach Apple jest świetny, ale brakuje mu kilku elementarnych funkcji, które konkurencja oferuje od kilku lat.

Wszystko wskazuje na to, że Apple zauważyło problem i zamierza rozwiązać go w nadchodzących modelach z rodziny iPhone 13.

Tegoroczne modele iPhone'a, które zostaną zaprezentowane w okolicach września otrzymają zupełnie nowe wyświetlacze.

Druga generacja ekranów Super Retina XDR zaoferuje tryb Always-on-Display, a to nie koniec nowości. Po latach plotek i oczekiwań do smartfonów Apple trafi technologia ProMotion. Oznacza to, że iPhone zaoferuje zwiększoną częstotliwość odświeżania ekranu.

Portal Patently Apple przekazał, że iPhone 13 powinien otrzymać 120 Hz ekran Super Retina XDR z ProMotion. Panel zostanie wyposażony w VRR - zmienną częstotliwość odświeżania ekranu. Technologia ta zadba o zużycie energii. W przypadku wyświetlania statycznych treści ekran pracować będzie w trybie 60 Hz.

Obecnie 120 Hz wyświetlacze ProMotion dostępne są tylko w najdroższych modelach iPad'a Pro.

Więcej informacji o iPhone 13 znajdziesz tutaj.

Źródło: ubergizmo.com