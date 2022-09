iPhone 14 Plus vs. iPhone 13 Pro Max - jeden z nich to chyba kolos na glinianych nogach

Apple w tym roku zaprezentuje nowy wariant swojego telefonu - iPhone 14 Plus. Jak nowy iPhone z dużym ekranem wygląda w konfrontacji z dużym bratem poprzedniej generacji? Porównanie jest naprawdę ciekawe!

Spis treści

W końcu zobaczyliśmy nowe smartfony od Apple! Wśród nich, jak zapowiadało wiele przecieków, pojawił się iPhone 14 Plus - pierwszy nie-Pro iPhone z większym ekranem do lat. Spodziewaliśmy się też, że zastąpi on w katalogu Apple wersję mini. Od teraz iPhone 14 Plus ma być wyborem osób, które preferują większe ekrany, ale nie chcą płacić za wszystkie funkcje wersji Pro.

Jak w takim razie wypada najnowszy iPhone 14 Plus w porównaniu do zeszłorocznego wariantu Max? Podobieństw jest całkiem sporo, ale wybór nowszego niekoniedcznie będzie się wiązał z większymi możliwościami...

Zobacz również:

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - wygląd zewnętrzny

Porównanie iPhone'a 13 Pro Max z iPhonem 14 Plus jest bardzo ciekawe. Na poczatek oczywiście trzeba wspomnieć o kolorach - nowa czternastka będzie dostepna aż w pięciu odcieniach, więc mamy trochę większy wybór niż w przypadku trzynastki. Wiemy też, że z tyłu 14 Plus zagoszczą tylko dwa aparaty, także jest to duża różnica w porównaniu do trzech obiektywów w 13 Pro Max. JRamki i ekran będą wyglądać bardzo podobnie, jednak w przypadku 13 Pro Max zrobione są ze stali nierdzewnej, podczas gdy 14 Plus korzysta z aluminium.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - ekran

Porównanie wyświetlacza iPhone'a 14 Plus i 13 Pro Max to bardzo ciekawe ćwiczenie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że będzie to ten sam panel: Super Retina XDR. Rozdzielczość 2778 x 1284 piksele i przekątna 6,7 cala również jest dzielona przez oba ekrany, Jednakże diabeł tkwi w szczegółach. Ekran 13 Pro Max ma dopisek ProMotion, co oznacza dynamiczne dostosowywanie prędkości odświeżania - od 1 Hz aż do 120 Hz. Z kolei 14 Max otrzyma zwykły ekran 60 Hz - oznacza to, że nowszy telefon nie będzie miał tak płynnych animacji. Z kolei oba ekrany nie mają niektórych benefitów, które pojawią się w serii 14 Pro: Always on Display i braku notcha.

Fot. TechAdvisor

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - aparaty

W tym miejscu czeka nas kolejne ciekawe porównanie. Z jednej strony iPhone 14 Plus jest nowszy i ma otrzymać zupełnie nową matrycę aparatu głównego, która jest większa od tej zastosowanej w iPhonie 13 Pro Max. Co więcej, ulepszone przetwarzanie obrazu w 14 Plus ma pomóc w wykonywaniu zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Z drugiej strony, 13 Pro Max ma jeden dodatkowy sensor - 12 MP zoom. Wygląda więc na to, że to porównanie nie ma jednogłośnego zwycięzcy.

Fot. TechAdvisor

Co więcej, warto też pamiętać o możliwości nagrywania filmów i robienia zdjęć w trybie RAW za pomocą iPhone'a 13 Pro Max. To rozwiązanie nie trafiło niestety do iPhone'a 14 Plus.

Apple wyposażyło swój flagowiec w przedni aparat marki LG, który będzie posiadał funkcję autofocus. Już teraz iPhone 13 jest jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć dostępnych na rynku, a nowa kamera do selfie może sprawić, że kolejny model flagowca tylko umocni swoją pozycję w tym segmencie. Szczególnie dziś, gdy często wykorzystujemy przedni aparat do wielu rzeczy - od lekcji online do tworzenia treści w internecie - może to byś ciekawe ulepszenie. Między tymi telefonami przyjdzie nam podjąć bardzo ciekawą decyzję: czy lepiej mieć o wiele lepszy aparat przedni w 14 Plus, czy bardziej wszechstronne aparaty z tyłu z 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - specyfikacja techniczna

Największe zaskoczenie w tym porównaniu dopiero przed nami - jest to specyfikacja. Od zawsze wiadome było, że nowy telefon Apple na pewno będzie lepszy od starszego przynajmniej w jednym aspekcie: będzie miał mocniejszy procesor. Okazuje się jednak, że w tym przypadku wcale tak się nie stanie.

Fot. TechAdvisor

Oba telefony będą pracowały dzięki SoC Apple A15. Co więcej, dla obu został przygotowany wariant z 5 rdzeniami GPU. Oznacza to, że oba telefony powinny spisywać się bardzo podobnie w zadaniach zarówno obliczeniowych, jak i graficznych. Sporą różnicą może być tylko temperatura, gdyż iPhone 14 Plus został wyposażony w nowy układ chłodzenia, który ma pomóc trzymać jego SoC w ryzach.

Ta sama będzie też pamięć RAM - oba telefony zostaną wyposażone w 6 GB RAMu. Jeśli chodzi o dostępną pamięć wewnętrzną, iPhone 13 Pro Max kupimy w konfiguracjach 128/256/512 GB i 1 TB. iPhone 14 Plus udostępni te same opcje, z wyjątkiem ostatniej, najwyższej pojemności.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - cena

Jak w takim razie te różnice mają wpłynąć na cenę? W tym momencie za iPhone'a 13 Pro Max musimy zapłacić około 5699 zł. Nadchodzący iPhone 14 Plus ma z kolei kosztować już 5899 zł. Wygląda więc na to, że w bardzo podobnej cenie (jeśli oczywiście nie znajdziemy 13 Pro Max na przecenie lub z drugiej ręki), dostajemy kilka małych usprawnień, ale też tracimy sporo możliwości - szczególnie jesli chodzi o ekran.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Plus - czy warto wymienić?

Jedno jest pewne - na pewno nie warto wymienić iPhone'a 13 Pro Max na iPhone'a 14 Plus. Jednakże, jeśli zastanawiamy się, czy zakupić ten, czy poczekać na nadchodzący 14 Plus, pytanie staje się już trudniejsze, chociaż trzeba przyznać, że niewiele. iPhone 13 Pro Max jest praktycznie tak samo dobrym lub lepszym telefonem niż iPhone 14 Plus, a na dodatek kosztuje mniej (a nawet dużo mniej, jeśli kupimy go z drugiej ręki). Wygląda więc na to, że w tym roku zdecydowanie lepszym zakupem będzie zeszłoroczny flagowiec.