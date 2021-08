iPhone 13 - znamy datę premiery! Kiedy ruszy sprzedaż?

iPhone 13 trafi do sprzedaży za niecały miesiąc. Przedsprzedaż rozpocznie się w połowie września, ale kiedy pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców?

Do sieci trafiły potencjalne daty premiery i wprowadzenia do sprzedaży smartfonów z rodziny iPhone 13. Jak wyglądać będzie przedsprzedaż oraz czy powinniśmy spodziewać się problemów z dostępnością przez pierwsze tygodnie?

Smartfony z rodziny iPhone 13 Źródło: appleinsider.com

Portal IT Home przekazał dosyć wiarygodne informacje dotyczące premiery iphone'a 13, które pokrywają się z wcześniejszymi plotkami. Wynika z nich, że iPhone 13 zostanie wprowadzony do przedsprzedaży w piątek 17 września. Urządzenia zostaną zaprezentowane trzy dni wcześniej - we wtorek 14 września.

Pierwsze egzemplarze iPhone'a 13 trafią do odbiorców w piątek 24 września 2021 roku. Co istotne w tym roku wszystkie modele trafią do sklepów w tym samym dniu. Oznacza to, że 24 września kupimy iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro. W ubiegłym roku debiut iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 12 Pro Max został odroczony.

Razem z nowymi telefonami komórkowymi firma Apple powinna zaprezentować słuchawki AirPods trzeciej generacji. Oczywiście tradycyjnie już nie powinniśmy liczyć, że otrzymamy je jako gratis do telefonu podczas przedsprzedaży.

Przeciek dotyczący premiery iPhone'a 13 Źródło: frontpagetech.com

Apple powinno potwierdzić datę premiery iPhone'a 13 i rozesłać oficjalne zaproszenia na konferencję 7 września 2021 roku.

W tym roku dostępność smartfonów będzie znacznie lepsza, niż podczas premiery iPhone'a 12. Raczej nie powinniśmy narzekać na dostępność danych modeli, ale mogą pojawić się braki w danych konfiguracjach kolorystycznych i pamięciowych.

