iPhone 14 będzie mniejszy niż iPhone 13! Sprawdź nowe przecieki

Tegoroczna seria flagowców od Apple ma otrzymać nowe wyświetlacze.

iPhone 12 Pro Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Agencja Omdia - zajmująca się badaniem rynku mobilnego - dotarła do informacji dotyczących ekranów w iPhone'ach 14. Według przecieków Apple skorzysta w tym roku z tym samych dostawców co w przypadku swoich zeszłorocznych flagowców. Będą to BOE, Samsung oraz LG.

Wyświetlacze, w nowych smartfonach amerykańskiej marki, zostaną wykonane w technologii OLED. iPhone 14 oraz 14 Plus dostaną ekrany typu LTPS OLED natomiast droższe modele Pro oraz Pro MAX otrzymają ekrany LTPO OLED.

Wygląda na to, że podstawowa wersja oznaczona numerem 14 będzie miała nieco mniejszy ekran niż jej poprzednik.

W przypadku modelu 13 było to 6.1 cala, natomiast iPhone 14 zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6.06 cala. Różnica jest minimalna i prawdopodobnie nie będzie wyraźnie odczuwalna dla użytkowników poprzednich wersji smartfona.

Delikatnej zmianie uległy również rozmiary ekranów w modelu Pro oraz Pro MAX.

W zeszłym roku było to kolejno 6.1 oraz 6.7 cala, natomiast w tym roku będzie to 6.12 oraz 6.69 cala.

Wygląda więc na to, że premiera nowych iPhone'ów 14 nie będzie wielką rewolucją, a raczej kolejnym krokiem w rozwoju popularnych flagowców.