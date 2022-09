iPhone 14 Pro zaskakuje przed premierą! Takiej zmiany się nie spodziewałem

Już 7 września odbędzie się konferencja Apple, na której zaprezentowane zostaną tegoroczne modele ich flagowych smartfonów. Droższe warianty urządzenia czeka zmiana, o której wiedzieliśmy od dawna - choć jej ostateczny wygląd nieco zaskakuje.

Źródło: Twitter.com / TechnizoConcept

iPhone 14 zadebiutuje w czterech wersjach: 14, 14 MAX, 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje sugerujące, że droższe warianty flagowca będą mocno różnić się od podstawowego modelu. iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX otrzymają, między innymi, nowy procesor Apple A16 Bionic, funkcję Always on Display oraz zostaną wykonane z lepszych materiałów.

Istotna będzie również jedna zmiana wizualna, która trafi jedynie na droższe wersje. Otrzymają one pojedyncze wcięcie na kamerę do selfie, które zastąpi notcha. Jak dotąd - na większości koncepcyjnych renderów oraz przecieków - wcięcie było przedstawiane jako dwa drobne otwory. Wszystko wskazuje jednak na to, że Apple zastosuje nieco inny design miejsca na przednią kamerę.

Zobacz również:

Źródło: Twitter.com / Ianzelbo

Wcięcie ma przyjąć kształt pojedynczej "pigułki", na której poza aparatem znajdziemy także wskaźniki prywatności. Modyfikacja ma wyglądać podobnie jak na poniższej fotografii:

Źródło: Twitter.com / Apple Hub

Do premiery iPhone'a 14 zostało zaledwie pięć dni. Ostateczny design flagowca, jego funkcje oraz cenę poznamy już 7 września. Będzie to jedna z najgłośniejszych premier smartfonów tego roku. Już wkrótce możemy się spodziewać szeregu porównań urządzenia Apple do modeli takich jak Galaxy S22 Ultra czy Xiaomi 12S Ultra.