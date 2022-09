iPhone 14 Pro już się psuje i to poważnie! Kiedy usłyszysz takie dźwięki, powinieneś zacząć się martwić [AKTUALIZACJA]

iPhone 14 Pro przyniósł ze sobą między innymi zupełnie nowy aparat główny. Okazuje się niestety, że ta zmiana może być piętą achillesową flagowca Apple.

Premiera nowego iPhone'a 14 Pro, w przeciwieństwie do jego podstawowej wersji, była dość ekscytująca. Smartfon przyniósł ze sobą sporo ciekawych nowości, a wśród nich zupełnie nowy aparat główny. Miał on przynieść ze sobą lepszą jakość zdjęć, algorytm przetwarzania obrazu, ale też ulepszoną stabilizację. Wygląda jednak na to, że ta ostatnia zmiana, poza oczywistymi zaletami, przynosi też użytkownikom najdroższych iPhone'ów sporo problemów.

AKTUALIZACJA 19.09.2022

Według najnowszych informacji udostępnionych przez dewelopera jednej z najlepszych aplikacji fotograficznych na iPhone'y, Halide, problem z aparatem iPhone'a 14 Pro wcale nie jest problemem oprogramowania. Według ich informacji jest to defekt modułu optycznej stabilizacji obrazu, który pozostaje permanentnie włączony, co skutkuje wibrowaniem całego sensora. Co gorsza, oznacza to, że jeśli te wieści się potwierdzą, każdy iPhone dotknięty tym defektem będzie musiał mieć wymieniony aparat. Więcej o nowych informacjach piszemy w tym artykule.

Pierwotny tekst 19.09.2022 10:50

O problemie po raz pierwszy usłyszeliśmy, gdy znany youtuber zajmujący się sprzętami Apple, Luke Miani, poinformował o problemach ze swoim iPhonem 14 Pro Max na Twitterze. Okazuje się, że najnowszy flagowiec Apple nie radzi sobie ze współpracą z aplikacjami wykorzystującymi jego aparat. Kiedy aplikacja taka jak Snapchat, TikTok czy Instagram chce zrobić zdjęcie wykorzystując swoje oprogramowanie, telefon zaczyna wydawać bardzo niepokojące dźwięki, a mechanizm stabilizacji obrazu samodzielnie drga. Najlepiej tę sytuację pokazuje poniższe nagranie.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Jak widać, awaria ta skutkuje dziwnymi odgłosami z mechanizmu optycznej stabilizacji obrazu, jak i bardzo rozmazanym, poruszonym obrazem. Co gorsza, może to też oznaczać ewentualną awarię osprzętu kamery - nie wiemy jeszcze, jak dokładnie dochodzi do tej awarii. Nie jest to niestety jednostkowy przypadek, gdyż po tym filmiku coraz więcej osób pokazuje, że ten sam problem dotyka ich telefonów.

Ze względu na występowanie tej awarii tylko w aplikacjach zewnętrznych wygląda na to, że jest to problem z oprogramowaniem. Możliwe więc, że deweloperzy aplikacji korzystających z kamery iPhone 14 Pro będą musieli wprowadzić dodatkową aktualizację specjalnie dla tego telefonu, dzięki której przestanie on mieć problemy z drganiem kamery. Nie wiemy jednak, czy te telefony, które już doświadczyły drgania aparatu, nie zostały w jakiś sposób uszkodzone#. Na pierwszy rzut oka wydaje się jednak, że po wyjściu z innych aplikacji i przełączeniu się na aplikację aparatu Apple, problem ten znika bez śladu.