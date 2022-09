iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra! Który flagowiec okaże się królem rynku mobilnego?

Apple oraz Samsung zaprezentowali nam już tegoroczne linie ich flagowych urządzeń. Zarówno iPhone 14 Pro MAX, jak i Galaxy S22 Ultra, należą do ścisłej czołówki najlepszych smartfonów na rynku. Jak oba urządzenia prezentują się w bezpośrednim zestawieniu?

Spis treści

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra - Wstęp

Na rynku zadebiutował właśnie iPhone 14 Pro MAX. Urządzenie jest najdroższym oraz najbardziej rozbudowanym wariantem tegorocznego flagowca od amerykańskiej firmy, a jednocześnie najwydajniejszym smartfonem opartym na systemie iOS.

Po drugiej stronie barykady stoi Samsung ze swoim modelem Galaxy S22 Ultra. Flagowiec został zaprezentowany w pierwszym kwartale tego roku, a więc od jego premiery minęło już kilka miesięcy.

Zobacz również:

Oba smartfony należą do zdecydowanej czołówki w obrębie systemów na jakich pracują. W tym tekście pominę jednak porównanie Androida z oprogramowaniem iOS ponieważ wybór między nimi jest kwestią mocno subiektywną i sprowadza się do preferencji użytkownika. Skupię się za to na aspektach związanych z podzespołami, konstrukcją obu smartfonów oraz ich unikalnymi cechami (także tymi wynikającymi z systemu na jakim pracują).

iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra - Konstrukcja oraz design

Zarówno Galaxy S22 Ultra, jak i iPhone 14 Pro MAX, należą do smartfonów z dużym ekranem. W przypadku koreańskiego flagowca przekątna wyświetlacza wynosi 6.8 cala, a produktu Apple 6.7 cala. Oba flagowce są pod tym względem do siebie podobne, a oglądanie filmów, ogrywanie mobilnych tytułów czy przeglądanie zdjęć będzie tak samo komfortowe zarówno na jednym, jak i na drugim smartfonie.

Cechą wspólną jest także częstotliwość odświeżania obrazu, która na obu urządzeniach wynosi 120 Hz. W tej kwestii gorzej wypadają jedynie tańsze modele iPhone'a 14, które w przeciwieństwie do podstawowych wariantów z serii Galaxy S22, wciąż oferują odświeżanie na poziomie 60 Hz.

Flagowiec Samsunga jest nieco lżejszy od swojego oponenta, choć różnica jest minimalna i wynosi zaledwie 12g. Pod względem wielkości konstrukcja, oba smartfony są niemal identyczne. Podobieństwa dotyczą także wodoodporności oraz niewrażliwości na zakurzenia, które w każdym ze smartfonów zostały potwierdzone certyfikacją IP68.

Źródło: Apple

iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra - Unikalne cechy

Flagowce Samsunga od wielu lat posiadały delikatne wcięcie na kamerę do selfie, które zastępowało znanego z iPhone'ów notcha. Kiedy do sieci wyciekły informacje o tym, że to samo rozwiązanie trafi w tym roku na urządzenia Apple, zareagowałem ironicznym uśmiechem. Amerykańska firma w końcu dodaje do swoich flagowców coś znanego użytkownikom Androida od wielu lat - nie ma w tym nic ciekawego. Muszę jednak przyznać, że myliłem się i to bardzo.

Wcięcie na kamerę do selfie w iPhonie 14 Pro MAX zostało nazwane Dynamic Island. Apple słynie z podniosłego mówienia o funkcjach, które nie są w rzeczywistości niczym rewolucyjnym, jednak w tym przypadku nazwa własna wydaje się jak najbardziej na miejscu. Dynamic Island to rozszerzenie funkcjonalności wcięcia na aparat przez rozwiązania systemu iOS. Pozwala ona na wyświetlanie powiadomień oraz przełączanie się między aplikacjami w zdecydowanie bardziej komfortowy sposób. Ponadto, rozwiązanie wygląda estetycznie i stanowi bardzo unikalne podejście do zależności między designem urządzenia, a oprogramowaniem.

Galaxy S22 Ultra również posiada unikatowe cechy, których nie znajdziemy w żadnym innym smartfonie. Najbardziej oryginalną z nich jest obsługa rysika S Pen. Choć pozornie może on wydawać się czymś nudnym i niespecjalne użytecznym, to istnieje cała masa specjalistycznych zastosowań, dzięki którym jest on w stanie wyraźnie poprawić komfort korzystania z modelu Ultra.

Przykładowo: w momencie, w którym wyjmujemy rysik z obudowy urządzenia, smartfon może uruchomić konkretne aplikacje lub komendy - przyspieszając tym samym naszą pracę. S Pen umożliwia także wykonywanie notatek bez odblokowywania telefonu oraz może służyć jak kontroler gestów w większości systemowych aplikacji Samsunga.

iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra - Aparat

Jedna z najważniejszych kwestii w przypadku obu smartfon. iPhone'y oraz Samsungi z serii Galaxy od lat walczą o miano najlepszego urządzenia do mobilnej fotografii. W tym roku, zarówno model S22 Ultra, jak i iPhone 14 Pro MAX, otrzymały istotnie usprawnienia w zestawie obiektywów, które sprawiają, że porównanie efektów z obu flagowców będzie jeszcze bardziej interesujące.

Koreański producent zasłynął przede wszystkim z dodania do swojego smartfona aparatów z ogromnym zoomem. Model Galaxy S22 Ultra jest w stanie wykonać zdjęcie z 100-krotnym przybliżeniem cyfrowym, a w serwisie YouTube możemy znaleźć całą masę materiałów prezentujących niesamowite efekty, jakie możemy uzyskać przy pomocy obiektywu. Warto również wspomnieć o 3-krotnym oraz 10-krotnym zoomie optycznym. Rozdzielczość głównej kamery w Galaxy S22 Ultra wynosi 108 MP.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Na papierze iPhone 14 Pro MAX prezentuje się nieco gorzej. Jego główny obiektyw posiada 48 MP, a aparaty pozwalają zaledwie na 3-krotne zbliżenie optyczne. Mimo wszystko, są to tylko suche dane, a prawdziwe możliwości fotograficzne smartfonów od Apple możemy zobaczyć podczas rzeczywistej pracy z telefonem. Tegoroczne flagowce otrzymały możliwość wykonywania zdjęć w znacznie wyższej rozdzielczości, dzięki zastosowaniu nowej technologii łączenia pikseli. iPhone 14 Pro MAX posiada także matrycę, która jest o 65% większa niż w poprzednim model urządzenia.

iPhone 14 Pro MAX vs Galaxy S22 Ultra - Cena

Galaxy S22 Ultra zadebiutował na rynku w pierwszym kwartale tego roku. Cena urządzenia, za wariant posiadający 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika, wynosiła wtedy 5899 zł. Dużo? Przygotujcie się na ceny produktów Apple.

iPhone 14 Pro MAX został zaprezentowany 7 września. Najtańszy wariant urządzenia, posiadający 128 GB pamięci masowej, kosztuje 7199 zł. Różnica między smartfonami jest więc w tym przypadku ogromna.

Zastanawiający jest kierunek, w którym podąży teraz Samsung. Czy modele z serii Galaxy S23 wywindują ceny flagowców jeszcze wyżej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku.