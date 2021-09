iPhone 13 - zapomnij o akcesoriach z iPhone'a 12!

iPhone 13 wygląda bardzo podobnie do iPhone'a 12, ale zapomnij o kompatybilności wstecznej z akcesoriami.

Apple na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczaiło nas, że akcesoria dedykowane do iPhone'a pasują do kilku generacji. Pokrowce dla iPhone'a 7 bez problemu pasują do nowszego iPhone'a 8 i SE 2020. To samo można powiedzieć o pokrowcach i szkłach dla modeli X i Xs.

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

Niestety ostatnimi laty firma Apple co roku zmienia minimalnie wymiary, wagę i ułożenie przycisków w swoich urządzeniach. Przez te modyfikacje możemy zapomnieć o kompatybilności wstecznej z akcesoriami.

Zobacz również:

Oznacza to, że akcesoria kompatybilne z iPhone 12 nie będą pasować do nowszych modeli z serii iPhone 13. Wszystko ze względu na większą grubość oraz inne umiejscowienie wysp z aparatami.

Poniżej znajdziesz zdjęcia, które wizualizują różnice w budowie iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13.

Pokrowiec do iPhone 13 Źródło: apple.com Pokrowiec do iPhone 12 Źródło: apple.com

Dodatkowo w tym roku iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro korzystają z innych akcesoriów. Wszystko ze względu na inne wymiary wyspy z aparatami (w modelu Pro jest większa).