iPhone 14 Pro na kolejnych renderach! Sprawdź jak będzie wyglądał nowy smartfon Apple

Na twitterowym profilu użytkownika 4RMD udostępnione zostały rendery tegorocznego iPhone'a 14 Pro.

Zdjęcia przedstawiają smartfona w kilku wariantach kolorystycznych, z których najbardziej wyróżniają się fioletowy oraz czerwony.

Urządzenie ma również otrzymać wersje z wykończeniem w kolorze złotym, srebrnym, grafitowym, niebieskim oraz zielonym.

iPhone 14 Pro Concept Images in Six Awesome Colours ????????



Silver ⬜, Graphite ????, Purple ????, Alpine Green ????, Gold ????, Sierra Blue ????



Concept by @4RMD3 #iPhone14Pro #iPhone14 #Apple #iPhone14ProMax #Concept pic.twitter.com/O6RVoUTDZM