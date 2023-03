iPhone 14 Plus zadebiutuje w nowym kolorze! W ten sposób Apple chce poprawić sprzedaż flagowca

Podstawowe modele zeszłorocznych flagowców amerykańskiej marki będą dostępne w zupełnie nowym wykończeniu. Sprawdź, jaki wariant kolorystyczny przygotowała amerykańska marka.

iPhone 14 zadebiutował na rynku we wrześniu 2022 roku, a wśród zaprezentowanych wersji smartfony znalazły się następujące modele:

iPhone 14 ,

, iPhone 14 Plus ,

, iPhone 14 Pro ,

, iPhone 14 Pro MAX.

Podczas premiery okazało się, że tańsze wersje urządzenia będą zdecydowanie słabsze niż warianty oznaczone jako Pro. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podstawowe modele nie wnoszą niemalże żadnych atrakcyjnych nowości. iPhone'y 14 Pro oraz 14 Pro MAX otrzymały zupełnie nowy procesor, mocniejszy aparat i funkcję Always On Display. Sporą zmianą było również zastąpienie notcha małym wcięciem w kształcie pigułki oraz rozszerzenie nowego rozwiązania konstrukcyjnego o opcje software'owe. W ten sposób powstała funkcja Dynamic Island, która okazała się jedną z największych sił marketingowych iPhone'a 14 Pro.

Żadna z tych nowości nie trafiła do podstawowych modeli urządzenia. Tańsze warianty zostały wyposażone w ten sam procesor, co modele oznaczone numerem 13 (choć zeszłoroczny chipset posiada nieco podkręcone parametry) i nie doczekały się jakichkolwiek większych zmian w konstrukcji. Najdziwniejszą decyzją Apple jest wyposażenie iPhone'a 14 oraz iPhone'a 14 Plus w wyświetlacze, których maksymalne odświeżanie obrazu wynosi zaledwie 60 Hz. W smartfonie za około 5000 zł (najtańszy model podstawowej wersji) takie rozwiązanie jest całkowitą pomyłką.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Apple planuje wzmocnić sprzedaż podstawowych wariantów swojego najnowszego flagowca i już niedługo mamy zobaczyć debiut kolejnej wersji kolorystycznej urządzenia. Według portalu MacRumors - specjalizującego się w gromadzeniu informacji na temat produktów amerykańskiej marki - jeszcze w marcu odbędzie się konferencja, na której pokazany zostanie nowy kolor iPhone'a 14 oraz iPhone'a 14 Plus. Większość wczesnych spekulacji sugeruje, że smartfon otrzyma żółte wykończenie.

Źródło: MacWorld

Nowa barwa będzie więc odejściem od klasycznych, stonowanych rozwiązań i zaoferuje alternatywne podejście do designu iPhone'a. Prezentacja kolejnego koloru może poprawić sprzedaż podstawowych modeli, choć nadal uważam, że to zdecydowanie za mało, żeby zakup wariantów 14 oraz 14 Plus stał się opłacalny. Dajcie znać, co sądzicie na temat nowej wersji kolorystycznej flagowców Apple.