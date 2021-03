iPhone 13 z nowym systemem przywracania iOS. Kabel stanie się zbędny.

iPhone 13 ma być pierwszym smartfonem od Apple bez złącza USB. Rezygnacja z Lightning wymusiła zaprojektowanie nowego recovery. System iOS na nowych modelach przywrócisz z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia podobnego do internetowego recovery komputerów Mac.

Od miesięcy mówi się o rezygnacji ze złącza Lightning. Niestety wbrew oczekiwaniom klientów Apple nie zastąpi własnego złącza uniwersalnym USB Typu C, które znajdziemy w komputerach Mac oraz wybranych tabletach iPad.

Złącze Lightning w iPhone 11 Pro Źródło: macworld.co.uk

Złącze Lightning w telefonach z rodziny iPhone 13 zostanie zastąpione magnetycznym złączem do ładowania MagSafe. Rozwiązanie to jest już dostępne w aktualnych modelach iPhone 12.

Niestety MagSafe w przeciwieństwie do Lightning oraz USB Typu C nie pozwala na przesyłanie danych. Oznacza to, że nowego iPhone'a nie podepniemy przewodem do komputera w celu zgrania danych lub aktualizacji/przywrócenia systemu operacyjnego.

Wszystkie modele iPhone'a posiadają wbudowane narzędzie recovery, które w przypadku problemów pozwala z wykorzystaniem komputera na reinstalację systemu operacyjnego iOS.

Ze względu na brak portów w modelach z rodziny iPhone 13, Apple projektuje nowe recovery, które nie będzie wymagać fizycznego połączenia z komputerem. Całość działać będzie podobnie, jak internetowe recovery w komputerach Mac.

Brak złącza Lightning oraz gniazd serwisowych wymusi na Apple implementację nowego systemu przywracania systemu, który będzie wbudowany w urządzenie. Rozwiazanie pozwoli na instalacje nowej wersji iOS z wykorzystaniem wbudowanego w telefon Wi-Fi.

Źródło: slashgear.com