iPhone 14 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [25.05.2022]

Apple dopiero co zaprezentowało smartfony z rodziny iPhone 13, a w sieci od kilku miesięcy krążą plotki o iPhone 14. Zbieramy je w całość i przewidujemy jaki będzie iPhone na 2022 rok.

Spis treści

W połowie września 2021 roku firma Apple zaprezentowała nowe smartfony z rodziny iPhone 13. Gigant z Cupertino uporał się z problemami produkcyjnymi i nie musiał opóźniać premiery swoich smartfonów.

iPhone 13 Pro Źródło: froontpagetech.com

iPhone 13 jest jednym z najpopularniejszych smartfonów ostatnich tygodni, ale już na kilka dni przed premierą do sieci trafił ogromny przeciek dotyczący iPhone'a 14.

Analitycy sugerują, że po dwóch latach niewielkich aktualizacji firma Apple w końcu zdecyduje się na premierę zupełnie nowego, rewolucyjnego smartfona. Mowa oczywiście o iPhone'ie 14.

W tym materiale zbieramy wszystkie informacje o kolejnej generacji flagowych modeli iPhone'a.

iPhone 13 Pro Źródło: froontpagetech.com

iPhone 14 - nazwa jest oczywista

W przypadku nadchodzących modeli iPhone'a nie musimy zastanawiać się, jak zostaną nazwane. W przyszłym roku Apple postawi na sprawdzony schemat. Smartfony otrzymają nazwę iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Firma Apple w 2019 roku odeszła od stosowania literek s i wprowadzania na rynek zupełnie nowego modelu co rok. Idąc śladami konkurencji gigant z Cupertino co roku zmienia liczbę stojącą przy nazwie iPhone.

iPhone 14 - na ile modeli możemy liczyć?

W sieci mówi się, że Apple może zmodyfikować linię modelową. Z oferty może zniknąć najmniejszy model z dopiskiem mini w nazwie. Po rozczarowujących wynikach sprzedażowych iPhone'a 12 mini firma zdecydowała się na jego odświeżenia, ale iPhone 13 mini prawdopodobnie jest ostatnim małym smartfonem Apple.

Na rynku powinny pojawić się następujące modele:

iPhone 14 - 6,1 cala OLED

iPhone 14 Pro - 6,1 cala OLED ProMotion

iPhone 14 Pro Max - 6,7 cala OLED ProMotion

Miejsce iPhone'a 14 mini może zając iPhone 14 Max, który otrzyma większy ekran o przekątnej 6,5-6,8 cala.

iPhone 14 - cena

Cena zawsze jest jedną z najważniejszych informacji, których oczekujemy od producenta podczas prezentacji. W kwestii iPhone'a ceny flagowych modeli nie zmieniły się od 2017 roku. W przypadku mniejszych modeli bywało różnie - czasami iPhone stawał się droższy, a czasami tańszy.

iPhone 13 mini Źródło: apple.com

Aktualny cennik wygląda następująco:

iPhone SE - od 2199 zł

iPhone 11 - od 2599 zł

iPhone 12 mini - od 3149 zł

iPhone 12 - od 3599 zł

iPhone 13 mini - od 3599 zł

iPhone 13 - od 4199 zł

iPhone 13 Pro - od 5199 zł

iPhone 13 Pro Max - od 5699 zł

Spodziewamy się, że iPhone 14 kosztować będzie podobnie. Z pierwszych niepotwierdzonych informacji i historycznych cen możemy sądzić, że za iPhone'a 14 zapłacimy:

iPhone 14 mini (jeżeli się pojawi) - od 3599 zł

iPhone 14 - od 4199 zł

iPhone 14 Max (jeżeli się pojawi) - od 4599 zł

iPhone 14 Pro - od 5199 zł

iPhone 14 Pro Max - od 5699 zł

iPhone 14 - procesor

Nie jest tajemnicą, że sercem iPhone'a 14 będzie układ Apple A16. Prawdopodobnie Apple wykorzysta 3 nm proces technologiczny. Nie znamy aktualnie żadnych szczegółów technicznych, ale pewne jest, że układ będzie wydajniejszy od Apple A15 Bionic z iPhone 13.

iPhone 13 Źródło: apple.com

Dodatkowo już w podstawie całość powinna być łączona z 6 GB pamięci operacyjnej. Modele Pro i Pro Max mogą otrzymać 8 GB RAMu.

iPhone 14 - wyświetlacz

Apple powinno wykorzystać wyświetlacze LTPO OLED w każdym modelu iPhone'a 14. Niestety prawdopodobnie nie każdy smartfon otrzyma ProMotion. Oznacza to, że bazowe modele w dalszym ciągu otrzymają 60 Hz odświeżanie treści.

Ekran ProMotion Źródło: apple.com

iPhone 14 z pewnością otrzyma wyświetlacz Super Retina XDR.

Mówi się o modelach z przekątną 6,1 oraz 6,7 cala. Z rynku prawdopodobnie zniknie model z mniejszym panelem o przekątnej 5,4 cala.

Ekran w iPhone 14 może być rewolucyjny z jednego powodu. Apple nie poprawi znacząco jakości wyświetlanych treści, ale powinno wyeliminować wycięcie w ekranie, które pojawiło się w 2017 roku.

iPhone 14 i Touch ID?

O powrocie Touch ID na pokład iPhone'a mówi się nie od dziś. Liczyliśmy, że element ten pojawi się w iPhone 12. Później spodziewaliśmy się go w iPhone 13, a obecnie w iPhone 14. Jak widać na Touch ID czekamy już bardzo długo i nic nie wskazuje na to, aby Apple przywróciło czytnik linii papilarnych do swoich flagowych smartfonów.

iPhone 14 - aparat

W 2021 roku iPhone dostał sporą aktualizację aparatów. Wszystkie modele dostały nowe matryce, które wcześniej znajdowały się w modelu Pro Max. Popracowano również nad oprogramowaniem, a nowy procesor Apple A15 Bionic pozwolił na zastosowanie trybu filmowego i nagrywania w ProRes (tylko modele Pro i Pro Max).

iPhone 13 Źródło: apple.com

Nie mamy potwierdzonych informacji dotyczących aparatów w iPhone 14, ale naturalną ewolucją będzie dodanie matryc o wyższej rozdzielczości, które pozwolą na nagrywanie filmów wideo w rozdzielczości 8K.

Nowością będzie prawdopodobnie również kamerka przednia, która nie będzie już umieszczona w wycięciu, a bezpośrednio w wyświetlaczu.

iPhone 14 - co z portem Lightning?

iPhone 14 z pewnością nadal zaoferuje złącze magnetyczne MagSafe. Co ważniejsze może to być jedyny port w przyszłorocznych smartfonach. Mówi się że ze względu na przestarzałą konstrukcję oraz konieczność unifikacji złączy w telefonach komórkowych w Unii Europejskiej, Apple całkowicie zrezygnuje ze stosowania gniazda Lightning.

Może to oznaczać, że iPhone będzie w stanie ładować się tylko i wyłącznie bezprzewodowo.

iPhone 14 - bateria

iPhone 13 nie wprowadził rewolucji w pojemności akumulatorów oraz prędkości ładowania. Liczymy, że Apple dogoni konkurencję podczas premiery iPhone'a 14. Spodziewamy się, że telefony otrzymają szybsze ładowanie MagSafe o mocy co najmniej 25 W.

iPhone 14 - oprogramowanie

iPhone 14 zadebiutuje na rynku z systemem operacyjnym iOS 16, który zostanie zaprezentowany na konferencji WWDC 2022 w czerwcu 2022 roku.

iOS 15 Źródło: apple.com

Poniżej znajdziesz kolejne nowinki na temat iPhone'a 14. Pamiętaj, że materiał jest stale aktualizowany. Podczas aktualizacji zmienia się data w tytule, a w artykule pojawia się napis AKTUALIZACJA z datą aktualizacji. Pod takim nagłówkiem znajdziesz kolejne informacje o iPhone 14. Materiał będzie aktualizowany przez cały 2022 rok, aż do momentu wprowadzenia na rynek nowych modeli iPhone'a.

AKTUALIZACJA 25.05.2022

Układ nowego aparatu do selfie ujawniony!

Jedną z największych zmian w 14. generacji iPhone'a ma być wygląd przedniego ekranu. W przeciwieństwie do poprzednika iPhone 14 ma w końcu porzucić notch, obecny w telefonach Apple od 2017 roku, na rzecz stosowanego już u konkurencji wycięcia. Jednakże nawet do wycięcia w ekranie Apple chce podejść trochę inaczej.

Ze względu na to, że firma za wszelką cenę stara się zachować swoje Face ID w telefonie, wycięcie to będzie zdecydowanie większe, niż w większości telefonów. Co więcej, ze względu na to, jak dużo urządzeń jest potrzebne do poprawnego działania Face ID, Apple zdecydowało się na aż dwa wycięcia obok siebie - jedno w kształcie "tabletki":, drugie mniejsze, okrągłe.

Thought is was obvious but there’s still mixed information on the layout so here I go again

Here’s the sensor layout of the pill+hole on the 14 Pros.

1- dots projector/flood illuminator (the one on the 13 series)

2- infrared camera

3- ambient light sensor(underdisplay on 13s) pic.twitter.com/hENhH63aGA — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) May 24, 2022

Dzięki informacji od znanego leakera Apple, ShrimpApplePro, dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób Apple ma zaimplementować wszystkie urządzenia potrzebne do Face ID w nowym projekcie wycięcia w ekranie. Wygląda na to, że większe wycięcie będzie w pełni odpowiedzialne za Face ID - znajdzie się tam cała aparatura potrzebna do dokładnego wykrywania twarzy w 3D. Z kolei mniejsze, okrągłe wycięcie będzie miejscem na przedni aparat. Ponadto, czujnik oświetlenia ma się znaleźć pod ekranem, co zaoszczędzi trochę miejsca i pozwoli na zrobienie wycięcia choć odrobinę mniejszym.

AKTUALIZACJA 24.05.2022

iPhone 14 zadebiutuje z zupełnie nowym aparatem do selfie

iPhone'a 14 ma oferować znacznie mocniejszą przednią kamerę, której cena wzrosła niemal trzykrotnie względem poprzednika.

Apple ma zmienić podejście do aparatów selfie w swoich urządzeniach i zdecydować się na zakup droższych podzespołów. W swoim najnowszym smartfonie, Apple najprawdopodobniej zdecyduje się na wykorzystanie obiektywów LG, które początkowo miały pojawić się dopiero w iPhonie 15.

Według spekulacji, dotychczasowe kamery do selfie nie spełniały oczekiwań firmy z Cupertino i stąd decyzja o zmianie podzespołów na koreańskie obiektywy. Jeśli spekulacje okażą się prawdziwe, w nowym iPhonie 14 będziemy mogli zobaczyć kamerę wyposażoną w funkcję autofocus.

AKTUALIZACJA 23.05.2022

iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max z nowym układem A16 Bionic

Użytkownik Yogesh Brar opublikował na Twitterze informacje na temat nadchodzącej serii iPhone 14. Twierdzi on, że podstawowy model iPhone 14 oraz iPhone 14 Max będą wyposażone w zeszłoroczny układ A15, co potwierdzałoby dotychczasowe plotki. Oba smartfony miałyby również oferować 60 Hz odświeżanie ekranu.

Zmiany mają zajść natomiast w linii dla profesjonalistów, gdzie iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max otrzymają zupełnie nowy układ A16 oraz 120 Hz odświeżanie ekranu.

iPhone 14 series in a nutshell



(Notch)

iPhone 14 - 6.1" (60Hz, A15)

iPhone 14 Max- 6.68" (60Hz, A15)



(Pill)

iPhone 14 Pro - 6.12" (120Hz, A16)

iPhone 14 Pro Max - 6.69" (120Hz, A16) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 23, 2022

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Znamy datę premiery iPhone 14! Informacja wyciekła do sieci

Jak donosi portal iDropNews, według wewnętrznej komunikacji Apple, do której dotarł leaker, Apple planuje duże wydarzenie na 37 tydzień roku. Tradycją jest, że każdy nowy iPhone prezentowany jest zawsze we wtorek. Zakładając więc, że Apple z niej nie zrezygnuje, premiera iPhone 14 może odbyć się już 13 września.

Największą niewiadomą jest nadal to, czy wydarzenie odbędzie się na żywo, czy tak jak miało to miejsce przez ostatnie dwa lata, wyłącznie online. Apple ma zwlekać z decyzją ze względu na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem Covid-19.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

iPhone 14 w końcu bez wycięcia w ekranie!

Apple po czterech latach stosowania wycięcia w ekranie udało się zmniejszyć jego rozmiar. Smartfony z rodziny iPhone 13 posiadają notch'a, którego objętość jest o około 20% mniejsza.

Bardzo możliwe, że przyszłoroczny iPhone 14 dogoni konkurencję i w ogólnie nie będzie posiadać wycięcia w ekranie.

Najnowsze informacje dostępne w sieci pozwalają sądzić, że firma Apple w końcu pozbędzie się notch'a w przyszłorocznych modelach. Zamiast wycięcia otrzymamy pełnoekranowy design, a kamerka FaceTime do selfie zostanie umieszczona w ekranie - pod głośnikiem do rozmów wkomponowanym w ramkę.

Według znanego analityka - Ming Chi-Kuo - gigant z Cupertino w końcu dogoni androidową konkurencję i pozbędzie się charakterystycznej konstrukcji ekranu.

Apple nie zdecyduje się na umieszczenie aparatu bezpośrednio pod wyświetlaczem.

Face ID w aktualnie sprzedawanych modelach iPhone'a Źródło: apple.com

Do sieci trafiły również informacje o powrocie Touch ID do iPhone'a. Czytnik linii papilarnych powróci, ale prawdopodobnie dopiero w 2023 roku. Sensor zostanie zintegrowany z warstwą dotykową wyświetlacza.

Aktualnie nie posiadamy żadnych informacji o funkcjonowaniu systemu Face ID bez wycięcia w ekranie. Możliwe, że część czujników zostanie wkomponowana w panel OLED lub przeniesiona do ramki. Alternatywnie wszystkie elementy mogą znaleźć się w nowej kamerce, która zostanie umieszczona w wyświetlaczu.

iPhone 14 zadebiutuje bez modelu z elastycznym ekranem

Od kilku lat w sieci znajdziemy mnóstwo plotek dotyczących iPhone'a z elastycznym ekranem. Po premierze Samsunga Galaxy Fold i Huawei Mate X ilość rzekomych informacji o składanym iPhone'ie, który jednocześnie będzie iPadem znacząco wzrosła.

Apple do dnia dzisiejszego nie zaprezentowało żadnego urządzenia z elastycznym ekranem. Według firmy technologia ta nie jest jeszcze na tyle rozwinięta i dopracowana, aby mogła trafić do produktów dla konsumentów. Nie oznacza to jednak, że inżynierowie nie pracują nad jej udoskonaleniem.

iPad mini 6 Źródło: apple.com

Niestety według Ming-Chi-Kuo smartfony z rodziny iPhone 14 nie zaoferują modelu z elastycznym ekranem. Apple wprowadzi składanego smartfona na rynek najwcześniej za dwa-trzy lata. Oznacza to, że premiera takiego urządzenia odbędzie się w 2023 lub 2024 roku.

Smartfon Apple z elastycznym ekranem po złożeniu działać będzie jak iPhone. W momencie rozłożenia powinien zamienić się w tablet rozmiarów podobnych do iPada mini.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

iPhone 14 ma być "całkowicie przeprojektowany"

iPhone 13 jest dla Ciebie jedynie nudną aktualizacją 12ki? Jeżeli tak, mamy dobre wiadomości. Okazuje się bowiem, że kolejne źródła potwierdzają nasze przypuszczenia. iPhone 13 może być smartfonem na przeczekanie. Apple zamierza wprowadzić na rynek zupełnie przeprojektowanego iPhone'a, a jego debiut spodziewany jest już w przyszłym roku. Oznacza to, że mówimy o smartfonie z rodziny iPhone 14.

Apple jeszcze kilka lat temu decydowało się na wprowadzanie na rynek nowej generacji iPhone'a co dwa lata. W połowie cyku życia smartfon dostawał aktualizację, która przynosiła nowe komponenty i dodatkowe ulepszenia.

Od premiery iPhone'a 11 gigant z Cupertino zaniechał tego działania. Na przestrzeni ostatnich trzech lat co roku otrzymywaliśmy nową generację oznaczoną kolejną cyfrą. W ten oto sposób doszliśmy do premiery iPhone'a 13.

Aktualnie stosowany design iPhone'a został wprowadzony w zeszłym roku. Stosowaną przez trzy generację iPhone'a zaokrągloną obudowę zastąpiono bardziej kanciasty odpowiednikiem przypominającym iPhone'a 4.

Mark Gurman z Bloomberga uważa, że kolejna duża aktualizacja iPhone'a wprowadzająca na pokład zupełnie nowy wygląd pojawi się w przyszłym roku.

iPhone 13 może być ostatnim smartfonem z wycięciem w ekranie Źródło: macworld.com

Według Gurmana w 2022 roku Apple przygotuje dla nas prawdziwy redesign iPhone'a, na który czekamy od kilku lat. Dziennikarz twierdzi, że subtelna aktualizacja jaką jest iPhone 13 tylko potwierdza fakt, że w laboratoriach Apple powstaje zupełnie nowy smartfon.

Aktualnie nie wiemy jak dokładnie wyglądać będzie iPhone 14. Ming Chi-Kuo uważa, że Apple pozbędzie się wycięcia w ekranie, ale to tylko plotka. Na bardziej szczegółowe informacje musimy poczekać co najmniej do drugiego kwartału 2022 roku.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

To już prawie pewne - koniec z małymi modelami iPhone'a!

W 2020 roku Apple spełniło prośby swoich użytkowników i wprowadziło na rynek kompaktowe wydanie iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Szybko okazało się jednak, że największą popularność zdobył model z największym ekranem. iPhone 12 Pro Max okazał się strzałem w dziesiątkę, a iPhone 12 mini niewypałem.

Wizualizacja iPhone'a 14 Pro Max Źródło: frontpagetech via gsmarena.com

Apple w 2021 roku ponownie wprowadziło na rynek kompaktowy model, ale drugi rok z rzędu to najdroższe i największe modele sprzedają się najlepiej.

Liczby sprzedażowe mówią same za siebie, a Apple nie zamierza ich ignorować.

Wiemy już, że iPhone 14 zaoferuje mnóstwo zmian i będzie zupełnie nowym smartfonem. Duża aktualizacja jest dla firmy Apple idealną okazją do pozbycia się z oferty iPhone'a z mniejszym ekranem.

Nie oznacza to jednak, że na rynku zadebiutują jedynie trzy modele. Zamiast iPhone'a 14 mini firma Apple zaprezentuje iPhone'a 14 Max. Będzie to nieco droższa, ale i zauważalnie większa wersja bazowego iPhone'a 14.

Oznacza to, że bazowy model iPhone'a 14 stanieje. iPhone 14 powinien kosztować tyle ile aktualnie trzeba zapłacić za iPhone'a 13 mini.

iPhone 14 Max zaoferuje ekran o przekątnej 6,7 cala. Reszta podzespołów zostanie zapożyczona z mniejszego modelu z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala.

Wszystkie przyszłoroczne modele powinny zaoferować 120 Hz ekran.

Możliwe, że rolę iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 13 mini zajmie kolejna generacja iPhone'a SE. Aktualny model posiada wymiary zewnętrzne podobne do iPhone'a 13 mini, a na pokładzie znajdziemy jeszcze mniejszy ekran o przekątnej 4,7 cala.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

iPhone 14 z innym typem pamięci oraz 2 TB konfiguracją

iPhone 13 został zaprezentowany zaledwie kilka tygodni temu, a do sieci trafiają kolejne, coraz dokładniejsze przecieki dotyczące przyszłorocznych smartfonów od Apple. Wiemy już, że iPhone 14 powinien zaoferować mnóstwo zmian. Będzie to największa aktualizacja od kilku lat. Poza zupełnie nowym wyglądem gigant z Cupertino zdecyduje się na istotne zmiany podzespołów.

Najnowszy raport sugeruje, że firma Apple zrezygnuje ze stosowania pamięci masowej NVMe, którą znamy z ostatnich modeli. Zamiast pamięci wykonanej w technologii flash TLC powinniśmy spodziewać się kości QLC.

Seria iPhone 13 to pierwsze smartfony od Apple, które możemy skonfigurować z 1 TB pamięci masowej. Nośniki produkowane są w technologii TLC przez firmę Kioxia (dawniej Toshiba).

Według raportów Apple wybrało Kioxię zamiast Samsunga ze względu na niższe koszty produkcji pamięci.

Partnerzy testują już nowe komponenty dla iPhone'a 14. Mowa między innymi o pamięci QLC. Niestety ich wykorzystanie w iPhone 14 może mieć negatywne skutki po dłuższym użytkowaniu telefonu. Pamięć QLC nie jest tak wydajna i niezawodna jak pamięć TLC.

Dodatkowo jako opcja powinien pojawić się model z 2 TB pamięci masowej.

iPhone 14 Pro/Pro Max z Face ID w ekranie

Najnowszy arkusz specyfikacji technicznej smartfonów z rodziny iPhone 14 zakłada, że wycięcia w ekranie pozbędą się jedynie modele Pro/Pro Max. Otrzymają one Face ID umieszczone bezpośrednio w ekranie. Bazowe modele iPhone 14 oraz iPhone 14 Max nadal oferować będą notcha.

Specyfikacja techniczna iPhone 14 Źródło: gizchina.com

Specyfikacja techniczna potwierdza również obecność 120 Hz ekranów jedynie w modelach Pro/Pro Max. Nowością będzie procesor Apple A16 Bionic, który produkowany będzie w 4 nm.

iPhone 14 może być droższy! Winne wysokie koszty produkcji

Apple w 2017 roku wprowadziło na rynek iPhone'a X i zszokowało rynek. Smartfon otrzymał skanowanie twarzy w 3D oraz kilka innych innowacyjnych rozwiązań. Był to również najdroższy iPhone w historii. Jego sugerowana cena detaliczna w Polsce startowała z poziomu 5199 zł za wersję z 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Aktualnie większość flagowych modeli z Androidem sprzedawana jest w podobnej cenie. iPhone 13 Pro w podstawowej konfiguracji nadal kosztuje 5199 zł.

Niestety najnowsze informacje wskazują, że Apple może zdecydować się na zwiększenie cen smartfonów z rodziny iPhone 14. Wszystko ze względu na rosnące koszty produkcji.

Szacowany koszt budowy smartfonów od Apple rośnie i jest zauważalnie wyższy od konkurencji. Wyprodukowanie jednego egzemplarza iPhone'a 13 Pro kosztuje firmę Apple 570 dolarów. W zeszłym roku koszt produkcji iPhone'a 12 Pro wynosił 548,5 dolara.

Dla porównania koszt produkcji Samsunga Galaxy S21+ wynosi 508 dolarów. Jego sugerowana cena detaliczna jest taka sama jak iPhone'a 13 Pro. Oba urządzenia w USA sprzedawane są za 999 dolarów.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

iPhone 14 jednak z notcem? Niestety to możliwe!

Jeszcze przed premierą iPhone'a 13 w sieci można było znaleźć mnóstwo informacji dotyczących rewolucyjnej konstrukcji iPhone'a, który pojawi się na rynku w 2022 roku. Kilka źródeł zakładało, że urządzenie zostanie pozbawione portów oraz zgubi znane od 2017 roku wycięcie w ekranie bez jednoczesnej rezygnacji z systemu skanowania twarzy w 3D.

Notch w iPhone 12 I iPhone 13 Źródło: macworld.com

Niestety najnowsze informacje, które trafiają do sieci nieco studzą entuzjazm. Raport przeczy doniesieniom Ming Chi-Kuo oraz Jona Prossera. Zakłada on, że iPhone 14 w dalszym ciągu oferować będzie ekran z wycięciem.

Informacje podchodzące z chińskiego portalu Weibo zostały po raz pierwszy zauważone przez portal MacRumors. Wydają się wiarygodne, ponieważ wcześniej to samo konto informowało o premierze iPada 9 generacji przed wydarzeniem California Streaming.

Apple ma w dalszym ciągu korzystać z notcha dalej zmniejszając jego rozmiary zewnętrzne. Ze względu na system Face ID firma nie przejdzie na stosowanie wyświetlaczy z aparatem w ekranie.

Najnowsza plotka wydaje się być wiarygodna. System kamer True Depth wymaga fizyczne przestrzeni do poprawnego działania. Jeżeli Apple chce zrezygnować z notcha prawdopodobnie będzie musiało pozbyć się również Face ID, a to jest bardzo mało prawdopodobna wizja.

Dodatkowo konsumenci przyzwyczaili się już do wyglądu iPhone'a, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Wystarczy szybki rzut oka na front urządzenia, aby odróżnić iPhone'a od innych smartfonów z Androidem.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Apple testuje iPhone'a ze 120 Hz ekranem bez wycięcia

Gigant z Cupertino pracuje już nad ekranem, który trafi do iPhone'a kolejnej generacji. Chociaż premiera dopiero we wrześniu 2022 roku to prace są już na zaawansowanym stadium. Apple ma co robić, ponieważ firma przygotowuje się do usunięcia wycięcia w ekranie. Pierwszym rokiem w tym kierunku było zmniejszenie notch'a w modelach z rodziny iPhone 13.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Digital Chat Station, Apple pracuje nad nowym wyświetlaczem Pro Motion z aparatem umieszczonymi w panelu. Oznacza to, że iPhone 14 może zaoferować ekran przedni podobny popularnych smartfonów z Androidem.

Wcześniej o wyświetlaczu z aparatem umieszczonym w środku informował Ming Chi-Kuo. Mark Gurman z kolei przekazuje informacje o zupełnie nowym designie, który również może odnosić się do usunięcia notch'a będącego od 2017 roku elementem charakterystycznym prawie każdego smartfona od Apple.

Wizualizacja iPhone'a 14 Pro bez wycięcia w ekranie

Do sieci trafił również filmik wideo, który prezentuje jak wyglądać może przyszłoroczny model iPhone'a, który zostanie pozbawiony wycięcia w ekranie.

iPhone 14, którego widać na wizualizacji posiada wygląd zgodny z wcześniejszymi przeciekami od Jona Prossera. Z tyłu znajduje się obudowa obiektywów, która nie wystaje ponad obrys urządzenia. Na froncie widać spory wyświetlacz otoczony minimalnymi ramkami. Brakuje wycięcia w panelu. Zamiast niego mamy do dyspozycji kamerkę umieszczoną centralnie pod głośnikiem do rozmów. Rozwiązanie to znamy między innymi z Samsunga Galaxy S21.

Dlaczego Apple zrezygnowało z nazewnictwa z literą s na końcu?

Apple od 2009 do 2018 roku wprowadzało na rynek modele iPhone'a z literką s na końcu. Były to smartfony, które wykorzystywały obudowę znaną z poprzedniej generacji. Gigant z Cupertino oficjalnie nie wyjaśnił znaczenia słowa s, ale Phil Schiller przekazał, że w przypadku iPhone'a 3GS odnosiła się ona do prędkości. W momencie premiery był to najszybszy iPhone na rynku, który zostawiał daleko w tyle model 3G.

iPhone XS - ostatni model iPhone'a z literką s na końcu Źródło: apple.com

Od 2019 roku Apple nie stosuje już sprawdzonego nazewnictwa i nic nie wskazuje na to, aby powróciło ono pod strzechy.

Apple zrezygnowało ze stosowania litery s w nazewnictwie swoich smartfonów ze względów czysto marketingowych. Dodanie litery s na końcu zamiast zmiany liczby sugerowało konsumentom, że nie warto kupować nowego modelu, ponieważ jest on jedynie lekką aktualizacją.

Z tego właśnie powodu nie powinniśmy liczyć na powrót modeli z literką s. Idealnym tego przykładem jest premiera iPhone'a 13, który nie wprowadził żadnych rewolucyjnych funkcji skupiając się na poprawie istniejących elementów - wyświetlacza, aparatów i czasów pracy na baterii.

AKTUALIZACJA 14.10.2021

iPhone 14 zadebiutuje w nowej, budżetowej odsłonie

Spodziewamy się, że w zeszłym roku Apple całkowicie przeprojektuje smartfony z rodziny iPhone 14. Najnowsze plotki zakładają, że na rynku pojawi się również nowy, nieco bardziej budżetowy model. Co o nim wiemy?

iPhone SE 2020 Źródło: macworld.com

Według Marka Gurmana z Bloomberga na półkach sklepowych zadebiutuje nowy smartfon z serii iPhone 14, który będzie zauważalnie tańszy od pozostałych modeli. Smartfon ten ma być skierowany do użytkowników, którzy chcą iPhone'a, ale jednocześnie nie zamierzają wydawać na niego kilku tysięcy złotych.

Nowy model odstawać będzie od droższych odpowiedników. Na pokładzie znajdzie się ekran IPS LCD oraz gorszy aparat, ale Apple nie zamierza rezygnować z wbudowanego modemu sieci 5G oraz wydajnego procesora.

Nie od dziś wiemy, że Apple pracuje nad tanim modelem iPhone'a. Do tej pory sądziliśmy że będzie to iPhone SE 2022, ale najnowsze plotki pozwalają sądzić, że zamiast niego zobaczymy iPhone'a 14. Czy smartfon otrzyma nazwę iPhone 14 Lite? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

iPhone 14 z pierwszą taką zmianą konstrukcyjną od pięciu lat

Konsumenci, który nie są zadowoleni z wyglądu iPhone'a 13 mają powodu do zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku Apple gruntownie przeprojektuje wygląd swoich smartfonów.

iPhone 14 Źródło: bengeskin

Po raz pierwszy w historii możemy doczekać się iPhone'a z aparatem umieszczonym w ekranie. Plotki o pozbyciu się notcha towarzyszą nam od kilku lat, ale na razie przełożyły się jedynie na zminimalizowanie rozmiarów wycięcia w ekranie.

Pierwsze plotki z łańcucha dostaw podzespołów do iPhone'a pozwalają sądzić, że model otrzyma zupełnie nową obudowę. Apple bada już możliwości i koszty jej produkcji.

Dodatkowo LG specjalnie dla Apple projektuje już nowy wyświetlacz Super Retina XDR z aparatem umieszczonym w panelu.

Ze względu na obecność podzespołów niezbędnych do działania Face ID oczko z aparatami będzie wyraźnie większe od tego z konkurencyjnych smartfonów z Androidem.

Ben Geskin udostępnił już w sieci wizualizacje iPhone'a 14. Panel przedni wygląda kontrowersyjnie, ale nadal spore aparaty w kształcie pigułki wyglądają znacznie lepiej od notcha.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Szczegółowy raport ujawnia wygląd ekranu iPhone'a 14

W zeszłym tygodniu do sieci przedostały się informacje o wyświetlaczu, który może zostać wykorzystany do produkcji iPhone'a 14. Dzięki chińskiemu portalowi społecznościowemu Weibo do sieci trafia większa ilość danych.

Apple jest aktualnie w trakcie negocjacji umowy z LG Display. Dotyczy ona produkcji wyświetlaczy do przyszłorocznych modeli iPhone'a.

Portal Mydrivers dotarł do informacji sugerujących pozbycie się wycięcia w ekranie. Aktualnie wiadomo, że charakterystycznego elementu ma zabraknąć w droższych modelach Pro i Pro Max. Możliwe, że Apple celowo pozostawi notch'a w ekranie w tańszych modelach z rodziny iPhone 14, aby odróżnić je od droższych braci.

Moduł z aparatami iPhone'a 14 powinien być podobny do tego z Galaxy S10+ Źródło: pcworld.com

Apple do produkcji ekranów zamierza wykorzystać LG, które w tym roku zrezygnowała z produkcji własnych smartfonów.

Firma ma zająć się projektowaniem i produkcją wyświetlacza bez wycięcia w ekranie, ale za to z miejscem na kamerę przednią oraz elementy systemu Face ID. Podłużna przerwa w ekranie otrzyma kształt pigułki. LG ma pomóc w projektowaniu nowego systemu kamer. Koreańczycy mają doświadczenie w badaniach nad kamerami umieszczanymi w oraz pod ekranami. Wykorzystanie ich wiedzy będzie dla Apple tańsze od rozwijania własnych badań.

Do premiery iPhone'a 14 pozostał prawie rok. Sytuacja może się jeszcze kilkukrotnie zmienić. LG prawdopodobnie nie będzie jedynym producentem wyświetlaczy dla iPhone'a 14.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

Co Apple może zapożyczyć do iPhone'a 14 od konkurencji?

Nie jest tajemnicą, że firmy technologiczne bacznie monitorują sytuacje u swoich największych konkurentów. Wielokrotnie zdarza się, że pewne funkcje lub rozwiązania pojawiają się na przestrzeni niedługiego odstępu czasu w większości flagowych modeli. Było tak z czytnikami linii papilarnych w ekranie czy 120 Hz ekranach.

Jakie rozwiązania Apple może zapożyczyć od innych gigantów technologicznych?

Unifikacja wersji kolorystycznych

Apple posiada w swoim portfolio sporo produktów, które sprzedawane są w różnych wersjach kolorystycznych. Niestety gigant z Cupertino posiada z nimi niemały problem. Sęk w tym, że kolor Space Gray ma różne odcienie w różnych produktach. Czasami wpada w czerń, a na innych urządzeniach w grafit.

Dodatkowo takie same wersje kolorystyczne na różnych generacjach smartfonów posiadają inny odcień. Mowa między innymi o wersji specjalnej (PRODUCT)RED.

iPhone 11 (PRODUCT)RED iPhone 12 (PRODUCT)RED

Apple powinno wziąć przykład z Samsunga lub Google i ujednolicić wersje kolorystyczne swoich urządzeń.

Mniej rzucająca się wyspa z aparatami

Obudowa obiektywów, którą znajdziemy w aktualnych flagowcach od Apple urosła do gigantycznych rozmiarów. Dodatkowo aparaty znacząco wystają poza obrys obudowy, co zwiększa ryzyko przypadkowego uszkodzenia.

Wyspa z aparatami iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

Od dużych modułów z aparatami nie uciekniemy, ponieważ ich wielkość pozytywnie wpływa na jakość fotografii. Na rynku znajdziemy jednak urządzenia z lepiej zaprojektowaną obudową obiektywów.

Mowa między innymi o najnowszym Pixelu 6, który czerpie wzorce z flagowych Samsungów z 2019 roku.

Aparat w Samsungu Galaxy S10 Źródło: samsung.com

Always-on-Display

Always-on-Display to funkcja, na którą czekamy od kilku lat. W 2021 roku do sieci trafiło mnóstwo plotek, które sugerowały, że rozwiazanie to trafi do smartfonów z rodziny iPhone 13. Niestety tak się nie stało, więc czekamy na iPhone'a 14 z AOD.

Always-on-Display w smartfonie z Androidem z 2017 roku Źródło: pcworld.com

Stale aktywny wyświetlacz pozwala na przekazywanie najważniejszych informacji o telefonie i powiadomieniach bez konieczności jego odblokowywania. Rozwiązanie to od lat z powodzeniem stosowane jest przez producentów urządzeń z Androidem.

Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem

Apple zamiast zintegrować czytnik linii papilarnych Touch ID z warstwą dotykową ekranu postanowiło całkowicie usunąć go ze swoich flagowych smartfonów. Decyzja ta zemściła się na gigancie z Cupertino podczas pandemii koronawirusa. Okazało się wtedy, że skanowanie twarzy w 3D nie sprawdza się w momencie noszenia maseczki.

Czytnik linii papilarnych w ekranie Źródło: techadvisor.co.uk

Touch ID w ekranie miało zadebiutować razem z iPhone'm 12. Niestety rozwiązanie to nie trafiło również do iPhone'a 13. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Apple finalnie przywróci Touch ID do flagowych modeli iPhone'a.

AKTUALIZACJA 3.11.2021

iPhone 14 otrzyma stary procesor!

Najnowsze wieści dotyczące jednego z podwykonawców Apple nie są optymistyczne. Według analityków nowe produkty mobilne Apple na 2022 rok miały oferować nowoczesne procesory produkowane w innowacyjnym, 3 nm procesie technologicznym. Niestety TSMC - największy podwykonawca chipów dla Apple boryka się z poważnymi problemami, które mogą wpłynąć na opóźnienie uruchomienia produkcji w 3 nm.

Schemat procesora Apple A15 Bionic Źródło: macworld.com

Według inżynierów, którzy są blisko zaznajomieni z całą sprawą firma TSMC nie będzie w stanie wyprodukować 3 nm procesorów do czasu premiery iPhone'a 14. Oznacza to jedno - Apple ponownie będzie musiało wykorzystać 5 nm układy.

Dobra wiadomość jest taka, że TSMC pomimo opóźnień nadal ma być pierwszy producentem układów wytwarzanych w 3 nm procesie technologicznym. W związku z tym Apple nadal może być pierwszym producentem urządzeń wyposażonych w 3 nm procesory, ale element ten raczej nie trafi do serii iPhone 14 jesienią 2022 roku.

Co to oznacza dla użytkowników. Przede wszystkim iPhone 14 nie będzie oferował zauważalnie dłuższych czasów pracy na baterii. Z drugiej strony posiadacze iPhonów 13 nie mogą narzekać na ten aspekt.

AKTUALIZACJA 4.11.2021

Apple A16 Bionic - co wiemy o procesorze iPhone'a 14?

Na początku listopada do sieci trafiły niezbyt optymistyczne wiadomości dotyczące procesora iPhone'a 14. Okazuje się, że układ prawdopodobnie nie zostanie wykonany w 3 nm procesie technologicznym ze względu na jego wdrożenie przez podwykonawcę Apple - TSMC.

Specyfikacja techniczna procesora Apple A15 Bionic Źródło: macworld.com

Jak zatem wyglądać będzie procesor Apple A16 Bionic i co zaoferuje?

Aktualnie Apple wyposaża swoje urządzenia przenośne w procesory produkowane w 5 nm procesie technologicznym. Przejście z 7 nm, które nastąpiło w ubiegłym roku pozwoliło na znaczące zwiększenie wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Dzięki temu zabiegowi iPhone 13 oferuje tak długie czasy pracy z dala od ładowarki.

Mówi się, że w związku z problemami z wdrożeniem produkcji w 3 nm firma Apple zamierza wyprodukować układ Apple A16 Bionic w 4 nm. Ten z pozoru niewielki skok pozwoli na dalszą poprawę wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Apple prawdopodobnie wykorzysta pośredni proces technologiczny. Spodziewamy się, że wzrosty wydajności względem Apple A15 Bionic z iPhone'a 13 wynosie około 10% przy jednoczesnej poprawie czasów pracy na baterii.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Wizualizacje iPhone'a 14 trafiają do sieci

Do premiery iPhone'a 14 pozostał prawie rok, a do sieci trafiają już pierwsze wizualizacje. Na tym etapie nie powinniśmy jeszcze traktować ich na poważnie, ale z drugiej strony pokazują one zmiany, które w podobnej formie powinny trafić do finalnego produktu.

Jak zatem prezentuje się iPhone 14 na jednych z pierwszych renderów?

Zaczniemy od tego, że do sieci trafił iPhone 14 Pro. Wizualizacja została wykonana przez Waqara Khana, który znany jest z przedstawiania nam nadchodzących smartfonów na długo przed ich premierą.

iPhone 14 Pro na filmiku nie posiada wycięcia w ekranie. Zamiast niego widoczna jest kamerka do selfie umieszczona centralnie na środku obudowy. Taki zabieg pozwolił na przeprojektowanie paska powiadomień. Powrócił między innymi procentowy status naładowania baterii, którego nie znajdziemy w żadnym modelu z wycięciem w ekranie.

Ciekawie prezentuje się tył. Z jednej strony wygląda on niemalże identycznie jak w aktualnie sprzedawanych modelach. Wprawne oko zauważy jednak istotną zmianę. Obiektywy nie wystają ponad obrys obudowy. Są w niej w całości schowane.

Na ramce znajdziemy przyciski głośności przeniesione wprost z iPhone'a 5s. Posiadają okrągłe przyciski oraz znaki + i -.

Plecki i ramkę wykonano z błyszczącego szkła. Na dole nadal znajduje się port do ładowania.

Apple może zdążyć z produkcją 3 nm procesora dla iPhone'a 14

Niedawno informowaliśmy, że w związku z niedoborem chipów i problemami produkcyjnymi firma Apple prawdopodobnie nie zdąży wyprodukować 3 nm układów dla iPhone'a 14. Najnowsze przecieki zakładają, że możliwe jest pokonanie ograniczeń i wprowadzenie 3 nm układu Apple A16 do produkcji tak, aby trafił on na rynek we wrześniu razem ze smartfonami z rodziny iPhone 14.

Najnowszy raport portali Digitimes zakłada, że TSMC może być w stanie wdrożyć produkcję w 3 nm w drugiej połowie 2022 roku. Taka sytuacja pozwoliła by szybkie uruchomienie produkcji 3 nm układów Apple A16 Bionic w okolicach wakacji. Firma Apple miałaby więc czas na wyprodukowanie odpowiedniej ilości iPhonów przed wrześniową premierą.

Apple jest największym klientem TSMC i z pewnością ma zapewnione pierwsze sloty produkcji w 3 nm. Gigant z Cupertino był już jednym z pierwszych klientów na chipy produkowane w 5 nm.

Niezależnie od problemów z produkcją w 3 nm Apple wspólnie z TSMC planują już przygotowanie działań R&D do wdrożenia produkcji w 2 nm. Mapa drogowa w chwili obecnej nie jest jeszcze znana.

iPhone 14 - brak modelu mini i powrót Touch ID

LeaksApplePro przekazał swoje przewidywania dotyczące przyszłorocznych modeli iPhone'a. Zakłada on, że Apple intensywnie pracuje nad składanym modelem iPhone'a, ale jego premiera odbędzie się dopiero w 2023 lub 2024 roku.

iPhone 14 zadebiutuje na rynku w czterech wariantach - dwóch z ekranem 6,1 cala (iPhone 14 i iPhone 14 Pro) oraz dwóch z ekranem 6,7 cala (iPhone 14 Max oraz iPhone 14 Pro Max). Zabraknie modelu mini. Smartfony z mniejszymi ekranami przejdą do przeszłości. Jedynym małym iPhonem pozostanie model SE.

Podstawowy model iPhone'a ponownie posiadać będzie ekran o przekątnej 6,1 cala.

LeaksApplePro uważa, że iPhone 14 w wersji Pro oraz Pro Max może otrzymać czytnik linii papilarnych Touch ID. W tańszych modelach pozostanie wycięcie w ekranie, którego nie uświadczymy w topowych modelach Pro/ProMax.

Czytnik linii papilarnych w iPhone SE 2020 Źródło: macworld.com

AKTUALIZACJA 18.11.2021

iPhone 14 otrzyma wsparcie dla Wi-Fi 6E

Znany analityk firmy TF Securities Ming Chi-Kuo przedstawił swoje najnowsze przewidywania dotyczące smartfonów z rodziny iPhone 14. Według niego na pokładzie pojawi się moduł Wi-Fi 6E.

W najnowszej notatce inwestorskiej Kuo wspomina o nadchodzących produktach Apple. Poza iPhone 14 mowa również o zestawie gogli AR. Oba urządzenia mają otrzymać nowy moduł sieci bezprzewodowej kompatybilny z najnowszym standardem Wi-Fi 6E.

Według Ming Chi-Kuo Wi-FI 6E jest niezbędne do zapewniania szybkich transmisji danych bezprzewodowo do nadchodzących gogli AR i VR.

W najnowszej notatce po raz pierwszy Kuo potwierdził, że iPhone 14 otrzyma Wi-Fi 6E. Wcześniej w sieci pojawiały się plotki sugerujące obecność tego modułu w iPhone 13. Dziś wiemy już, że były błędne.

Wi-Fi 6E podobnie jak Wi-Fi 6 pozwala na przesyłanie danych w trzech pasmach - 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, ale nie zwiększyła się przepustowość, która nadal wynosi maksymalnie 9,6 Gb/s. Wi-Fi 6E pozwala w pełni wykorzystać pasmo 6 GHz i zwiększyć prędkość przesyłania danych.

Wi-Fi 6E pojawi się w smartfonach Apple trzy lata po debiucie Wi-Fi 6. Pierwszymi smartfonami z Wi-Fi 6 są modele z rodziny iPhone 11.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

iPhone 14 Pro i Pro Max mogą zadebiutować z USB Typu C na pokładzie

Od wielu lat mówi się o przejściu firmy Apple na stosowanie portów USB Typu C w smartfonach iPhone. Plotki te podsyciła premiera pierwszego iPada z USB Typu C, ale Apple konsekwentnie stosuje w swoich smartfonach złącze Lightning z 2012 roku. Niestety rozwiązanie to jest przestarzałe, a na dodatek powoduje problemy z kompatybilności, ponieważ wymagany jest specjalny kabel USB do Lightning.

USB Typu C w iPadzie Pro 2021 Źródło: macworld.com

Do sieci trafiły nowe plotki, które poruszają obecność portu USB Typu C w smartfonach z rodziny iPhone 14. Niestety nie są one zbyt optymistyczne, ale bardzo realne. Wskazują bowiem, że Apple faktycznie wykorzysta USB Typu C, ale port ten trafi jedynie do droższych smartfonów iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Tańsze modele iPhone 14 i iPhone 14 Max nadal wyposażone będą w Lightning.

Apple promować będzie USB Typu C jako opcję dla profesjonalistów. Złącze to pozwoli na szybsze przesyłanie danych, co w przypadku modeli Pro z obsługą ProRes jest szczególnie ważne.

Możliwe, że port USB Typu C w iPhone 14 skorzysta ze standardu USB 4, który został już zaimplementowany w najnowszych modelach iPada Pro. Dzięki nowej technologii zgrywanie filmów z iPhone'a 14 Pro/Pro Max będzie znacznie szybsze.

AKTUALIZACJA 25.11.2021

iPhone 14 bez modemu sieci 5G zaprojektowanego przez Apple

Apple od kilku lat próbuje uniezależnić się od firmy Qualcomm i projektować własne modemu sieci komórkowej. Z tego właśnie powodu kupiono dział Intela odpowiedzialny za budowę tego typu układów scalonych. Aktualnie gigant z Cupertino z powodzeniem produkuje autorskie procesory do urządzeń mobilnych i komputerów, ale nadal korzysta z modemów dostarczanych przez Qualcomm lub Intela.

Modem 5G firmy Qualcomm Źródło: Qualcomm.com

Firma przygotowuje się do wprowadzenia na rynek autorskiego modemu sieci komórkowej zintegrowanego z procesorem Apple A. Niestety najnowsze raporty wskazują, że stanie się to dopiero w 2023 roku, a to oznacza, że iPhone 14 nadal wykorzystywać będzie modem produkowany przez podwykonawcę.

Nikkei Asian donosi o współpracy Apple z TSMC. Obie firmy planują rozpocząć produkcję autorskiego modemu 5G w 2023 roku.

iPhone 14 może być ostatnim smartfonem Apple z modemem produkowanym przez firmę Qualcomm.

Smartfon prawdopodobnie otrzyma 10-gigabitowy modem 5G Qualcomm Snapdragon X65, który pozwoli na pobieranie i wysyłanie danych z większą przepustowością.

AKTUALIZACJA 6.12.2021

iPhone 14 otrzyma system wykrywania upadków

iPhone 14 może otrzymać funkcje wykrywania upadków, którą od kilku lat znamy z zegarków Apple Watch. Informacje o tym systemie zostały po raz pierwszy ujawnione przez portal The Wall Street Journal.

Wykrywanie upadków w Apple Watch Źródło: macworld.com

Inżynierowie Apple mają pracować nad funkcją, która w połączeniu z wbudowanymi czujnikami i akcelerometrem pozwoli na automatyczne wykrywanie upadków oraz wypadków. W przypadku wykrycia poważnego upadku użytkownika z iPhonem w kieszeni lub udziału wypadku komunikacyjnego smartfon ma automatycznie wezwać służby ratunkowe wykonując telefon pod numer 911 (w USA) lub 112.

AKTUALIZACJA 9.12.2021

iPhone 14 Pro otrzyma ekran z wbudowanym aparatem zamiast klasycznego wycięcia

Kolejne źródła potwierdzają, że Apple po ponad czterech latach zrezygnuje ze stosowania notcha. Droższe modele z rodziny iPhone 14 otrzymają aparat umieszczony bezpośrednio w wyświetlaczu. To element, który od kilku lat dostępny jest w smartfonach z Androidem.

Notch w iPhone 12 mini, iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro Max Źródło: macworld.com

Według najnowszego raportu The Elec Apple zamierza pozbyć się notcha z iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max. Na szczęście nie oznacza to, że z urządzeń zniknie system rozpoznawania twarzy Face ID. Gigant z Cupertino ma w zanadrzu nowe czujniki i sensory, które zajmują znacznie mniejszą powierzchnię.

Ekran nowych modeli produkowany będzie przez Samsunga. Oczywiście będzie to matryca OLED z ProMotion.

Niestety Face ID kolejnej generacji nie trafi do iPhone'a 14/14 Max. Modele te nadal sprzedawane będą z wycięciem w ekranie, które znamy z iPhone'a 13.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

iPhone 14 Pro z 48 MP aparatem w ekranie; notch zostaje w tańszych modelach

Do sieci trafił kolejny raport dotyczący iPhone'a 14. Tym razem informacje przekazał koreański portal The Elec, który często ujawnia nowe fakty na temat nadchodzących urządzeń Apple przed ich premierą.

Najnowsza notatka porusza kwestię wyświetlaczy smartfonów z rodziny iPhone 14. Nie chodzi tym razem jednak o brak notcha, którego nie będzie w droższych modelach. Z wpisu dowiedzieliśmy się jaki aparat zastosuje Apple. Mowa o 48 MP matrycy, która zostanie wykorzystana w modelach iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Apple po raz pierwszy w historii sięgnie po obiektyw o rozdzielczości powyżej 12 MP. Nowa matryca zaoferuje lepszą jakość zdjęć i szerszy kąt. Czekamy również na tylne obiektywy z podwyższoną rozdzielczością, które pozwoliłyby na nagrywanie filmów w 8K.

iPhone 14 Pro otrzyma ekran o przekątnej 6,06 cala. Będzie to panel OLED z ProMotion (120 Hz częstotliwość odświeżania) produkowany przez LG. Tańsze smartfony zostaną wyposażone w 60 Hz matrycę OLED produkcji chińskiej firmy BOE. Ekrany te będą znacznie tańsze w produkcji. Ich jakość ma być porównywalna do paneli stosowanych w iPhone 13 oraz iPhone 12.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

iPhone 14 Pro otrzyma 48 MP aparat oraz 8 GB pamięci operacyjnej

Apple po raz kolejny zamierza zwiększyć ilość pamięci operacyjnej w swoich flagowych smartfonach. Aktualnie iPhone 12 Pro/Pro Max oraz iPhone 13 Pro/Pro Max posiadają po 6 GB pamięci operacyjnej, a pozostałe modele wyposażono w 4 GB RAMu (wyjątkiem jest iPhone SE z 3 GB pamięci operacyjnej).

Według analityka Jeffa Pu nowe modele iPhone'a 14 w wybranych konfiguracjach otrzymają nawet 8 GB pamięci operacyjnej.

Pu potwierdził obecność czterech modeli - iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Mniejsze modele otrzymają 6,1-calowy ekran, a większe 6,7-calowy.

Z notatki badawczej Haitong International Securities, która została upubliczniona przez MacRumors wynika, że iPhone 14 Pro otrzyma ulepszony, 48 MP aparat główny oraz nowy 12 MP aparat ultraszerokokątny. Dzięki tej zmianie iPhone 14 pozwoli na nagrywanie filmów w 8K.

Aparat iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

Jeff Pu dodał, że iPhone 14 Pro/Pro Max otrzymają po 8 GB pamięci operacyjnej. Nie wiemy czy bazowe modele dostaną 6 GB zamiast aktualnie stosowanych 4 GB RAMu. Według Pu bazowe wersje ponownie sprzedawcę będą z 64 GB wbudowanej pamięci masowej w podstawie, co ma być krokiem wstecz. Wiadomość ta wydaje się mało prawdopodobna.

AKTUALIZACJA 16.12.2021

iPhone 14 Pro po raz pierwszy bez wystających aparatów

Apple od 2019 roku sprzedaje smartfony iPhone z dopiskiem Pro. Modele te posiadają lepiej wykonaną obudowę oraz wydajniejsze podzespoły, ale najważniejszy jest lepszy aparat. Za dodatkowymi matrycami i lepszą jakością kryje się większa wyspa z aparatami, która od dwóch lat jest elementem charakterystycznym smartfonów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

iPhone 14 Pro ma być innowacyjnym flagowcem. W dobie coraz większych wystających wysp z aparatami, Apple zamierza całkowicie ukryć wystające obiektywy z obudowy.

Nowy wygląd panelu tylnego najprawdopodobniej pociągnie za sobą konieczność zastosowania nieco grubszego korpusu obudowy, który pozwoli na ukrycie aparatów.

Tym samym iPhone 14 jeszcze bardziej upodobni się do starszych modeli iPhone'a - 4 oraz 4s, które posiadały płaską obudowę z aluminiową ramką.

iPhone 4s Źródło: apple.com

AKTUALIZACJA 21.12.2021

iPhone 14 Pro z 48 MP aparatem, ale bez peryskopu

Najnowsze raporty zakładają, że Apple zamierza dawkować nam fotograficzne nowości w nadchodzących smartfonach iPhone. Modele z rodziny iPhone 14 po raz pierwszy w historii otrzymają 48 MP aparat główny. Zwiększona rozdzielczość pozwoli na nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K. Tym samym Apple dogoni konkurencje z Androidem, która oferują tą funkcję od kilku lat.

Huawei Mate 40 Pro z peryskopem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z drugiej strony firma pracuje również nad obiektywem peryskopowym, ale zadebiutuje on wraz z iPhonem na 2023 rok.

Według znanego analityka Apple - Ming Chi-Kuo - możemy spodziewać się, że 48 MP aparat główny iPhone'a 14 Pro oraz 14 Pro Max domyślnie korzystać będzie z technologii łączenia pikseli (Pixel Binning). Oznacza to, że fotografie nadal wykonywane będą w rozdzielczości 12 MP.

Łączenie pikseli pozwoli na poprawę jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych kosztem niższej rozdzielczości. Pixel Binning również będzie nowością w smartfonach Apple chociaż konkurencja korzysta z tego rozwiązania już od kilku lat.

Niestety zabraknie obiektywu peryskopowego, więc nie powinniśmy liczyć na duże możliwości optycznego przybliżania obrazu. Prawdopodobnie smartfony otrzymają teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem.

AKTUALIZACJA 3.1.2022

Kolejne źródła potwierdzają brak wycięcia w ekranie

Mark Gurman podzielił się noworocznymi przewidywaniami dotyczącymi sprzętu firmy Apple. Poruszył on między innymi kwestię iPhone'a 14. Według dziennikarza Bloomberga Apple faktycznie pozbędzie się wycięcia w ekranie, które stosowane jest od 2017 roku.

Gurman uważa, że Apple wprowadzi duże zmiany w projekcie iPhone'a. Miejsce notcha zajmie kamerka umieszczona w ekranie. Rozwiązanie to znamy już od kilku lat z urządzeń z Androidem.

Część czujników niezbędnych do działania systemu Face ID może wylądować bezpośrednio w wyświetlaczu lub pomiędzy ekranem, a warstwą dotykową. Apple zmodyfikuje również samą kamerkę do selfie, która będize mniejsza.

Mark Gurman wymienia również inne innowacje, o których słyszeliśmy już wcześniej. Mowa o 48 MP aparacie głównym z nagrywaniem w 8K, obudowie z tytanu, braku portów oraz miejsca na karty SIM.

AKTUALIZACJA 07.01.2022

iPhone 14 Pro z wycięciem w ekranie w kształcie pigułki

Do sieci trafiły nowe informacje poruszające wygląd wyświetlacza w iPhone 14 Pro. @dylandkt uważa, że w panelu znajdziesz się moduł aparatów w kształcie pigułki. Rozwiązanie to znamy już między innymi z Galaxy S10+.

iPhone 14 Pro z nowym modułem Face ID Źródło: @theapplehub / twitter.com

@dylandkt uważa, że Apple przeniesie część elementów odpowiedzialnych za działanie systemu Face ID pod wyświetlacz. Składniki, które muszą znajdować się na górze takie jak kamera TrueDepth zostaną umieszczone w niewielkim module znajdującym się w ekranie.

Pill shaped is what I am hearing. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Tym samym @dylandkt potwierdza wcześniejsze informacje podane przez Marka Gurmana z Bloomberga oraz Rossa Younga. iPhone 14 Pro będzie pierwszym smartfonem Apple z Face ID oraz bez wycięcia w ekranie.

@dylandkt przekazał również, że zmiany w wyglądzie i działaniu modułu Face ID nie wpłyną negatywnie na szybkość i dokładność działania.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Wysokiej jakości zdjęcia nowego ekranu iPhone'a 14 w sieci

Do internetu przedostała się wysokiej jakości wizualizacja, która prezentuje wygląd panelu przedniego iPhone'a 14 Pro. Na zdjęciu widać nowy wyświetlacz bez charakterystycznego wycięcia w ekranie. Zamiast notcha smartfon posiada niewielkie wycięcie w kształcie pigułki, które umieszczono centralnie na środku - w miejscu, gdzie w aktualnie sprzedanych smartfonach znajduje się notch.

Zdjęcie zostało udostępnione przez Jeffa Grossmana na Twitterze. Widać na nim prototyp iPhone'a z nowym panelem przednim i uruchomionym systemem operacyjnym iOS. Dzięki nowemu wycięciu pasek statusu jest zauważalnie szerszy. Możliwe, że Apple przeprojektuje go i pozwoli na wyświetlanie większej ilości informacji. Możliwe, że Apple ponownie pozwoli na wyświetlanie poziomu naładowania baterii w procentach bezpośrednio na pasku powiadomień.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45 — Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022

Nowy ekran bez wycięcia w ekranie ma trafić jedynie do iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

iPhone 14 Pro droższy o 500 zł!

Niestety do sieci trafiły mało optymistyczne plotki. LeaksApplePro na Twitterze opublikował nowy cennik smartfonów z rodziny iPhone 14. Okazuje się, że modele Pro i Pro Max z nowym wyświetlaczem i bez wycięcia w ekranie będą droższe!

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199



Apple is currently considering this.



Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.



Makes sense to me and wouldn’t expect changes.



Will keep you updated. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022

Aktualnie iPhone 13 Pro kosztuje co najmniej 5199 zł, iPhone 13 Pro Max 5699 zł. Nowe modele będą o 100 dolarów droższe, co w Polsce przełoży się na podwyżkę ceny o 500 zł. Oznacza to, że iPhone 14 Pro kosztować będzie minimum 5699 zł.

Na szczęście podwyżki nie obejmą iPhone'a 14.

iPhone 14 kosztować będzie kosztować tyle samo co iPhone 13 - od 4199 zł.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Od dłuższego czasu wiemy, że Apple planuje pozbyć się notcha z modeli iPhone 14 Pro o raz iPhone 14 Pro Max. Do sieci trafiły właśnie nowe przecieki dotyczące panelu przedniego tych smartfonów.

Ostatnimi czasy dużo mówiło się o niewielkim module w kształcie pigułki, w którym miały znajdować się niezbędne do działania Face ID moduły i kamera 3D.

Swoimi przewidywaniami dotyczącymi iPhone'a 14 podzielił się znany konsultant z branży wyświetlaczy - Ross Young. W jego poście na Twitterze można zauważyć zdjęcie panelu przedniego, który ma trafić do iPhone'a 14 Pro.

Według Rossa Young Apple zdecyduje się na moduł w kształcie pigułki, a obok niego znajdzie się klasyczny dziura na aparat.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

Zostanie ona wykorzystana do umieszczenia kamery 3D. Pozostałe elementy systemu Face ID znajdą się w drugim module.

Przy okazji kolejne źródło potwierdziło obecność 48 MP aparatu głównego w iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Element ten został wymieniony w najnowszym raporcie firmy badawczej TrendForce.

Źródło z Tajwanu odnosi się do tylnej kamery szerokokątnej, która w modelach z rodziny iPhone 13 ma 12 MP rozdzielczości.

Wcześniej o 48 MP aparacie głównym iPhone'a 14 Pro i możliwości nagrywania filmów wideo w rozdzielczości 8K informował Ming-Chi-Kuo. W praktyce 48 MP matryca posłuży jedynie do nagrywania w 8K. Zdjęcia nadal wykonywane będą w 12 MP z wykorzystaniem technologi łączenia pikseli. Rozwiązanie to pozwoli zachować wysoką jakość zdjęć pomimo mniejszego rozmiaru pojedynczego piksela.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

iPhone 14 - czy zobaczymy alternatywne zabezpieczenia biometryczne?

Czy iPhone 14 może zaoferować inne rozwiązanie do odblokowywania niż Face ID?

Biometryczne skanowanie twarzy to aktualnie najbardziej zaawansowany system zabezpieczający dostęp do urządzeń mobilnych. Rozwiązanie opracowane w 2017 roku do dnia dzisiejszego nie ma konkurencji. Niestety na przestrzeni czterech lat poznaliśmy również jego wady. Mowa o konieczności stosowania notcha - wycięcia w ekranie - oraz braku możliwości odblokowania w momencie, gdy nosimy maseczkę.

Konsumenci na całym świecie liczą po cichu na powrót Touch ID - czytnika linii papilarnych -, który tym razem mógłby zostać umieszczony w wyświetlaczu. Mówi się również nieco o całkowitym przeniesieniu systemu Face ID pod wyświetlacz.

Znani analitycy rynkowi Ming-Chi-Kuo, Ross Young oraz dziennikarz Bloomberga - Mark Gurman wypowiedzieli się na temat wyżej wymienionych rozwiązań.

Według trójki możemy liczyć jedynie na rezygnację z klasycznego notcha i przeniesienie wybranych elementów do wyświetlacza. Mowa o obecności niewielkiej dziury w kształcie pigułki.

Według Rossa Young przeniesienie elementów systemu Face ID pod ekran tak, aby były one niewidoczne dla użytkownika będzie możliwe najwcześniej w 2023 roku lub później. Oznacza to, że technologia ta nie pojawi się w modelach z rodziny iPhone 14.

Kuo dodaje od siebie, że nie powinniśmy liczyć również na czytnik linii papilarnych w ekranie. iPhone z takim rozwiązaniem zaplanowany jest najwcześniej na drugą połowię 2023 roku. Prawdopodobnie ponownie mówimy o iPhone 15.

Kolejne źródła potwierdzają 48 MP aparat w modelu Pro

Najnowszy raport TrendForce potwierdza obecność 48 MP aparatu głównego w iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro.

Analitycy są zgodni z wcześniejszymi przewidywaniami Ming Chi-Kuo oraz Marka Gurmana z Bloomberga. iPhone 14 Pro po raz pierwszy w historii otrzyma 48 MP aparat. Całość korzystać będzie z łączenie 4 pikseli w 1, więc finalnie zdjęcia będą miały taką samą rozdzielczość jak w poprzednich modelach. Wyższa rozdzielczość jest niezbędna do obsługi nagrywania filmów w 8K, która będzie nowością w smartfonach z rodziny iPhone 14.

Aparat główny iPhone'a 14 Pro otrzyma również optyczną stabilizację obrazu z czujnikiem przesunięcia sensora. Rozwiązanie to znamy z poprzednich modelu.

Raport TrendForce porusza również kwestie wyglądu smartfonów iPhone 14. Cała rodzina otrzyma niewielkie odświeżenie wizualne. Analitycy podkreślają brak notcha oraz wystających aparatów. Pojawić się mają również okrągłe przyciski do regulacji głośności, które znamy już z iPhone'a 4/5.

AKTUALIZACJA 17.01.2022

iPhone 14 - każdy model z 6 GB RAMu i ProMotion

Do sieci trafiły optymistyczne informacje dotyczące nadchodzących smartfonów z rodziny iPhone 14. Wynika z nich, że Apple przeniesie flagowe funkcje iPhone'a 13 Pro do każdego modelu z rodziny iPhone 14.

Joe Rossignol w wywiadzie dla MacRumors przekazał kilka nowych informacji o smartfonach Apple na 2022 rok. Wynika z nich, że iPhone 14 Pro może otrzymać 8 GB pamięci operacyjnej. Informacja ta nie została potwierdzona, ale Rossignol donosi, że każdy model iPhone'a 14 będzie miał co najmniej 6 GB RAMu. Oznacza to, że bazowe modele otrzymają dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej.

Dodatkowo w notatce badawczej z Haitong International Securities pozyskanej przez MacRumors znajdują się informacje potwierdzające obecność wyświetlacza ProMotion w każdym modelu z rodziny iPhone 14. Oznacza to, że również bazowe smartfony otrzymają panel OLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. W przypadku iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Max nadal mowa o panelu z wycięciem w ekranie.

Ekran iPhone'a 13 Pro z ProMotion Źródło: macworld.com

Według Ming Chi-Kuo Apple zmodyfikuje nie tylko ilość pamięci operacyjnej. Spodziewa się on, że Apple w celu obniżenia ceny przywróci do produkcji 64 GB modele iPhone'a 14 oraz iPhone'a 14 Max. To naszym zdaniem mało prawdopodobna wizja. Z drugiej strony Kuo donosi, że w modelach Pro i Pro Max bazowa wersja zaoferuje 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Kolejne wizualizacje iPhone'a 14 Pro bez wycięcia w ekranie

Do sieci trafiły kolejne wizualizacje nadchodzącego iPhone'a 14 Pro, który otrzyma ekran bez wycięcia. Tym razem smartfon możemy podziwiać na materiale wideo opublikowanym na YouTube przez Hacker 34. Na filmiku widać prototyp iPhone'a 14 Pro, który w większości jest zgodny z wcześniejszymi plotkami i przeciekami, które trafiły już do sieci.

Autor postanowił na własny sposób przeprojektować pasek statusu tak, aby ponownie zawierał procent naładowania baterii. Dodatkowo udało się zmieścić datę - element ten znamy z tabletów iPad.

Chcielibyśmy, aby Apple przywróciło klasyczny wygląd paska górnego do iPhone'a 14. Niestety pomimo mniejszego notch'a, modele z rodziny iPhone 13 nadal nie pozwalają wyświetlić dokładnego stanu naładowania baterii.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Data premiery iPhone'a 14 potwierdzona

Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera Power On potwierdził planowaną datę premiery iPhone'a 14. Nie ma tu żadnych zaskoczeń. Nowe smartfony od Apple zadebiutują na rynku we wrześniu 2022 roku. Apple od wielu lat prezentuje kolejną generację iPhone'a właśnie po wakacjach. Wyjątkiem był iPhone 12. Ze względu na pandemię koronawirusa premiera odbyła się o miesiąc później.

Dziennikarz Bloomberga oczekuje czterech modeli - iPhone'a 14, iPhone'a 14 Pro, iPhone'a 14 Max oraz iPhone'a 14 Pro Max. Zabraknie iPhone'a 14 mini. Nie otrzymamy również wbudowanego w ekran czytnika linii papilarnych Touch ID. Najświeższe informacje wskazują, że ProMotion nadal zarezerwowane będzie dla modeli Pro i Pro Max.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Sony może wyprodukować podzespoły do iPhone'a 14

Najnowsze plotki sugerują, że japoński gigant zamierza zarobić nieco na produkcji podzespołów do nadchodzących modeli iPhone'a.

Aparat iPhone'a 13 Pro Źródło: macworld.co.uk

Według najnowszego raportu, który trafił do sieci firma Sony wyprodukuje komponenty do budowy aparatów iPhone'a 14 Pro. Początkowo elementy te miały być wytwarzane przez tajwańską firmę TSMC, ale jej proces technologiczny nie spełnia jeszcze wymagań Apple.

Sony zajmie się produkcją podzespołów niezbędnych do budowy 48 MP aparatu głównego, który ma być największą nowością iPhone'a 14 Pro. Ze względu na kluczowe znaczenie tego podzespołu Apple sięgnęło po firmę Sony, która ma ogromne doświadczenie w budowie matryc i obiektywów.

Podzespoły do budowy aparatu dla tańszych modeli nadal produkowane będą przez TSMC.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Apple całkowicie zrezygnuje z Touch ID w smartfonach iPhone?

Co jakiś czas do sieci powracają plotki dotyczące czytnika linii papilarnych zaszytego w ekranie następnej generacji iPhone'a. O rozwiązaniu tym słyszymy od dobrych dwóch lat, a temat powraca zawsze przed premierą smartfonów kolejnej generacji.

iPhone SE z Touch ID Źródło: apple.com

Niestety Apple prawdopodobnie nie pochyli się nad prośbami użytkowników i nie zaimplementuje Touch ID w ekranie flagowego iPhone'a niezależnie od generacji.

Część źródeł wskazuje na to, że iPhone SE+ 5G będzie ostatnim zaprezentowanym modelem iPhone'a z czytnikiem linii papilarnych. Alternatywnie ten system zabezpieczenia biometrycznego może powrócić jeszcze w 2023 roku razem z zupełnie nowym modelem iPhone'a SE, ale nie powinniśmy oczekiwać Touch ID we flagowych iPhone'ach z wbudowanym systemem skanowania twarzy w 3D - Face ID.

Znani dziennikarze technologiczny oraz źródła przecieków sugerują, że powinniśmy przyzwyczaić się do Face ID zamiast oczekiwać powrotu Touch ID. Technologia ta nie zostanie wycofana z rynku, ale obecna będzie w innych urządzeniach Apple - tabletach i komputerach.

iPhone 14 może zadebiutować w wersji z 2 TB pamięci masowej

Portal ETNews powołując się na amerykańskie źródła donosi o możliwości wprowadzenia na rynek nowej wersji pojemnościowej iPhone'a. Obecnie iPhone'a 13 kupimy w wersjach ze 128 GB, 256 GB lub 512 GB oraz 1 TB wbudowanej pamięci masowej. Jeszcze przed premierą iPhone'a 13 sugerowano, że na rynku pojawi się model z 2 TB pamięci masowej, ale tak się nie stało.

Tymczasem do sieci trafiły plotki o obecności iPhone'a 14 Pro w wersji z 2 TB pamięci masowej. Informacje te nie zostały w żaden sposób potwierdzone i są raczej mało prawdopodobne. Nowe wersje pojemnościowe najpierw trafiają do iPada Pro, który ma służyć jako zamiennik komputer przenośnego. Co prawda iPada Pro kupimy w wersjach z 1 TB i 2 TB pamięci masowej, ale wątpimy, aby Apple zaoferowało identyczne konfiguracje dla iPhone'a. Aktualnie na rynku nie ma za wielu smartfonów z tak pojemną pamięcią masową, ponieważ koszt jej produkcji jest bardzo wysoki. Podejrzewamy, że Apple może nadal sprzedawać model z 1 TB pamięci masowej, który tym razem dedykowany będzie osobom nagrywającym wideo w 8K, ale model 2 TB zapewne nie pojawi się na rynku.

AKTUALIZACJA 27.01.2022

iPhone 14 może zadebiutować w wersji tylko z e-SIM

Apple znane jest z tego, że wymusza pewne rzeczy na operatorach sieci komórkowej na całym świecie. Wystarczy przypomnieć, że iPhone nie posiada brandingu, a Apple dwukrotnie jako pierwsze wprowadziło na rynek nowe standardy kart SIM - microSIM w 2010 roku oraz nanoSIM w 2012 roku.

To właśnie karty nanoSIM od 2012 roku stosowane są w każdej generacji iPhone'a od 5ki do 13ki.

Tacka na kartę SIM w smartfonie iPhone Źródło: apple.com

Najnowsze informacje z sieci sugerują kolejną rewolucję. Apple od 2018 roku posiada w swojej ofercie smartfony z obsługą e-SIM, ale poza obecnością elektronicznej karty SIM mamy do dyspozycji klasyczną tackę na kartę nanoSIM. Okazuje się jednak, ze iPhone 14 w wybranych konfiguracjach może być dostępny jedynie z kartą e-SIM. Podobne rozwiązanie stosowane jest już w zegarkach Apple Watch.

Apple wprowadzając na rynek konfiguracje iPhone'a 14 bez fizycznego slotu na kartę SIM bardzo szybko zmusi operatorów sieci komórkowej do implementacji tego standardu. Aktualnie w Polsce e-SIM wydaje Plus oraz Orange.

Analitycy rynkowi przewidują, że model wyposażony jedynie w kartę e-SIM ma być dodatkiem do klasycznych konfiguracji wyposażonych w slot na kartę nanoSIM oraz wbudowaną kartę e-SIM.

Nietypowe rendery iPhone'a 14 Pro w sieci

Do sieci trafiły kolejne rendery iPhone'a 14 Pro. Tym razem nie przypominają one jednak poprzednich wizualizacji, które masowo trafiały do sieci na przestrzeni ostatnich tygodni. Po Twitterze krążą wysokiej jakości rendery iPhone'a 14 Pro, które wyglądają na mieszankę iPhone'a X z najnowszym smartfonem Google Pixel 6 Pro.

EXCLUSIVE! iPhone 14 Pro (September | 2022)



made by @aaple_lab | based on leaks



I'm not sure that the iPhone 14 Pro will look like this, but I've been told that we'll see something similar with some tweaks.#iPhone #Apple #iOS #AppleEvent #aaple_lab #iphone14pro pic.twitter.com/tLPKvrgOYy — apple lab (@aaple_lab) February 1, 2022

Wizualizacje trafiły do sieci na początku lutego 2022 roku. Ich autorem jest @aaple_lab, a całość bazuje na informacjach pochodzących z przecieków. Na zdjęciach widać iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max. Oba smartfony przypominają Google Pixela 6 Pro. Wszystko ze względu na zupełnie inną wyspę z aparatami, która ciągnie się przez całą szerokość plecków. Rozwiązanie to znamy również z Samsungów Galaxy S10.

Twórca renderów sam przekazał, że są to luźne wizualizacje, które mogą nie mieć pokrycia w praktyce. W rzeczywistości nie spodziewamy się, aby Apple zrezygnowało z kwadratowej obudowy obiektywów.

W pasku aparatów umieszczono trzy aparaty oraz sporą diodę doświetlającą LED. Co ciekawe telefony nie mają kwadratowej obudowy. Zamiast niej do wizualizacji wykorzystano projekt, który znamy z modeli iPhone X oraz Xs produkowanych w latach 2017-2019.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

iPhone 14 - na jakie nowości czekają internauci?

Zastanawiasz się jakich nowości od iPhone'a 14 oczekują wieloletni użytkownicy smartfonów Apple? Okazuje się, że w większości są one zgodne z naszymi przewidywaniami oraz plotkami i przeciekami z zaufanych źródeł.

Złącze Lightning jest z nami od 2012 roku Źródło: apple.com

Po pierwsze użytkownicy czekają na porzucenie portu Lightning na rzecz USB Typu C. Standard USB Typu C posiada wszystkie zalety Lightning takie jak dwustronny port, a dodatkowo jest znacznie bardziej uniwersalny i pozwala na szybsze przesyłanie danych. Dodatkowo USB Typu C jest stosowane przez Apple w innych urządzeniach, co zwiększyło by kompatybilność pomiędzy sprzętem.

Dzięki USB Typu C iPhone'a moglibyśmy ładować zasilaczem od MacBook lub iPada. Dodatkowo port USB Typu C pozwoli podładować iPhone'a ładowarkami innych urządzeń np. smartfonów z Androidem. Do tego dochodzi brak konieczności noszenia specjalnego kabla.

Kolejną nowością na którą czekają użytkownicy iPhone'a jest aparat o wyższej rozdzielczości. Apple od 2015 roku stosuje aparaty o rozdzielczości 12 MP. Po raz pierwszy tego typu aparat trafił do iPhone'a 6s. Zmiana rozdzielczości spowodowana była nagrywaniem w 4K. Spodziewamy się, że iPhone 14 Pro otrzyma 48 MP aparat, aby móc nagrywać wideo w 8K.

iPhone 6s Plus - pierwszy smartfon Apple z 12 MP aparatem Źródło: apple.com

Co ciekawe domyślnie zdjęcia nadal wykonywane mają być w 12 MP. Wszystko dzięki technologi Pixel Binning, która pozwoli ograniczyć wagę zdjęć bez utraty jakości.

Ostatnią nowością na którą czekamy jest nowszy i wydajniejszy modem sieci 5G. Apple dosyć późno dołączył do producentów urządzeń z 5G. Po raz pierwszy modem tego typu trafił do iPhone'a 12.

Sieć 5G Źródło: apple.com

Chcielibyśmy, aby iPhone 14 otrzymał modem 5G 10 Gbps. Pozwoli on na szybsze przesyłanie danych w przyszłości. Możliwe, że będzie to rozwiązanie zaprojektowane przez samo Apple.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

iPhone 14 w końcu ma otrzymać szybsze ładowanie

Apple od 2018 roku stosuje niemalże niezmieniony system szybkiego ładowania. Smartfony iPhone Xs oraz nowsze możemy ładować z mocą 18 W. Czas ładowania do 50% zajmuje 30 minut. Obecna konkurencja w podobnym czasie potrafi naładować nawet cały akumulator.

iPhone 11 podczas ładowania bezprzewodowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Apple w modelach z rodziny iPhone 13 zaoferowało nieco szybsze ładowanie, które w największym modelu iPhone'a 13 Pro Max chwilowo pozwala na ładowanie z mocą powyżej 20 W. Niestety firma jest nadal daleko za konkurencją. Nawet Samsung, który nie słynie z szybkich systemów ładowania zaimplementował w rodzinie Galaxy S22 ładowarki pokładowe o mocy od 25 do 45 W w zależności od modelu.

Spodziewamy się, że iPhone 14 wyposażony w port USB Typu C może otrzymać szybszy system ładowania godny urządzenia z 2022 roku. Niestety aktualnie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących ładowania nadchodzącej generacji iPhone'a.

AKTUALIZACJA 18.02.2022

iPhone 14 nawet z 8 GB RAM?

Jakiś czas temu pojawiły się przecieki sugerujące, że Apple w końcu zdecyduje się na zwiększenie ilości pamięci operacyjnej w swoich smartfonach. Dotychczas słyszeliśmy, że iPhone 14 zaoferuje 6 GB pamięci RAM. Okazuje się, że to może nie być ostatnie słowo giganta z Cupertino.

Jeżeli najnowszy przeciek z Korei Południowej okaże się prawdą, to iPhone 14 w wersji Pro zaoferuje aż 8 GB pamięci operacyjnej. Oznaczałoby to, że w tym aspekcie amerykański producent dogoni swojego głównego rywala, czyli Samsunga Galaxy S22. W przekazanej informacji zabrakło potwierdzenia, czy taka zmiana dotyczy jedynie modelu iPhone 14 Pro, czy także podstawowych konfiguracji smartfona.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Apple pracuje nad Touch ID w ekranie. Trafi do iPhone'a 14?

Apple ominęło modę na stosowanie czytników linii papilarnych w ekranie. Wszystko w związku z debiutem Face ID w 2017 roku. Rozwiązanie to na dobre zastąpiło czytniki linii papilarnych we flagowych iPhone'ach i zatrzymało rozwój tej technologii. W trakcie pandemii COVID-19 wielokrotnie mówiło się o powrocie Touch ID, ponieważ Face ID nie pozwalało na odblokowywanie w momencie założonej maski na twarzy.

Touch ID w iPhone SE 2020 Źródło: macworld.com

Touch ID miało pojawić się w iPhone 12, póżniej w iPhone 13, a teraz w internecie znajdziemy plotki dotyczące Touch ID w iPhone 14.

Niestety najnowsze informacje wskazują, że Apple zamierza popracować nad ulepszeniem Face ID zamiast rozwojem Touch ID. Portal iDropNews przekazał, że Apple zaprzestało rozwoju Touch ID zintegrowanego z ekranem, aby popracować nad Face ID działającym z wykorzystaniem kamer umieszczonych pod wyświetlaczami.

Mówi się, że Apple porzuca Touch ID w ekranie ze względu na prędkość skanowania oraz konieczność dotykania palcem w odpowiednim miejscu, co jest zbędne podczas skanowania twarzy.

Ostatnie informacje pozwalają sądzić, że po raz kolejny nie otrzymamy Touch ID w nowym modelu iPhone'a. Dodatkowo coraz mniej prawdopodobne jest, aby technologia ta kiedykolwiek trafiła do flagowego iPhone'a.

Apple zakończyło projektowanie iPhone'a 14 Pro!

Do sieci trafiły zaskakujące informacje. Wynika z nich, że Apple zakończyło właśnie proces projektowania iPhone'a 14 Pro. Informacja ta jest ważna dla poddostawców, którzy wkrótce będą mogli rozpocząć przygotowania do produkcji podzespołów. W niedługim okresie czasu powinniśmy otrzymać sporą ilośc przecieków dotyczących iPhone'a 14 właśnie od poddostawców.

Uważa się, że Apple rozpoczęło już rozmowy z Foxconn w celu rozpoczęcia próbnej produkcji smartfonów z rodziny iPhone 14. Proces jeszcze się nie rozpoczął. Rozmowy wskazują, że prace nad urządzeniem odbywają się zgodnie z planem - premiera odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Jednocześnie według Taiwan Economic Times firma Luxshare nie rozpoczęła jeszcze próbnej produkcji tańszych modeli z rodziny iPhone 14.

Jeżeli podczas próbnego procesu produkcyjnego nie zostaną wykryte żadne wady firma Apple będzie mogła przygotować się do wprowadzenia urządzeń do masowej produkcji lub poprawić wykryte niedoskonałości.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

iPhone 14 z lepszymi czasami pracy na baterii dzięki nowemu modemowi 5G

iPhone 14 ma zaoferować dłuższe czasy pracy na baterii. Wbrew pozorom Apple nie zastosuje pojemniejszych akumulatorów. Zamiast nich iPhone 14 otrzyma nowy modem 5G oraz moduł Wi-Fi 6E. Zmodyfikowane podzespoły są bardziej energooszczędne od tych zastosowanych w modelach z rodziny iPhone 13.

iPhone z 5G Źródło: apple.com

Taiwan Economic Daily News poinformowało, że TSMC przejęło od Samsunga wszystkie zamówienia na modemy 5G dla iPhone'a 14. Apple prawdopodobnie zastosuje modem Snapdragon X65 firmy Qualcomm, który produkowany jest w 6 nm procesie technologicznym TSMC. Najnowszy model jest o połowie mniejszy i charakteryzuje się niższym zużyciem energii.

Nowy modem sieci 5G zostanie zintegrowany z modułem Wi-Fi 6E. Oferuje on wszystkie funkcje Wi-Fi 6, ale pozwala również na pracę z pasmem 6 GHz, co przekłada się na większą wydajność i mniejszą ilość zakłóceń.

iPhone 14 prawdopodobnie będzie ostatnim modelem iPhone'a z modemem firmy trzeciej. Apple od dłuższego czasu opracowuje własny modem 5G. Prawdopodobnie trafi on do iPhone'a 15.

Qualcomm Snapdragon X65 to pierwszy na świecie modem 10 gigabit 5G. Układ posiada wyższą sprawność energetyczną oraz lepsze pokrycie zasięgiem.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Apple zakończyło projektowanie iPhone'a 14!

Po czterech dniach od pojawienia się informacji o zakończeniu projektowania iPhone'a 14 Pro dowiedzieliśmy się, że ukończono również prace nad iPhone'm 14.

Według kilku źródeł z łańcucha dostaw, Apple sfinalizowało prace projektowe nad bazowymi modelami z rodzinami iPhone 14. Fabryki rozpoczynają właśnie produkcję egzemplarzy przedprodukcyjnych.

Zazwyczaj na przełomie lutego i marca firma Apple składa zamówienia na produkcję próbnych serii nadchodzących modeli iPhone'a. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy to rozpoczęto produkcję próbek inżynieryjnych iPhone'a 13 Pro.

Podczas próbnej produkcji firma Apple sprawdza materiały, które mają być użyte do produkcji urządzeń oraz certyfikuje cały proces produkcyjny wprowadzając w nim wymagane zmiany.

Od dłuższego czasu mówi się o zupełnie nowym designie ekranu iPhone'a 14 Pro, który nie będzie już mieć charakterystycznego wycięcia w ekranie. Niestety zmiany w wyglądzie nie trafią do tańszych modeli z rodziny iPhone 14.

iPhone 14 nadal posiadać będzie ekran z notchem, a obudowa będzie podobna do iPhone'a 13. Większe zmiany zajdą w jej wnętrzu.

Niestety wraz z informacją o próbnej produkcji iPhone'a 14 nie przekazano żadnych dodatkowych informacji o tańszych modelach z rodziny iPhone 14. Większość plotek wciąż skupia się na iPhone 14 Pro.

iPhone 14 otrzyma ekran OLED wykonany z nowych materiałów

iPhone 14 ma otrzymać nowy ekran OLED produkowany przez Samsunga. Panel wykonany będzie z nowego materiału o nazwie handlowej M12. Zadebiutuje on w wakacje razem z najnowszymi odsłonami składanych smartfonów Samsunga..

Informacje o nowych materiałach zostały przekazane przez portal The Elec.

Aktualnie Apple korzysta z materiału Samsung M11. Niestety aktualnie nie posiadamy szczegółowych informacji na temat wpływu materiału M12 na jakość wyświetlanych treści.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Dopiero w 2023 roku iPhone nie otrzyma notcha

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące iPhone'a 15. Wskazują one na to, że tegoroczne modele nadal zaoferują wycięcie w ekranie. Mowa o bazowych modelach iPhone 14 oraz iPhone 14 Max. Modele te w przeciwieństwie do iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max zaoferują klasyczny panel przedni z wycięciem.

Apple standardowo już dla siebie wprowadzi innowacyjne funkcje jedynie do najdroższych modeli. Z czasem trafią one do tańszych smartfonów. Identyczna sytuacja miała miejsce przy wprowadzaniu na rynek Touch ID oraz Face ID. Technologie te początkowo trafiły jedynie do najdroższych modeli, a z czasem trafiały do tańszych odpowiedników.

iPhone 14 Pro z większą dziurą w ekranie, niż myśleliśmy

Największą nowością w iPhone 14 Pro ma być ekran oraz aparat. Wyświetlacz w droższych modeli z rodziny iPhone 14 nie będzie już miał charakterystycznego wycięcia w ekranie. Niestety po początkowych, optymistycznych informacjach okazuje się, że ekran iPhone'a 14 Pro/Pro Max może otrzymać spore wycięcie na system Face ID.

Ekran iPhone'a 14 Pro Źródło: appleinsider.com

Na portalu społecznościowych Weibo opublikowano zdjęcie, które pokazuje realne wymiary nowego modułu aparatów, który ma być zastosowany w smartfonach iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Urządzenia otrzymają dwie dziury w ekranie - jedną w kształcie pigułki na elementy systemu Face ID oraz jedną okrągłą na aparat FaceTime HD.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

iPhone 14 z klasycznym gniazdem na kartę SIM

W sieci znajdziemy wiele kontrowersyjnych plotek o iPhone 14. Smartfony od Apple kolejnej generacji mają zaoferować ekran bez wycięcia w ekranie. Wystarczy chwila poszukiwań, aby znaleźć bardziej szokujące informacje. Część źródeł raportuje, że iPhone 14 nie otrzyma złącza do ładowania. W sieci znajdziemy również wpisy sugerujące eliminację klasycznego slotu na kartę SIM w smartfonach z rodziny iPhone 14.

Na szczęście ostatnia z plotek prawdopodobnie nie jest autentyczna. Apple od 2018 roku stosuje w swoich smartfonach wbudowane karty eSIM. To właśnie z wykorzystaniem tej technologii iPhone obsługuje funkcję Dual-SIM. Urządzenia fizycznie posiadają jeden slot na kartę nano-SIM. Raczej nie zmieni się to w przypadku smartfonów z rodziny iPhone 14. Firma Apple jest co prawda gotowa na eliminacje fizycznego miejsca na kartę SIM, ale na krok ten nie są przygotowani operatorzy z całego świata. Doskonale widać to w Polsce, gdzie kartę eSIM nabędziemy w Orange oraz od dopiero od niedawna w T-Mobile i Plus. Podobnie jest w innych krajach - eSIM to nadal nowość.

Gniazdo na kartę nano-SIM w iPhone Xs Źródło: apple.com

Apple eliminując klasyczną kartę SIM z iPhone'a strzeliło by sobie w stopę i ograniczyło liczbę klientów. Z tego właśnie względu możemy spokojnie zakładać obecność gniazda na kartę nano-SIM w kolejnej generacji smartfonów od Apple.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

iPhone 14 może otrzymać przydatną funkcję foto!

Od debiutu iPhone'a 11 w 2019 roku smartfony firmy Apple oferują płynne przełączanie się pomiędzy dostępnymi obiektywami. Apple pracuje nad nową funkcją, która ma pozwolić na podglądanie wyglądu zdjęć z różnych obiektywów w tym samym czasie.

Aplikacja aparatu w iOS 15 Źródło: apple.com

W smartfonach z rodziny iPhone 13 użytkownik może wybrać jeden z dwóch lub trzech obiektywów do wykonania zdjęcia. Niestety nie da się wykonać jednocześnie normalnego zdjęcia oraz wersji z przybliżeniem, ani podejrzeć jak wyglądałaby fotografia z innego obiektywu.

Do sieci trafił nowy patent firmy Apple, który zakłada możliwość podejrzenia jak fotografia wyglądała by podczas wykonywania jej z każdego dostępnego w smartfonie obiektywu. Rozwiązanie to trafić ma do przyszłych modeli iPhone'a. Możliwe, że zadebiutuje w iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

iPhone 14 i iPhone 14 Max z notchem - kolejne źródła potwierdzają

Kolejne źródła potwierdzają, że tegoroczne tanie modele iPhone'a z rodziny iPhone 14 będą jedynie niewielkimi aktualizacjami modeli iPhone 13.

Apple odejdzie od charakterystycznego wycięcia w ekranie, ale ze względu na wyższeksozty produkcji Face ID kolejnej generacji, nowość trafi pierwotnie jedynie do iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max. Po raz pierwszy od wielu lat tańsze modele iPhone'a wyglądać będą zupełnie inaczej od droższych. Tak duże różnice ostatnimi razy widzieliśmy w modelach 5s i 5c zaprezentowanych w 2013 roku.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Szokujące plotki o aparacie iPhone'a 14

Od wielu miesięcy w sieci krążą informacje o aparacie iPhone'a, który zadebiutuje na rynku w drugiej połowie 2022 roku. Mówi się o implementacji 48 MP aparatu, który pozwoli na nagrywanie filmów w 8K. Aktualnie na rynku nie ma iPhone'a z aparatem o rozdzielczości powyżej 12 MP. Oznacza to, że nawet iPhone 13 Pro Max nie jest w stanie nagrywać wideo w 8K.

Aparat iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pojawiła się nowa plotka dotycząca iPhone'a 14 Pro. Niestety nie jest ona optymistyczna.

Użytkownik It's Fat uważa, że iPhone 14 Pro zadebiutuje na rynku z 12 MP aparatem głównym. Twierdzi on, że iPhone 14 Pro otrzyma aparat Sony IMX703. To 12 MP matryca o rozmiarze czujnika 1/1,67-cala z pikselami o wielkości 1,9 μm.

Ten sam aparat zastosowano w iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max.

Wykorzystanie identycznego aparatu w topowych modelach iPhone'a prze dwa lata z rzędu jest mało prawdopodobne, ale firmie Apple zdarzało się to już w przeszłości np. podczas premiery najnowszego iPhone'a SE 2022, który posiada aparat z poprzedniego iPhone'a SE 2020.

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Apple planuje dwa modele Max i rezygnację z linii mini

Znany analityk zajmujący się firmą Apple - Ming Chi-Kuo udostępnił w sieci swoje najnowsze przemyślenia. Są one zgodne z wcześniejszymi plotkami, które trafiły już do sieci kilka tygodni temu. Według Kuo firma Apple zaprezentuje cztery modele iPhone'a z istotnymi zmianami w kwestii wyglądu i rozmiarów.

According to Apple's rules for naming iPhones, the four new 2H22 iPhones could be called iPhone 14 (6.1"), iPhone 14 Max (6.7"), iPhone 14 Pro (6.1”), and iPhone 14 Pro Max (6.7"). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Apple wycofa się z produkcji modeli mini. Wyniki sprzedażowe są rozczarowujące. Małym modelem iPhone'a pozostanie iPhone SE. Przez jakiś czas kupimy również iPhone'a 13 mini oraz iPhone'a 12 mini. Zamiast modelu mini pojawi się tani model Max z jeszcze większym ekranem.

Na rynku zadebiutują następujące modele:

iPhone 14 z ekranem 6,1-cala

iPhone 14 Max z ekranem 6,7-cala

iPhone 14 Pro z ekranem 6,1-cala

iPhone 14 Pro Max z ekranem 6,7-cala

iPhone 14 i 14 Max bez nowego procesora?

Kuo uważa również, że iPhone 14 oraz iPhone 14 Max nie otrzyma nowego procesora Apple A16 Bionic. Według analityka Apple wyposaży je w układ Apple A15 Bionic znany z iPhone'a 13. To dosyć nietypowe informacje. Dotychczas Apple zawsze wprowadzało flagowe modele iPhone z nowymi procesorami. Starsze układy trafiały jedynie do tańszych modeli SE. Mamy nadzieję, że wyżej wymieniona plotka nie potwierdzi się, ale w dobie niepewności z produkcją półprzewodników istnieje szansa, że Apple wykorzysta starsze procesory, a Apple A16 Bionic trafi jedynie do modeli Pro i Pro Max.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Wszystkie modele z 6 GB pamięci operacyjnej, ale nie zabraknie różnic

Ming Chi-Kuo wypowiedział się również na temat pojemności pamięci operacyjnej. Kuo potwierdza wcześniejsze plotki - każdy model otrzyma 6 GB pamięci operacynej. Oznacza to, że bazowe modele otrzymają o dodatkowe 2 GB RAMu.

Modele iPhone 14 oraz iPhone 14 Max otrzymają pamięć operacyjną LPDDR4X, a modele iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max wydajniejszą pamięć LPDDR5.

Ograniczenie w typie pamięci operacyjnej ma wynikać z zastosowania słabszego procesora w bazowych modelach iPhone'a 14.

AKTUALIZACJA 16.03.2022

Nowe wizualizacje iPhone'a 14 w sieci

EverythingApplePro udostępnił w sieci nowe wizualizacje smartfonów z rodziny iPhone 14. Przedstawiają one największe zmiany stylistyczne, których doczeka się kolejne generacja iPhone'a.

Nowe rendery pojawiły się w sieci po przekazaniu przez Ming Chi-Kuo kontrowersyjnych informacji o różnicach w wydajności pomiędzy smartfonami z rodziny iPhone 14 i iPhone 14 Pro.

Rodzina iPhone 14 Źródło: EverythingApplePro via Forbes.com

Wizualizacje przedstawiają głównie plecki nowych smartfonów. Telefony będą do siebie podobne. Bazowe modele nadal otrzymają obiektywy ustawione po przekątnej. iPhone 14 Pro/Pro Max mają większe obudowy obiektywów. Co istotne aparaty iPhone'a 14 schowane są w obudowie. Oznacza to, że Apple planuje pozbyć się wystających aparatów, które są sporą wadą w modelach z serii iPhone 12 Pro oraz iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro Źródło: EverythingApplePro via Forbes.com

Na renderze widać iPhone w dwóch rozmiarach - mniejszy z ekranem 6,1-cala oraz większym z ekranem o przekątnej 6,7-cala. Brakuje modelu mini, który zostanie wycofany z oferty.

EverythingApplePro zaprojektował wszystkie modele z błyszczącymi ramkami oraz matowymi pleckami. Obecnie to wykończenie jest wyróżnikiem droższych modeli Pro i Pro Max.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Do sieci trafiły rendery CAD prezentujące iPhone'a 14. Potwierdzają one wcześniejsze plotki - bazowe modele z 2022 roku nie otrzymają wielu nowości, które trafią do droższych urządzeń z dopiskiem Pro w nazwie.

iPhone 14 na renerach CAD Źródło: MySmartPrice via pocketnow.com iPhone 14 na renerach CAD Źródło: MySmartPrice via pocketnow.com

Nowe obrazy CAD przedstawiają smartfona z rodziny iPhone 14. Urządzenie to nie posiada znaczących różnic względem aktualnie sprzedawanego iPhone'a 13. Na zdjęciach widać urządzenie z identycznym panelem przednim, podobną wyspą z aparatami oraz płaskimi bokami. Na pierwszy rzut oka rendery CAD można pomylić ze smartfonami z rodziny iPhone 13.

iPhone 14 na renerach CAD Źródło: MySmartPrice via pocketnow.com iPhone 14 na renerach CAD Źródło: MySmartPrice via pocketnow.com iPhone 14 na renerach CAD Źródło: MySmartPrice via pocketnow.com

Pliki CAD zostały udostępnione w sieci przez portal MySmartPrice. Pochodzić mają od źródeł bliskich producenta. iPhone 14 może zaoferować nieco grubsze szkło na panelu przednim oraz tylnym, które będzie nieco wystawać poza obrys ramki urządzenia.

Niestety wszystko wskazuje, że iPhone 14 będzie bardzo niewielką i ostrożną aktualizacją. Posiadacze modeli iPhone 12 oraz iPhone 13 prawdopodobnie nie znajdą zbyt wielu argumentów przemawiających za zmianą urządzenia na nowsze.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

iPhone 14 z nieco mniejszymi ekranami

W Internecie znajdziemy nowe przecieki dotyczące smartfonów z rodziny iPhone 14. Zdradzają one dokładne przekątne ekranów, które zostaną zastosowane w nadchodzących modelach iPhone'a. @Shadow_Leak przekazał za pośrednictwem Twittera informacje o rzeczywistych przekątnych ekranów. Wszystko wskazuje na to, że modele iPhone 14 i iPhone 14 Pro otrzymają panel o przekątnej 6,06-cala, a iPhone 14 Max oraz iPhone 14 Pro Max o przekątnej 6,68-cala. Apple reklamować będzie panele jako 6,1 oraz 6,7-calowe.

• iPhone 14: 6.06" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Max: 6.68" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro: 6.06" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro Max: 6.68" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM — Sam (@Shadow_Leak) March 20, 2022

Według @Shadow_Leak każdy model otrzyma 6 GB pamięci operacyjnej. Niestety przeciek potwierdza obecność układu Apple A15 Bionic w iPhone 14 oraz iPhone 14 Max. Tańsze modele nie otrzymają również wyświetlacza wykonanego w technologii LTPO, co potwierdza brak wyższej częstotliwości odświeżania.

Schematyczne rysunki iPhone 14 Pro w sieci

Do sieci trafiły rendery CAD przedstawiające iPhone'a 14 Pro. Widać na nich dokładną konstrukcję obudowy nadchodzącego smartfona. Ze schematów wynika, że iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max otrzymają dwa wycięcia w ekranie. W jednym z nich znajdą się elementy systemu Face ID, a w drugim kamerka do selfie.

Schamat iPhone'a 14 Pro Źródło: gsmarena.com

Z tyłu nadal znajdzie się duża obudowa obiektywów. Co ciekawe nadchodzący model ma nieco grubszy od iPhone'a 13 Pro.

Na schemacie widoczne jest złącze Lightning. Nadal nie wiemy czy element ten zawita do iPhone'a 14 Pro.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Apple zmieni nazewnictwo procesorów Apple A!

W sieci ostatnimi czasy pojawiło się dużo plotek sugerujących, że bazowe modele iPhone'a 14 otrzymają procesor Apple A15 Bionic, który znany jest z rodziny iPhone 13. Dotychczas Apple nie stosowało starszych procesorów we flagowych smartfonach, ale może się to zmienić.

Do sieci trafiły właśnie nowe przecieki, które sugerują, że firma Apple zastosuje zmodyfikowane nazewnictwo.

Według LeaksApplePro firma Apple zamierza "oszukać" konsumentów. Słabsze modele iPhone'a w praktyce mają otrzymać układ Apple A16, który będzie lekko zmodyfikowanym Apple A15. Modele Pro i Pro Max dostaną zupełnie nowe procesory, które zostaną wprowadzone na rynek jako Apple A16 Pro.

Procesor Apple A15 Bionic ma zostać przemianowany na Apple A16 Bionic. Zupełnie nowy procesor trafi na rynek jako Apple A16 Pro. Układ ten będzie miał podobną architekturę do układu Apple M2, który pojawi się w MacBooku Air kolejnej generacji.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

iPhone'a 14 kupisz w modelu subskrypcyjnym

Pod koniec 2022 roku Apple wprowadzi na rynek kolejną usługę. Pozwoli ona wynająć najnowsze modele iPhone'a w zamian za ustaloną, rozliczaną co miesiąc subskrypcję.

Program aktualizacji iPhone'a Źródło: apple.com

Mark Gurman z Bloomberga poinformował, że Apple pracuje nad nową usługą wypożyczania iPhonów oraz iPadów, która może zostać zaprezentował na wrześniowej premierze iPhone'a 14.

Apple na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększyło ilość oferowanych subskrypcji. Wszystkie z nich dotyczą oprogramowania i usług. Teraz czas na kolejny krok wprzód i udostępnienie możliwości wynajmu fizycznych urządzeń.

Gigant z Cupertino posiada już program wymiany iPhone'a na nowsze modele. W tej usłudze trzeba jednak być właścicielem sprzętu, a po 12-24 miesiącach w zamian za niższą opłatę można wymienić go na nowszego.

Według Bloomberga nowa usługa wypożyczenia iPhone'a nie będzie ceną urządzenia podzieloną na 12-24 miesiące. Apple zamierza ustalić wysokość kwoty, która różnić się będzie w zależności od długości trwania kontraktu i częstotliwości wymiany urządzeń na nowsze.

W ramach subskrypcji użytkownik otrzyma ubezpieczenie AppleCare oraz usługi wchodzące w skład Apple One.

Nowa usługa z pewnością wymagać będzie zobowiązania podobnego do abonamentu. Wątpimy, aby Apple pozwoliło wynająć na miesiąc najnowszego iPhone'a i pozwoliło zwrócić go jako używanego po kilkudziesięciu dniach. W modelu subskrypcyjnym iPhone zawsze pozostawać będzie własnością firmy Apple.

Usługa początkowo dostępna będzie w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy jeszcze czy rozwiązanie pojawi się w innych krajach.

AKTUALIZACJA 28.03.2022

iPhone 14 Pro z jeszcze większą wyspą aparatów

Apple od 2019 roku konsekwentnie co roku zwiększa obudowę obiektywów w swoich flagowych modelach z rodziny Pro oraz Pro Max. Firma argumentuje tą decyzję obecnością coraz większych sensorów, które poprawiają jakość wykonywanych zdjęć. iPhone 13 Pro posiada jedną z większych wysp z aparatami wśród aktualnie sprzedawanych smartfonów.

iPhone 11 Pro Źródło: apple.com

iPhone 12 Pro Źródło: apple.com

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

Najnowsze informacje sugerują, że iPhone 14 Pro otrzyma jeszcze większą obudowę obiektywów. Rozmiary wzrosną ze względu na 48 MP aparat główny.

Ming Chi-Kuo - znany analityk firmy Apple - dementuje plotki o zastosowaniu płaskiego panelu tylnego. Jego zdaniem iPhone 14 Pro/Pro Max otrzyma dużą wyspę z aparatami, a rozmiary wzrosną ze względu na 48 MP aparat główny, które będzie większy od 12 MP sensora znanego z modelu 13 Pro oraz 13 Pro Max.

Kuo we wpisie na Twitterze odniósł się do schematycznych rysunków udostępnionych w sieci przez Maxa Weinbacha. Powierzchnia obudowy obiektywów wzrośnie o około 5%. Jej wymiary wynosić będą 36,73 mm x 38,21 mm x 4,17 mm. iPhone 13 Pro/Pro Max mają wyspę o rozmiarach 35,01 mm x 36,24 mm x 3,6 mm.

Analityk uważa, że długość przekątnej stukowego czujnika obrazu (CIS) wzrośnie o od 25 do 35% razem z wzrostem rozdzielczości z 12 MP do 48 MP.

AKTUALIZACJA 29.03.2022

iPhone 14 droższy od iPhone'a 13!

Do sieci trafił nowy raport poruszający kwestię smartfonów Apple, które pojawią się na rynku we wrześniu 2022 roku. Nadchodzące urządzenia podobno weszły już w fazę EVT. Oznacza to, że zakończono walidację inżynierską próbnych egzemplarzy. Co istotne etap ten został osiągnięty bez wpływu COVID-19 na działanie fabryk w Chinach.

Informacje o iPhone 14 pochodzą z raportu przygotowanego przez Jeffa Pu z Haitong International Securities.

Raport zakłada również, że urządzenia z rodziny iPhone 14 będą droższe od swoich odpowiedników z rodziny iPhone 13. Na szczęście mówimy o kosmetycznych korektach cen. Prawdopodobnie chodzi o podwyżkę podobną do tej, którą wprowadzono z modelem SE 2022. Smartfon jest o 100 zł droższy od swojego poprzednika.

Pu potwierdza doniesienia o obecności 48 MP aparatu głównego, który pozwoli na nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 8K.

AKTUALIZACJA 31.03.2022

iPhone 14 nie otrzyma czytnika linii papilarnych Touch ID

Przed premierą ostatnich dwóch generacji iPhone'a (iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13) do sieci trafiły przecieki dotyczące implementacji czytnika inii papilarnych Touch ID w ekranie. Dziś wiemy, że Apple nie zaimplementowało Touch ID w ekranie żadnego ze swoich urządzeń. Gigant z Cupertino z powodzeniem stosuje tego typu zabezpieczenie biometryczne w komputerach, tanich smartfonach oraz wybranych modelach iPada.

iPhone SE - najnowszy sprzęt Apple z Touch ID Źródło: apple.com

Apple pracuje nad wbudowaniem czytnika linii papilarnych Touch ID w ekranie, ale firma nie śpieszy się z implementacją tego urządzenia w swoich produktach.

Wall Street Journal oraz Bloomberg informowały o testach Touch ID w wybranych prototypach iPhone 13. Dziś wiemy, że smartfony te nie otrzymały Touch ID.

Informacje na temat Touch ID zintegrowanego z ekranem przekazał Ming Chi-Kuo. Przyznał on, że jego wcześniejsze przewidywania nie sprawdziły się. Apple nie zamierza implementować Touch ID w smartfonach na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Oznacza to, że czytnik linii papilarnych nie trafi do iPhone'a 14.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

iPhone 14 bez dwóch ważnych elementów

Ming Chi-Kuo przekazał swoje najnowsze przewidywania dotyczące smartfonów z rodziny iPhone 14 w najnowszej notce dla inwestorów. Według analityka w tegorocznych modelach iPhone'a nie zobaczymy aparatu peryskopowego do zdjęć z większym przybliżeniem (powinien pojawić się w iPhone 15) oraz czytnika linii papilarnych Touch ID wbudowanego w ekran OLED (ten element może pojawić się dopiero w modelu iPhone 16/17).

Czytnik linii papilarnych w Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Kuo jest pewny, że wyżej wymienione elementy nie pojawią się w tegorocznych modelach. Jego przewidywania są zgodne z przeciekami od innych analityków rynkowych.

Tegoroczne modele otrzymają ulepszony aparat główny o rozdzielczości 48 MP, nagrywanie w 8K, nowy procesor oraz nieco grubszą obudowę.

AKTUALIZACJA 14.04.2022

Apple podobno znalazło dostawcę teleobiektywu peryskopowego dla iPhone'ów z 2023 roku

Firma Apple prawdopodobnie podpisała umowę z nowym dostawcą elementów teleobiektywu dla systemu kamery peryskopowej w przyszłych iPhone'ach - donosi serwis The Elec.

W środę południowokoreańska firma Jahwa Electronics poinformowała, że planuje wydać 191 miliardów wonów (155 milionów dolarów) na budowę zakładów produkujących nowe siłowniki optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Według wcześniejszego raportu The Elec, firma Apple odwiedziła nowe zakłady Jahwa Electronics w pierwszej połowie 2021 roku i jest "prawdopodobne", że inwestycja jest realizowana po to, aby Jahwa mogła zacząć dostarczać firmie Apple siłowniki OIS od przyszłego roku.

Firma Apple zwykle prosi dostawców o budowanie linii produkcyjnych wyłącznie dla własnych części i komponentów, ale nowe obiekty, które mają powstać w Gumi, będą wymagały zatwierdzenia przez Apple po ich ukończeniu, a cały proces potrwa rok od teraz.

Siłowniki OIS, które łączą w sobie funkcje OIS i autofokusa, będą prawdopodobnie przeznaczone do aparatów telefoto w iPhone'ach z 2023 roku. The Elec wcześniej powiązało te elementy z systemem kamer peryskopowych, umożliwiających zwiększenie zoomu optycznego.

Plotki o tym, że iPhone otrzyma obiektyw peryskopowy krążyły od początku 2020 roku, a renomowany analityk Ming-Chi Kuo jako pierwszy wspomniał o takiej możliwości. Kuo początkowo twierdził, że obiektyw peryskopowy będzie elementem wyposażenia iPhone'a 14 Pro, ale teraz mówi, że spodziewa się, iż ten typ obiektywu pojawi się w iPhonie 15 Pro, a taką prognozę wysunął również analityk Jeff Pu.

W systemie peryskopowym światło wpadające do teleobiektywu jest odbijane przez ustawione pod kątem lustro w kierunku przetwornika obrazu aparatu. Zmiana kierunku, w którym wędruje światło, pozwala na dłuższe "składanie" teleobiektywu w telefonach, dzięki czemu użytkownicy mogą robić większe zbliżenia bez rozmycia obrazu.

AKTUALIZACJA 15.04.2022

Linia iPhone'ów 14 może być najdroższa w historii

Spodziewamy się wielu ulepszeń w tegorocznym odświeżeniu iPhone'a, w tym aparatu 48 MP, konstrukcji bez wcięcia i nowego rozmiaru, ale jest jedna rzecz, która może nas nie zachwycić: cena.

Przez ostatnie kilka lat linia iPhone'ów pozostawała zasadniczo taka sama. Jest model podstawowy, którego cena zaczyna się od 3599 zł, model Pro, którego cena zaczyna się od 5199 zł, a także model Max, którego cena zaczyna się od 5699 zł. Tak było od iPhone'a 11 i spodziewaliśmy się, że iPhone 14 pójdzie w jego ślady, nawet z kilkoma fajnymi plotkami o aktualizacjach dla modeli Pro.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199



Apple is currently considering this.



Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.



Makes sense to me and wouldn’t expect changes.



Will keep you updated. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022

Być może tak się nie stanie. Według LeaksApplePro, Apple planuje podwyżkę cen dla linii iPhone 14. Po usunięciu iPhone'a 13 mini, najtańszy iPhone będzie teraz zaczynał się od 799 dolarów (około 3500 zł) i od tego momentu cena będzie rosła:

iPhone 14: 799 USD

iPhone 14 Max: 899 USD

iPhone 14 Pro: 1 099 USD

iPhone 14 Pro Max: 1 199 USD

LeaksApplePro obwinia wzrost cen o zwiększone koszty produkcji i potrzebę posiadania wystarczająco dużej różnicy między 14 Max i 14 Pro. Apple tradycyjnie oddziela linie iPhone'ów i iPhone'ów Pro o co najmniej 200 dolarów.

Taka linia cenowa oznaczałaby, że po raz pierwszy od czasu iPhone'a X firma Apple nie oferuje iPhone'a kosztującego 999 dolarów. Oznacza to także, że iPhone 14 Pro Max mógłby po raz pierwszy osiągnąć cenę 1 999 dolarów, jeśli plotki o opcji pamięci masowej 2 TB się sprawdzą.

Apple już podejmuje ryzyko z iPhone'em 14 Pro, który ma mieć ekskluzywną konstrukcję, układ i aparat. Nie wiadomo jednak, czy nabywcy iPhone'ów będą skłonni wyłożyć dodatkowe 100 dolarów za ten przywilej.

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Pierwsze odlewy iPhone'a 14 pokazują względne rozmiary obudowy i aparatu

W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać formy nadchodzących modeli iPhone'a 14 firmy Apple, co daje kolejny podgląd względnych rozmiarów urządzeń, o których krążą plotki.

Warto pamiętać, że formy pokazane na zdjęciu pochodzącym z Weibo prawdopodobnie zostały wykonane do użytku w produkcji obudów iPhone'a osób trzecich, a nie rzeczywistych słuchawek. Mimo to, wydają się one być zgodne z niepotwierdzonymi szczegółami, które słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, szczególnie w odniesieniu do wymiarów urządzeń.

Pierwszą zauważalną różnicą w linii jest brak modelu iPhone mini. Rozmiary iPhone'ów zmieniają się w 2022 roku, a Apple eliminuje 5,4-calowego iPhone'a, ponieważ okazał się on niepopularny wśród klientów.

Po słabej sprzedaży iPhone'a mini firma Apple oferuje większe rozmiary iPhone'ów dla swoich flagowych urządzeń: 6,1-calowego iPhone'a 14, 6,1-calowego iPhone'a 14 Pro, 6,7-calowego iPhone'a 14 Max oraz 6,7-calowego iPhone'a 14 Pro Max. Oczekuje się, że modele iPhone 14 będą wyglądały tak samo jak modele iPhone 13, a ich konstrukcja będzie miała takie same płaskie krawędzie.

W całej linii spodziewane są niewielkie zmiany w wielkości wypustek aparatu. Według schematów iPhone'a 14 Pro Max udostępnionych przez Maxa Weinbacha, wypustka na aparat w iPhone'ie 2022 będzie miała grubość 4,17 mm, czyli będzie o 0,57 mm większa niż wypustka w iPhonie 13 Pro Max.

Przestrzeń zajmowana przez wypustkę z tyłu iPhone'a również zwiększy się o około 5% w każdym z wymiarów, przechodząc z obecnej szerokości 35,01 mm do 36,73 mm i wysokości 36,24 mm do 38,21 mm. Nie wiemy jeszcze, jakie mogą być względne zmiany w standardowych modelach iPhone'a 14.

Oczekuje się również, że zmiany w wyglądzie aparatu spowodują ulepszenia w kamerze Ultra Wide. Plotki sugerowały, że modele iPhone 14 Pro mogą doczekać się znaczących ulepszeń w kamerze szerokokątnej i aktualizacji teleobiektywu.

Analityk Apple, Ming-Chi Kuo, uważa, że modele iPhone'a 2022 Pro będą wyposażone w 48-megapikselową kamerę szerokokątną, co byłoby znacznym ulepszeniem w stosunku do obecnej 12-megapikselowej kamery, oraz możliwość nagrywania wideo 8K.

Choć na zdjęciu widać tylko tył urządzeń, oczekuje się, że modele iPhone 14 Pro z 2022 roku wyeliminują wcięcie na rzecz jakiejś kombinacji okrągłego otworu na aparat i wycięcia w kształcie pigułki. Oczekuje się, że zmiana ta będzie ograniczona do modeli Pro, podczas gdy standardowe modele iPhone'a 14 nadal będą miały wcięcie.

Oczekuje się, że Apple zaprezentuje modele iPhone'a 14 na imprezie, która prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu 2022 roku, jeśli Apple będzie przestrzegać poprzednich harmonogramów wprowadzania na rynek. Sprawdź nasze dedykowane przewodniki po iPhone 14 i iPhone 14 Pro, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co wiemy.

AKTUALIZACJA 22.04.2022

iPhone 14 Pro z bardziej zaokrągloną konstrukcją, dopasowaną do większej matrycy tylnej kamery

Według Iana Zelbo, grafika Apple, iPhone 14 Pro może mieć znacznie bardziej zaokrąglone rogi, aby dopasować się do większego aparatu tylnego.

Zelbo, który jest najbardziej znany z tworzenia renderów nadchodzących urządzeń Apple w oparciu o wyciekłe informacje, uważa, że modele iPhone 14 Pro są prawdopodobnie wyposażone w rogi o większych promieniach. Z porównania renderingów CAD i wymiarów, schematów, obrazów form produkcyjnych akcesoriów oraz dodatkowych informacji jasno wynika, że iPhone 14 Pro jest wielokrotnie przedstawiany z większymi promieniami narożników, co ma zapewnić bardziej zaokrąglony wygląd przodu i tyłu w porównaniu z iPhone'em 13 Pro. Z drugiej strony, iPhone 14 Pro Max wydaje się mieć praktycznie takie same promienie jak iPhone 13 Pro Max.

Firma Apple mogła być zmuszona do zmiany promienia narożników iPhone'a 14 Pro z powodu zmian w matrycy tylnej kamery. Oczekuje się, że modele iPhone 14 Pro będą wyposażone w większą matrycę tylnej kamery, aby ułatwić nowy system kamery 48 MP z czujnikiem większym o 57 procent.

Wykonana w skali przez Iana Zelbo symulacja frontu iPhone'a 13 Pro (po lewej) i iPhone'a 14 Pro (po prawej) o pozornie dokładnych wymiarach.

Matryce tylnych aparatów w modelach iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max zasadniczo pasowały do promienia narożników ramki każdego z urządzeń, ale gdy Apple zwiększył rozmiar matryc aparatów w modelach iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max, żadne z urządzeń nie pasowało do swoich narożników. O ile różnica między matrycami aparatów iPhone'a 12 Pro Max i iPhone'a 13 Pro Max jest niewielka, o tyle różnica między iPhone'em 12 Pro i iPhone'em 13 Pro jest znacząca.

Wydaje się prawdopodobne, że po kolejnym w tym roku zwiększeniu rozmiaru iPhone'a 14 Pro, niezgodność między krzywiznami płytki aparatu, obiektywów i rogów ramki ze stali nierdzewnej stała się zbyt poważna, co skłoniło Apple do zmiany projektu. Według Zelbo nowe, większe promienie narożników nadal nie pokrywają się dokładnie z zaokrąglonymi narożnikami płytki matrycy tylnej kamery, ale są znacznie bliżej.

Tylna część obudowy iPhone'a 13 Pro (po prawej) i iPhone'a 14 Pro (po lewej) o pozornie dokładnych wymiarach, wykonana w skali przez Iana Zelbo.

Zmianę mógł też spowodować przeprojektowany wyświetlacz iPhone'a 14 Pro. Oczekuje się, że wyśrodkowana pigułka i dziurkowaty kształt przedniej matrycy aparatu TrueDepth w miejsce wcięcia będą jednymi z głównych uaktualnień urządzenia, a także podobno ma ono posiadać o 20 procent cieńsze ramki wokół wyświetlacza. Aby osiągnąć te zmiany, konieczne będzie przeprojektowanie wyświetlacza, więc jednoczesna zmiana promieni narożników jest realna.

Z podobnych informacji dotyczących iPhone'a 14 wynika, że urządzenie to nie ma nowego promienia narożników, co może wskazywać, że bardziej zaokrąglona konstrukcja ma stać się kolejnym czynnikiem różnicującym linię iPhone'ów standardowych i "Pro".

Zelbo pracuje nad szczegółowymi renderami iPhone'a 14 Pro w oparciu o wiele źródeł, aby zapewnić pozornie dokładne spojrzenie na to, jak może wyglądać następna generacja iPhone'a Pro firmy Apple, gdy zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Rendery wkrótce zadebiutuje Jon Prosser na portalu Front Page Tech.

AKTUALIZACJA 26.04.2022

Gurman: standardowy iPhone 14 nie będzie miał aparatu 48 MP i procesora A16

Gurman: standardowy iPhone 14 nie będzie miał aparatu 48 MP i procesora A16, funkcje łączności satelitarnej mogą pojawić się jeszcze w tym roku

Według Marka Gurmana z Bloomberga, modele iPhone 14 będą się bardziej różnić od modeli iPhone 14 Pro - będą miały inne układy scalone i szersze kamery.

W swoim najnowszym biuletynie "Power On", Gurman potwierdził szereg plotek na temat linii iPhone 14, a w tym, że Apple nadal pracuje nad funkcjami łączności satelitarnej. Podkreślił również, że Apple chce jeszcze bardziej zróżnicować modele iPhone'a Pro i od modeli podstawowych. Nowa 48-megapikselowa kamera szerokokątna będzie dostępna wyłącznie w modelach Pro, podczas gdy standardowe modele iPhone'a 14 zachowają 12-megapikselową kamerę szerokokątną, tak jak w iPhone'ach 13.

Jak po raz pierwszy zasugerował analityk Apple, Ming-Chi Kuo, podstawowe modele iPhone'a "prawdopodobnie będą trzymać się A15 z zeszłego roku lub jego wariantu", podczas gdy modele Pro będą wyposażone w nowy układ Apple A16. Gurman dodał, że poza próbą zróżnicowania modeli Pro, globalny niedobór chipów może przyczynić się do tej decyzji.

Gurman powtórzył także inne plotki, że modele iPhone 14 będą miały bardzo podobny design do modeli iPhone 12 i iPhone 13, dodając "nowe wcięcie w modelach Pro", składające się z wycięcia w kształcie pigułki dla Face ID i okrągłego wycięcia dla aparatu, a także "większe wypustki na aparat, aby zmieścić nowe czujniki".

Co więcej, Gurman twierdził, że Apple wciąż pracuje nad wprowadzeniem do iPhone'a funkcji łączności satelitarnej. Firma rzekomo zamierza wprowadzić tę funkcję w modelach iPhone 13, ale nowa funkcjonalność może być gotowa dopiero dla linii iPhone 14. Funkcje łączności satelitarnej są przeznaczone do zgłaszania nagłych wypadków i wysyłania krótkich tekstów do kontaktów awaryjnych, gdy nie jest dostępna usługa komórkowa.

AKTUALIZACJA 27.04.2022

Najnowsze schematy CAD pokazują węższe ramki boczne iPhone'a 14 Pro

iPhone 14 Pro będzie miał węższe boczne ramki w porównaniu z obecną generacją. Dowodem na to jest zestawienie obok siebie schematów CAD podobno iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 13 Pro. Różnica nie jest duża, ale w połączeniu z przejściem z pełnowymiarowego wcięcia na wycięcie w kształcie pigułki dla elementów Face ID, iPhone 14 Pro będzie miał efektywnie większy obszar roboczy wyświetlacza.

As can be seen from CAD, the bezel of iPhone 14 Pro is narrowed (right) pic.twitter.com/HOul867PsT — Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2022

Te rysunki CAD nie są pierwszymi, jakie widzimy. Widzieliśmy już wcześniej bardzo szczegółowe rendery iPhone'a 14 Pro, które ujawniają nieco grubszą obudowę i w większości niezmienioną szerokość i wysokość w porównaniu z iPhone'em 13 Pro.

Jeśli chodzi o rozmiar, iPhone 14 będzie oferował wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala i 6,7 cala, zarówno w wersji zwykłej, jak i Pro. Niewykluczone, że nowe wycięcie w kształcie pigułki będzie charakterystyczne tylko dla wersji Pro. Analityk Ming-Chi Kuo twierdzi, że wszystkie modele iPhone'a 14 otrzymają aparaty selfie z automatycznym ustawianiem ostrości (tak, selfie iPhone'a jest stałoogniskowe i zawsze było), ale bez Touch ID i kamery z zoomem peryskopowym.

AKTUALIZACJA 05.05.2022

iPhone 14 Pro z nową konstrukcją z otworami i wypustkami, która zastąpi wcięcie (notch)

Fot. @SaranByte / Twitter

Plotkuje się, że nadchodzące modele iPhone'a 14 Pro mają być wyposażone w nowe wyświetlacze z wycięciem w kształcie pigułki, zawierające otwór na czujniki Face ID oraz przedniej kamery. Przednie szklane panele dla wszystkich czterech modeli iPhone 14 rzekomo pojawiły się na chińskiej stronie mediów społecznościowych Weibo oraz zostały udostępnione na Twitterze przez @SaranByte i zgłaszane przez 9to5Mac. Panele ujawniają nie tylko design typu "pill-and-hole" dla modeli iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, ale także nieco cieńsze ramki i wyższy współczynnik proporcji dla tych modeli.

Zgodnie z oczekiwaniami, na zdjęciu widać również, że standardowe modele iPhone 14 i iPhone 14 Max zachowają to samo wcięcie, co modele iPhone 13.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo - here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP — Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Oto, jak najprawdopodobniej będzie wyglądał iPhone 14

Nowe zdjęcia wydrukowanych w 3D makiet, prawdopodobnie opartych na stosunkowo dokładnych wymiarach nadchodzącej linii iPhone'ów 14, pozwoliły przyjrzeć się zmianom konstrukcyjnym, jakie Apple planuje dla iPhone'ów z 2022 roku, a zwłaszcza powiększeniu systemów kamer w porównaniu z najnowszą serią iPhone'ów 13.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami i schematami, iPhone'y z serii 14 będą miały większe aparaty z tyłu. Zdjęcia udostępnione przez Mac Otakara oferują wyraźniejsze realne spojrzenie na tę zmianę projektową, próbując umieścić fizyczne makiety iPhone'a 14 w futerałach iPhone'a 13 i sprawdzając, czy będą pasować.

6,7-calowy "iPhone 14 Max", widoczny na zdjęciu, niemal idealnie mieści się w etui 6,7-calowego iPhone'a 13 Pro Max, co wskazuje na to, że oba urządzenia będą miały zasadniczo takie same rozmiary. Prostszy, dwuobiektywowy aparat w modelach nie-Pro jest mniejszy niż aparat Pro z potrójnym obiektywem, więc w nowym iPhonie 14 Max bez obiektywu będzie znacznie mniejszy niż w obecnym 6,7-calowym iPhonie 13 Pro Max.

Przechodząc do bardziej zbliżonych porównań, mniejsze makiety iPhone'a 14 i 14 Pro o przekątnej 6,1 cala nie pasują do odpowiednich futerałów iPhone'a 13 i 13 Pro. Na zdjęciach widać, że problemy z dopasowaniem sprawia przede wszystkim wypukłość aparatu, która w iPhone'ach 14 i 14 Pro jest znacznie większa. Całkowite rozmiary urządzeń również wydają się nieco większe, ponieważ telefonów nie da się nawet wcisnąć do futerałów.

Przechodząc do najwyższego modelu z linii iPhone 14, 6,7-calowego iPhone'a 14 Pro Max, Mac Otakara twierdzi, że ma on podobne wymiary jak iPhone 13 Pro Max, a zatem pasuje do etui na obecny model, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Podobnie jak w przypadku innych modeli z linii iPhone 14, większa wypukłość aparatu uniemożliwia dokładne dopasowanie do istniejącego etui.

Mac Otakara sprawdził także, jak osłony ekranu dla iPhone'a 13 pasują do odpowiednich makiet modeli iPhone'a 14 i sugerują one, że niektóre modele mogą rzeczywiście mieć cieńsze ramki wyświetlacza z różnymi promieniami narożników.

Na koniec Mac Otakara nie był w stanie określić rozmieszczenia przedniej kamery i czujników w modelach Pro, ponieważ makiety nie zawierają tych szczegółów. Plotki i przecieki sugerowały, że modele Pro będą miały raczej układ typu pill i hole-punch, a nie notch.

Przypomnijmy, że iPhone 14 ma składać się z czterech modeli - dwóch niższej klasy o przekątnej 6,1 cala i 6,7 cala oraz dwóch wyższej klasy modeli Pro o tej samej przekątnej. Linia iPhone'ów 14 będzie oznaczać koniec drogi dla mniejszego, 5,4-calowego iPhone'a "mini". Pełne zestawienie wszystkich nowości, których spodziewamy się po tegorocznym telefonie iPhone, można znaleźć w naszym obszernym opracowaniu.

AKTUALIZACJA 10.05.2022

iPhone'a 14 Pro będzie droższy od poprzednika

Źródłem informacji jest użytkownik Shadow Leak, znany z udostępniania przecieków z branży mobilnej. W jednym ze swoich najnowszych wpisów podzielił się przewidywaną specyfikacją iPhone'a 14 Pro, a także jego ceną.

Nowy sprzęt od Apple ma posiadać 6.06 calowy ekran wykonany w technologii OLED z 120 Hz odświeżaniem obrazu. Rozdzielczość wyświetlacza ma wynosić 2532 x 1170 pikseli - podobnie jak w iPhone'ach 13. Znany z telefonów Apple Notch w wersji Pro zostanie zastąpiony wysepką przypominającą umiejscowienie kamer do selfie np. w serii Galaxy od Samsunga. Smartfon ma korzystać z układu A16 Bionic (4 nm TSMC) zamkniętego w obudowie wykonanej ze stopu tytanu.

Urządzenie będzie dostępne w czterech wersjach oferujących różną wielkość pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 Tb. Model posiadający 128 GB pamięci na pliki oraz 6 GB RAM w dniu premiery ma kosztować 1099 dolarów (około 4800 zł). Jeśli cena okaże się prawdziwa nowy iPhone 14 Pro będzie o 100 dolarów (ponad 400 zł) droższy od swojego poprzednika.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame



6GB+128GB: $1099 ???? — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Port USB-C w urządzeniach Apple? Tak, ale jeszcze nie w tym roku

Według Kuo, Apple nie będzie już oferowało akcesoriów z Lightning po premierze swojego telefonu z portem USB-C. Ma się to wiązać z utrudnieniami logistycznymi, które byłyby stwarzane przez równoczesne wspieranie dwóch standardów ładowania na tak dużej gamie produktów. Oznacza to, że od 2023 roku możemy spodziewać się, że większość akcesoriów sprzedawanych przez Apple będzie obsługiwała ładowanie przez USB-C.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Te akcesoria to, między innymi:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

Magic Keyboard

Magic Mouse

iPad

Magic Trackpad

Leaker odpowiedział także na nurtujące wiele osób pytanie dotyczące pogłosek o nadchodzącym iPhonie, który miałby zupełnie porzucić port ładowania na rzecz ładowania indukcyjnego MagSafe. Analityk informuje, że według Apple taka zmiana nie jest jeszcze możliwa z dwóch powodów: po pierwsze, ładowanie indukcyjne jest jeszcze niewystarczająco rozwinięte; po drugie, samo MagSafe nie jest w mniemaniu Apple wystarczająco rozpowszechnione. Jednak wygląda na to, że pomysł ten nie został porzucony, a raczej odłożony w czasie aż do momentu szerszego rozpowszechnienia technologii bezprzewodowego ładowania.

Warto wspomnieć, że Apple rozpoczęło swoje przejście na USB-C już kilka lat temu. W 2015 roku stworzyło pierwszego MacBooka ładowanego przez ten port. Natomiast w swoich tabletach wprowadziło go w 2018 roku. Niektórzy jednak uważają, że przejście to nie jest zbyt sprawne i - szczególnie w smartfonach tej firmy - powinno nastąpić o wiele szybciej. Niektórzy nawet biorą sprawy w swoje ręce i własnoręcznie dodają port do swojej elektroniki. Wygląda na to, że Apple w końcu się ugięło (między innymi po decyzji Komisji Europejskiej# o ujednoliceniu ładowarek dla elektroniki) i ma zamiar dokończyć przejście na USB-C.

