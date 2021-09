iPhone 14 Max zamiast iPhone 14 mini? To możliwe!

Czy Apple w końcu zrezygnuje z iPhone'a w wersji mini? Najnowszy przeciek sugeruje, że tak właśnie się stanie.

To, czego wszyscy spodziewali się od dłuższego czasu w końcu może stać się rzeczywistością. W przyszłym roku zapewne pożegnamy się z najmniejszymi iPhone'ami, które co roku nosiły nazwę mini.

Apple nie zamierza jednak zmniejszać liczby dostępnych w przyszłym roku urządzeń. Wciąż otrzymywać będziemy cztery różne modele. Zamiast iPhone'a 14 mini otrzymamy jednak... iPhone'a 14 Max.

Jeżeli nazewnictwo przyszłorocznej rodziny smartfonów Apple zaczyna powoli być uciążliwe, to spieszymy z wyjaśnieniem. W 2022 roku Apple ma zamiar wypuścić iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Gigant z Cupertino planuje stworzyć dwa smartfony z ekranem o przekątnej 6,1 cala oraz dwa z wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala. Taką informację przekazał niedawno Jon Prosser, jednak w podobnym tonie wypowiadali się także inni analitycy: Kuo Ming-Chi oraz Mark Gurman. Co prawda wszyscy zgodnie twierdzili także, że tegoroczne Apple Watch Series 7 mają być kompletnie nową konstrukcją, co ostatecznie okazało się być nieprawdą, jednak wciąż są oni wiarygodnymi dziennikarzami, których przewidywania w większości przypadków pokrywają się z rzeczywistością.

Gurman spodziewa się także, że przyszłoroczne smartfony otrzymają kompletnie nowy wygląd. Jeszcze przed premierą iPhone'a 13 w sieci pojawiły się pierwsze grafiki, które przedstawiały nam flagowy wariant iPhone 14 Pro Max. Na przedstawionych grafikach mogliśmy zobaczyć smartfon, który nie posiada wystającej wyspy z aparatami, a jego trzy obiektywy zostały umieszczone bezpośrednio w urządzeniu. Apple ma także zrezygnować z charakterystycznego notcha, a przedni aparat umieścić w wycięciu w ekranie.

