iPhone 14 Plus jest duży...m rozczarowaniem! Apple liczyło na hit, dostało kubeł zimnej wody

iPhone 14 Plus miał triumfalnie zastąpić wersję Mini i osiągnąć zawrotne wyniki sprzedaży. Okazuje się, że przedsprzedaż iPhone'a 14 Plus wcale nie jest najlepsza.

Prezentacja nowych telefonów Apple już za nami! Poza całkiem interesującymi iPhone'ami 14 Pro i 14 Pro Max, Apple zaprezentowało też trochę mniej ekscytującą serię "zwykłych" czternastek. Jednak i tutaj zaszła jedna znacząca zmiana. Podczas gdy dwie poprzednie generacje ujrzały światło dzienne w rozmiarach standardowym i mini, tym razem dostaliśmy standardową 14 oraz wersję Plus. Skąd taka decyzja?

Już od jakiegoś czasu w internecie krążyły informacje o pozbyciu się z katalogu wersji mini najnowszego iPhone'a. Powód był jasny - jego sprzedaż nie była najlepsza, gdyż małe telefony (szczególnie w ostatnich latach) stały się raczej niszowym produktem. Ze względu na to Apple miało spróbować czegoś innego - tańszego iPhone'a z dużym ekranem, który przyciągnie do siebie ulubieńców oglądania filmów czy seriali na telefonach.

iPhone 14 Plus nie sprzedaje się najlepiej

Jednak okazuje się, że iPhone 14 Plus może wcale nie zawojować rynku w taki sposób, jak przewidywało Apple. Znany analityk Ming-Chi Kuo w swoim newsletterze przedstawił kilka informacji o zdecydowanie niższej niż przewidywana przez firmę przedsprzedaży iPhone'a 14 Plus.

Według niego, Apple może nawet zacząć premierową sprzedaż iPhone'ów 14 i 14 Plus z nadwyżkami w sklepach, co oznacza, że będą one dostępne od ręki w stacjonarnych punktach. Taka sytuacja nie zdarza się często, gdyż Apple stara się utrzymać aurę niepewności a propos dostępności swoich produktów i nie ma zazwyczaj zbyt wielu sztuk możliwych do kupienia od ręki. Stało się tak jednak ze względu na o wiele niższą sprzedaż dwóch podstawowych iPhone'ów, które aktualnie są odpowiedzialne za jedynie 45% zamówień wszystkich czternastek. Oznacza to, że zdecydowanie droższe wersje Pro sprzedają się lepiej, niż ich mniejsi bracia.

Kuo przewiduje nawet, że Apple może zdecydować się na obniżenie produkcji tych dwóch modeli już w listopadzie 2022 roku. Byłaby to dość ironiczna sytuacja, gdyż produkcja iPhone'a 13 mini, który miał się sprzedawać bardzo źle, została ograniczona dopiero w w pierwszej połowie 2022 roku - sprzedawał się więc dobrze przez co najmniej kilka miesięcy.

Dlaczego ludzie nie kupują iPhone'a 14 Plus?

Trzeba jednak przyznać, że złe wyniki sprzedażowe nowych podstawowych iPhone'ów nie powinny nikogo dziwić. Obie wersje nie wprowadzają praktycznie nic nowego do katalogu producenta, a zmiany, które oferują, są praktycznie niezauważalne.

Apple ewidentnie liczyło, że wiele osób rzuci się na iPhone 14 Plus ze względu na jego duży ekran, jednak wyniki sprzedaży pokazały, że samą wielkością ekranu nawet Apple nie jest w stanie sprzedać swojego produktu. Jeśli iPhone 14 Plus poza wielkością wyświetlacza nie różni się praktycznie niczym (nawet podzespoły ma te same) od iPhone'a 13 - zdecydowanie lepszym posunięciem jest albo kupienie trzynastki, albo dalsze oczekiwanie na następną generację.