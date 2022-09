iPhone 14 Pro uratował tę nudną konferencję Apple! Wiem już, ile kosztuje i gdzie go kupić

Nie spodziewaliśmy się wiele po wrześniowej konferencji Apple. Niestety, nawet pomimo niskich oczekiwań było dość nudno, a kilka urządzeń - szczególnie Apple Watch 8 - naprawdę rozczarowało. Na szczęście honor firmy uratował iPhone 14 Pro. Sprawdzamy, kiedy będzie można go kupić i ile będzie kosztował.

Trzeba przyznać, że w tym roku wrześniowa konferencja Apple nie obfitowała w ciekawe premiery. Po raz pierwszy w historii podstawowe iPhone'y praktycznie nie różnią się - nawet podzespołami - od poprzedniej generacji. Na szczęście honor Apple uratował iPhone 14 Pro, który był zdecydowanie najciekawszym elementem całego wydarzenia.

iPhone 14 Pro zmienia sporo w stosunku do swojego poprzednika. Wprowadza nowy wygląd wycięcia na kamerę, wraz z nowym systemem interakcji z nim. Mamy też zupełnie nową matrycę aparatu i specjalne algorytmy przetwarzania obrazu, ekran z możliwością wyświetlania Always on Display, a także nowy procesor. Jest naprawdę ciekawie, jednak cena może zniechęcić do jego zakupu!

iPhone 14 Pro - cena

iPhone 14 Pro będzie tańszym z dwóch "profesjonalnych" iPhone'ów 14. Oczywiście w tym przypadku tańszym wcale nie oznacza tanim - jest to nadal flagowy model, za którego przyjdzie nam sporo zapłacić. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za 6499 zł. Jednak ceny te szybko się zwiększają. Oto ceny wszystkich konfiguracji:

128 GB - 6499 zł

256 GB - 7199 zł

512 GB - 8499 zł

1 TB - 9799 zł

iPhone 14 Pro - premiera

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Pro nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na 16 września. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy.

iPhone 14 Pro będzie dostępny w czterech kolorach: "Głęboka purpura", złotym, srebrnym oraz "gwiezdna czerń".