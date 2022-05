iPhone 14 bez tajemnic! Układ przedniego aparatu wyszedł na jaw, jest zmiana

Wprowadzając kilka lat temu notch, Apple rozpoczęło rewolucję w wyglądzie bezramkowych smartfonów. Jednak ich nowe rozwiązanie nie jest już tak niespotykane.

Fot. Apple Lab

Jedną z największych zmian w 14. generacji iPhone'a ma być wygląd przedniego ekranu. W przeciwieństwie do poprzednika iPhone 14 ma w końcu porzucić notch, obecny w telefonach Apple od 2017 roku, na rzecz stosowanego już u konkurencji wycięcia. Jednakże nawet do wycięcia w ekranie Apple chce podejść trochę inaczej.

Ze względu na to, że firma za wszelką cenę stara się zachować swoje Face ID w telefonie, wycięcie to będzie zdecydowanie większe, niż w większości telefonów. Co więcej, ze względu na to, jak dużo urządzeń jest potrzebne do poprawnego działania Face ID, Apple zdecydowało się na aż dwa wycięcia obok siebie - jedno w kształcie "tabletki":, drugie mniejsze, okrągłe.

Thought is was obvious but there’s still mixed information on the layout so here I go again

Here’s the sensor layout of the pill+hole on the 14 Pros.

1- dots projector/flood illuminator (the one on the 13 series)

2- infrared camera

3- ambient light sensor(underdisplay on 13s) pic.twitter.com/hENhH63aGA — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) May 24, 2022

Dzięki informacji od znanego leakera Apple, ShrimpApplePro, dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób Apple ma zaimplementować wszystkie urządzenia potrzebne do Face ID w nowym projekcie wycięcia w ekranie. Wygląda na to, że większe wycięcie będzie w pełni odpowiedzialne za Face ID - znajdzie się tam cała aparatura potrzebna do dokładnego wykrywania twarzy w 3D. Z kolei mniejsze, okrągłe wycięcie będzie miejscem na przedni aparat. Ponadto, czujnik oświetlenia ma się znaleźć pod ekranem, co zaoszczędzi trochę miejsca i pozwoli na zrobienie wycięcia choć odrobinę mniejszym.

OD AUTORA:

iPhone X był rewolucyjny - to dzięki niemu rozpoczęła się moda na notch, który w różnych formach istnieje do dziś. Jednak od jego wprowadzenia upłynęło już prawie 5 lat, a Apple praktycznie nie zmieniło wycięcia w górnej części ekranu - zostało ono tylko trochę zmniejszone przy okazji 13. generacji iPhone'a. W międzyczasie konkurencja poszła dalej, stosując ekrany z wycięciem na kamerę, czy też wprowadzając kamerę ukrytą pod ekranem. Dlatego też długo wyczekiwana zmiana w iPhonie cieszy - przednia kamera w aktualnych modelach wygląda już dość archaicznie w porównaniu do rozwiązań, które proponuje konkurencja z Androidem.