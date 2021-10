iPhone 14 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [AKTUALIZACJA 22.10.2021]

Apple dopiero co zaprezentowało smartfony z rodziny iPhone 13, a w sieci od kilku miesięcy krążą plotki o iPhone 14. Zbieramy je w całość i przewidujemy jaki będzie iPhone na 2022 rok.

Spis treści

W połowie września 2021 roku firma Apple zaprezentowała nowe smartfony z rodziny iPhone 13. Gigant z Cupertino uporał się z problemami produkcyjnymi i nie musiał opóźniać premiery swoich smartfonów.

iPhone 13 Pro Źródło: froontpagetech.com

iPhone 13 jest jednym z najpopularniejszych smartfonów ostatnich tygodni, ale już na kilka dni przed premierą do sieci trafił ogromny przeciek dotyczący iPhone'a 14.

Analitycy sugerują, że po dwóch latach niewielkich aktualizacji firma Apple w końcu zdecyduje się na premierę zupełnie nowego, rewolucyjnego smartfona. Mowa oczywiście o iPhone'ie 14.

W tym materiale zbieramy wszystkie informacje o kolejnej generacji flagowych modeli iPhone'a.

iPhone 13 Pro Źródło: froontpagetech.com

iPhone 14 - nazwa jest oczywista

W przypadku nadchodzących modeli iPhone'a nie musimy zastanawiać się, jak zostaną nazwane. W przyszłym roku Apple postawi na sprawdzony schemat. Smartfony otrzymają nazwę iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Firma Apple w 2019 roku odeszła od stosowania literek s i wprowadzania na rynek zupełnie nowego modelu co rok. Idąc śladami konkurencji gigant z Cupertino co roku zmienia liczbę stojącą przy nazwie iPhone.

iPhone 14 - na ile modeli możemy liczyć?

W sieci mówi się, że Apple może zmodyfikować linię modelową. Z oferty może zniknąć najmniejszy model z dopiskiem mini w nazwie. Po rozczarowujących wynikach sprzedażowych iPhone'a 12 mini firma zdecydowała się na jego odświeżenia, ale iPhone 13 mini prawdopodobnie jest ostatnim małym smartfonem Apple.

Na rynku powinny pojawić się następujące modele:

iPhone 14 - 6,1 cala OLED

iPhone 14 Pro - 6,1 cala OLED ProMotion

iPhone 14 Pro Max - 6,7 cala OLED ProMotion

Miejsce iPhone'a 14 mini może zając iPhone 14 Max, który otrzyma większy ekran o przekątnej 6,5-6,8 cala.

iPhone 14 - cena

Cena zawsze jest jedną z najważniejszych informacji, których oczekujemy od producenta podczas prezentacji. W kwestii iPhone'a ceny flagowych modeli nie zmieniły się od 2017 roku. W przypadku mniejszych modeli bywało różnie - czasami iPhone stawał się droższy, a czasami tańszy.

iPhone 13 mini Źródło: apple.com

Aktualny cennik wygląda następująco:

iPhone SE - od 2199 zł

iPhone 11 - od 2599 zł

iPhone 12 mini - od 3149 zł

iPhone 12 - od 3599 zł

iPhone 13 mini - od 3599 zł

iPhone 13 - od 4199 zł

iPhone 13 Pro - od 5199 zł

iPhone 13 Pro Max - od 5699 zł

Spodziewamy się, że iPhone 14 kosztować będzie podobnie. Z pierwszych niepotwierdzonych informacji i historycznych cen możemy sądzić, że za iPhone'a 14 zapłacimy:

iPhone 14 mini (jeżeli się pojawi) - od 3599 zł

iPhone 14 - od 4199 zł

iPhone 14 Max (jeżeli się pojawi) - od 4599 zł

iPhone 14 Pro - od 5199 zł

iPhone 14 Pro Max - od 5699 zł

iPhone 14 - procesor

Nie jest tajemnicą, że sercem iPhone'a 14 będzie układ Apple A16. Prawdopodobnie Apple wykorzysta 3 nm proces technologiczny. Nie znamy aktualnie żadnych szczegółów technicznych, ale pewne jest, że układ będzie wydajniejszy od Apple A15 Bionic z iPhone 13.

iPhone 13 Źródło: apple.com

Dodatkowo już w podstawie całość powinna być łączona z 6 GB pamięci operacyjnej. Modele Pro i Pro Max mogą otrzymać 8 GB RAMu.

iPhone 14 - wyświetlacz

Apple powinno wykorzystać wyświetlacze LTPO OLED w każdym modelu iPhone'a 14. Niestety prawdopodobnie nie każdy smartfon otrzyma ProMotion. Oznacza to, że bazowe modele w dalszym ciągu otrzymają 60 Hz odświeżanie treści.

Ekran ProMotion Źródło: apple.com

iPhone 14 z pewnością otrzyma wyświetlacz Super Retina XDR.

Mówi się o modelach z przekątną 6,1 oraz 6,7 cala. Z rynku prawdopodobnie zniknie model z mniejszym panelem o przekątnej 5,4 cala.

Ekran w iPhone 14 może być rewolucyjny z jednego powodu. Apple nie poprawi znacząco jakości wyświetlanych treści, ale powinno wyeliminować wycięcie w ekranie, które pojawiło się w 2017 roku.

iPhone 14 i Touch ID?

O powrocie Touch ID na pokład iPhone'a mówi się nie od dziś. Liczyliśmy, że element ten pojawi się w iPhone 12. Później spodziewaliśmy się go w iPhone 13, a obecnie w iPhone 14. Jak widać na Touch ID czekamy już bardzo długo i nic nie wskazuje na to, aby Apple przywróciło czytnik linii papilarnych do swoich flagowych smartfonów.

iPhone 14 - aparat

W 2021 roku iPhone dostał sporą aktualizację aparatów. Wszystkie modele dostały nowe matryce, które wcześniej znajdowały się w modelu Pro Max. Popracowano również nad oprogramowaniem, a nowy procesor Apple A15 Bionic pozwolił na zastosowanie trybu filmowego i nagrywania w ProRes (tylko modele Pro i Pro Max).

iPhone 13 Źródło: apple.com

Nie mamy potwierdzonych informacji dotyczących aparatów w iPhone 14, ale naturalną ewolucją będzie dodanie matryc o wyższej rozdzielczości, które pozwolą na nagrywanie filmów wideo w rozdzielczości 8K.

Nowością będzie prawdopodobnie również kamerka przednia, która nie będzie już umieszczona w wycięciu, a bezpośrednio w wyświetlaczu.

iPhone 14 - co z portem Lightning?

iPhone 14 z pewnością nadal zaoferuje złącze magnetyczne MagSafe. Co ważniejsze może to być jedyny port w przyszłorocznych smartfonach. Mówi się że ze względu na przestarzałą konstrukcję oraz konieczność unifikacji złączy w telefonach komórkowych w Unii Europejskiej, Apple całkowicie zrezygnuje ze stosowania gniazda Lightning.

Może to oznaczać, że iPhone będzie w stanie ładować się tylko i wyłącznie bezprzewodowo.

iPhone 14 - bateria

iPhone 13 nie wprowadził rewolucji w pojemności akumulatorów oraz prędkości ładowania. Liczymy, że Apple dogoni konkurencję podczas premiery iPhone'a 14. Spodziewamy się, że telefony otrzymają szybsze ładowanie MagSafe o mocy co najmniej 25 W.

iPhone 14 - oprogramowanie

iPhone 14 zadebiutuje na rynku z systemem operacyjnym iOS 16, który zostanie zaprezentowany na konferencji WWDC 2022 w czerwcu 2022 roku.

iOS 15 Źródło: apple.com

Poniżej znajdziesz kolejne nowinki na temat iPhone'a 14. Pamiętaj, że materiał jest stale aktualizowany. Podczas aktualizacji zmienia się data w tytule, a w artykule pojawia się napis AKTUALIZACJA z datą aktualizacji. Pod takim nagłówkiem znajdziesz kolejne informacje o iPhone 14. Materiał będzie aktualizowany przez cały 2022 roku, aż do momentu wprowadzenia na rynek nowych modeli iPhone'a.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

iPhone 14 w końcu bez wycięcia w ekranie!

Apple po czterech latach stosowania wycięcia w ekranie udało się zmniejszyć jego rozmiar. Smartfony z rodziny iPhone 13 posiadają notch'a, którego objętość jest o około 20% mniejsza.

Bardzo możliwe, że przyszłoroczny iPhone 14 dogoni konkurencję i w ogólnie nie będzie posiadać wycięcia w ekranie.

Najnowsze informacje dostępne w sieci pozwalają sądzić, że firma Apple w końcu pozbędzie się notch'a w przyszłorocznych modelach. Zamiast wycięcia otrzymamy pełnoekranowy design, a kamerka FaceTime do selfie zostanie umieszczona w ekranie - pod głośnikiem do rozmów wkomponowanym w ramkę.

Według znanego analityka - Ming Chi-Kuo - gigant z Cupertino w końcu dogoni androidową konkurencję i pozbędzie się charakterystycznej konstrukcji ekranu.

Apple nie zdecyduje się na umieszczenie aparatu bezpośrednio pod wyświetlaczem.

Face ID w aktualnie sprzedawanych modelach iPhone'a Źródło: apple.com

Do sieci trafiły również informacje o powrocie Touch ID do iPhone'a. Czytnik linii papilarnych powróci, ale prawdopodobnie dopiero w 2023 roku. Sensor zostanie zintegrowany z warstwą dotykową wyświetlacza.

Aktualnie nie posiadamy żadnych informacji o funkcjonowaniu systemu Face ID bez wycięcia w ekranie. Możliwe, że część czujników zostanie wkomponowana w panel OLED lub przeniesiona do ramki. Alternatywnie wszystkie elementy mogą znaleźć się w nowej kamerce, która zostanie umieszczona w wyświetlaczu.

iPhone 14 zadebiutuje bez modelu z elastycznym ekranem

Od kilku lat w sieci znajdziemy mnóstwo plotek dotyczących iPhone'a z elastycznym ekranem. Po premierze Samsunga Galaxy Fold i Huawei Mate X ilość rzekomych informacji o składanym iPhone'ie, który jednocześnie będzie iPadem znacząco wzrosła.

Apple do dnia dzisiejszego nie zaprezentowało żadnego urządzenia z elastycznym ekranem. Według firmy technologia ta nie jest jeszcze na tyle rozwinięta i dopracowana, aby mogła trafić do produktów dla konsumentów. Nie oznacza to jednak, że inżynierowie nie pracują nad jej udoskonaleniem.

iPad mini 6 Źródło: apple.com

Niestety według Ming-Chi-Kuo smartfony z rodziny iPhone 14 nie zaoferują modelu z elastycznym ekranem. Apple wprowadzi składanego smartfona na rynek najwcześniej za dwa-trzy lata. Oznacza to, że premiera takiego urządzenia odbędzie się w 2023 lub 2024 roku.

Smartfon Apple z elastycznym ekranem po złożeniu działać będzie jak iPhone. W momencie rozłożenia powinien zamienić się w tablet rozmiarów podobnych do iPada mini.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

iPhone 14 ma być "całkowicie przeprojektowany"

iPhone 13 jest dla Ciebie jedynie nudną aktualizacją 12ki? Jeżeli tak, mamy dobre wiadomości. Okazuje się bowiem, że kolejne źródła potwierdzają nasze przypuszczenia. iPhone 13 może być smartfonem na przeczekanie. Apple zamierza wprowadzić na rynek zupełnie przeprojektowanego iPhone'a, a jego debiut spodziewany jest już w przyszłym roku. Oznacza to, że mówimy o smartfonie z rodziny iPhone 14.

Apple jeszcze kilka lat temu decydowało się na wprowadzanie na rynek nowej generacji iPhone'a co dwa lata. W połowie cyku życia smartfon dostawał aktualizację, która przynosiła nowe komponenty i dodatkowe ulepszenia.

Od premiery iPhone'a 11 gigant z Cupertino zaniechał tego działania. Na przestrzeni ostatnich trzech lat co roku otrzymywaliśmy nową generację oznaczoną kolejną cyfrą. W ten oto sposób doszliśmy do premiery iPhone'a 13.

Aktualnie stosowany design iPhone'a został wprowadzony w zeszłym roku. Stosowaną przez trzy generację iPhone'a zaokrągloną obudowę zastąpiono bardziej kanciasty odpowiednikiem przypominającym iPhone'a 4.

Mark Gurman z Bloomberga uważa, że kolejna duża aktualizacja iPhone'a wprowadzająca na pokład zupełnie nowy wygląd pojawi się w przyszłym roku.

iPhone 13 może być ostatnim smartfonem z wycięciem w ekranie Źródło: macworld.com

Według Gurmana w 2022 roku Apple przygotuje dla nas prawdziwy redesign iPhone'a, na który czekamy od kilku lat. Dziennikarz twierdzi, że subtelna aktualizacja jaką jest iPhone 13 tylko potwierdza fakt, że w laboratoriach Apple powstaje zupełnie nowy smartfon.

Aktualnie nie wiemy jak dokładnie wyglądać będzie iPhone 14. Ming Chi-Kuo uważa, że Apple pozbędzie się wycięcia w ekranie, ale to tylko plotka. Na bardziej szczegółowe informacje musimy poczekać co najmniej do drugiego kwartału 2022 roku.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

To już prawie pewne - koniec z małymi modelami iPhone'a!

W 2020 roku Apple spełniło prośby swoich użytkowników i wprowadziło na rynek kompaktowe wydanie iPhone'a 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Szybko okazało się jednak, że największą popularność zdobył model z największym ekranem. iPhone 12 Pro Max okazał się strzałem w dziesiątkę, a iPhone 12 mini niewypałem.

Wizualizacja iPhone'a 14 Pro Max Źródło: frontpagetech via gsmarena.com

Apple w 2021 roku ponownie wprowadziło na rynek kompaktowy model, ale drugi rok z rzędu to najdroższe i największe modele sprzedają się najlepiej.

Liczby sprzedażowe mówią same za siebie, a Apple nie zamierza ich ignorować.

Wiemy już, że iPhone 14 zaoferuje mnóstwo zmian i będzie zupełnie nowym smartfonem. Duża aktualizacja jest dla firmy Apple idealną okazją do pozbycia się z oferty iPhone'a z mniejszym ekranem.

Nie oznacza to jednak, że na rynku zadebiutują jedynie trzy modele. Zamiast iPhone'a 14 mini firma Apple zaprezentuje iPhone'a 14 Max. Będzie to nieco droższa, ale i zauważalnie większa wersja bazowego iPhone'a 14.

Oznacza to, że bazowy model iPhone'a 14 stanieje. iPhone 14 powinien kosztować tyle ile aktualnie trzeba zapłacić za iPhone'a 13 mini.

iPhone 14 Max zaoferuje ekran o przekątnej 6,7 cala. Reszta podzespołów zostanie zapożyczona z mniejszego modelu z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala.

Wszystkie przyszłoroczne modele powinny zaoferować 120 Hz ekran.

Możliwe, że rolę iPhone'a 12 mini oraz iPhone'a 13 mini zajmie kolejna generacja iPhone'a SE. Aktualny model posiada wymiary zewnętrzne podobne do iPhone'a 13 mini, a na pokładzie znajdziemy jeszcze mniejszy ekran o przekątnej 4,7 cala.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

iPhone 14 z innym typem pamięci oraz 2 TB konfiguracją

iPhone 13 został zaprezentowany zaledwie kilka tygodni temu, a do sieci trafiają kolejne, coraz dokładniejsze przecieki dotyczące przyszłorocznych smartfonów od Apple. Wiemy już, że iPhone 14 powinien zaoferować mnóstwo zmian. Będzie to największa aktualizacja od kilku lat. Poza zupełnie nowym wyglądem gigant z Cupertino zdecyduje się na istotne zmiany podzespołów.

Najnowszy raport sugeruje, że firma Apple zrezygnuje ze stosowania pamięci masowej NVMe, którą znamy z ostatnich modeli. Zamiast pamięci wykonanej w technologii flash TLC powinniśmy spodziewać się kości QLC.

Seria iPhone 13 to pierwsze smartfony od Apple, które możemy skonfigurować z 1 TB pamięci masowej. Nośniki produkowane są w technologii TLC przez firmę Kioxia (dawniej Toshiba).

Według raportów Apple wybrało Kioxię zamiast Samsunga ze względu na niższe koszty produkcji pamięci.

Partnerzy testują już nowe komponenty dla iPhone'a 14. Mowa między innymi o pamięci QLC. Niestety ich wykorzystanie w iPhone 14 może mieć negatywne skutki po dłuższym użytkowaniu telefonu. Pamięć QLC nie jest tak wydajna i niezawodna jak pamięć TLC.

Dodatkowo jako opcja powinien pojawić się model z 2 TB pamięci masowej.

iPhone 14 Pro/Pro Max z Face ID w ekranie

Najnowszy arkusz specyfikacji technicznej smartfonów z rodziny iPhone 14 zakłada, że wycięcia w ekranie pozbędą się jedynie modele Pro/Pro Max. Otrzymają one Face ID umieszczone bezpośrednio w ekranie. Bazowe modele iPhone 14 oraz iPhone 14 Max nadal oferować będą notcha.

Specyfikacja techniczna iPhone 14 Źródło: gizchina.com

Specyfikacja techniczna potwierdza również obecność 120 Hz ekranów jedynie w modelach Pro/Pro Max. Nowością będzie procesor Apple A16 Bionic, który produkowany będzie w 4 nm.

iPhone 14 może być droższy! Winne wysokie koszty produkcji

Apple w 2017 roku wprowadziło na rynek iPhone'a X i zszokowało rynek. Smartfon otrzymał skanowanie twarzy w 3D oraz kilka innych innowacyjnych rozwiązań. Był to również najdroższy iPhone w historii. Jego sugerowana cena detaliczna w Polsce startowała z poziomu 5199 zł za wersję z 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Aktualnie większość flagowych modeli z Androidem sprzedawana jest w podobnej cenie. iPhone 13 Pro w podstawowej konfiguracji nadal kosztuje 5199 zł.

Niestety najnowsze informacje wskazują, że Apple może zdecydować się na zwiększenie cen smartfonów z rodziny iPhone 14. Wszystko ze względu na rosnące koszty produkcji.

Szacowany koszt budowy smartfonów od Apple rośnie i jest zauważalnie wyższy od konkurencji. Wyprodukowanie jednego egzemplarza iPhone'a 13 Pro kosztuje firmę Apple 570 dolarów. W zeszłym roku koszt produkcji iPhone'a 12 Pro wynosił 548,5 dolara.

Dla porównania koszt produkcji Samsunga Galaxy S21+ wynosi 508 dolarów. Jego sugerowana cena detaliczna jest taka sama jak iPhone'a 13 Pro. Oba urządzenia w USA sprzedawane są za 999 dolarów.

AKTUALIZACJA 08.10.2021

iPhone 14 jednak z notcem? Niestety to możliwe!

Jeszcze przed premierą iPhone'a 13 w sieci można było znaleźć mnóstwo informacji dotyczących rewolucyjnej konstrukcji iPhone'a, który pojawi się na rynku w 2022 roku. Kilka źródeł zakładało, że urządzenie zostanie pozbawione portów oraz zgubi znane od 2017 roku wycięcie w ekranie bez jednoczesnej rezygnacji z systemu skanowania twarzy w 3D.

Notch w iPhone 12 I iPhone 13 Źródło: macworld.com

Niestety najnowsze informacje, które trafiają do sieci nieco studzą entuzjazm. Raport przeczy doniesieniom Ming Chi-Kuo oraz Jona Prossera. Zakłada on, że iPhone 14 w dalszym ciągu oferować będzie ekran z wycięciem.

Informacje podchodzące z chińskiego portalu Weibo zostały po raz pierwszy zauważone przez portal MacRumors. Wydają się wiarygodne, ponieważ wcześniej to samo konto informowało o premierze iPada 9 generacji przed wydarzeniem California Streaming.

Apple ma w dalszym ciągu korzystać z notcha dalej zmniejszając jego rozmiary zewnętrzne. Ze względu na system Face ID firma nie przejdzie na stosowanie wyświetlaczy z aparatem w ekranie.

Najnowsza plotka wydaje się być wiarygodna. System kamer True Depth wymaga fizyczne przestrzeni do poprawnego działania. Jeżeli Apple chce zrezygnować z notcha prawdopodobnie będzie musiało pozbyć się również Face ID, a to jest bardzo mało prawdopodobna wizja.

Dodatkowo konsumenci przyzwyczaili się już do wyglądu iPhone'a, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Wystarczy szybki rzut oka na front urządzenia, aby odróżnić iPhone'a od innych smartfonów z Androidem.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Apple testuje iPhone'a ze 120 Hz ekranem bez wycięcia

Gigant z Cupertino pracuje już nad ekranem, który trafi do iPhone'a kolejnej generacji. Chociaż premiera dopiero we wrześniu 2022 roku to prace są już na zaawansowanym stadium. Apple ma co robić, ponieważ firma przygotowuje się do usunięcia wycięcia w ekranie. Pierwszym rokiem w tym kierunku było zmniejszenie notch'a w modelach z rodziny iPhone 13.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Digital Chat Station, Apple pracuje nad nowym wyświetlaczem Pro Motion z aparatem umieszczonymi w panelu. Oznacza to, że iPhone 14 może zaoferować ekran przedni podobny popularnych smartfonów z Androidem.

Wcześniej o wyświetlaczu z aparatem umieszczonym w środku informował Ming Chi-Kuo. Mark Gurman z kolei przekazuje informacje o zupełnie nowym designie, który również może odnosić się do usunięcia notch'a będącego od 2017 roku elementem charakterystycznym prawie każdego smartfona od Apple.

Wizualizacja iPhone'a 14 Pro bez wycięcia w ekranie

Do sieci trafił również filmik wideo, który prezentuje jak wyglądać może przyszłoroczny model iPhone'a, który zostanie pozbawiony wycięcia w ekranie.

iPhone 14, którego widać na wizualizacji posiada wygląd zgodny z wcześniejszymi przeciekami od Jona Prossera. Z tyłu znajduje się obudowa obiektywów, która nie wystaje ponad obrys urządzenia. Na froncie widać spory wyświetlacz otoczony minimalnymi ramkami. Brakuje wycięcia w panelu. Zamiast niego mamy do dyspozycji kamerkę umieszczoną centralnie pod głośnikiem do rozmów. Rozwiązanie to znamy między innymi z Samsunga Galaxy S21.

Dlaczego Apple zrezygnowało z nazewnictwa z literą s na końcu?

Apple od 2009 do 2018 roku wprowadzało na rynek modele iPhone'a z literką s na końcu. Były to smartfony, które wykorzystywały obudowę znaną z poprzedniej generacji. Gigant z Cupertino oficjalnie nie wyjaśnił znaczenia słowa s, ale Phil Schiller przekazał, że w przypadku iPhone'a 3GS odnosiła się ona do prędkości. W momencie premiery był to najszybszy iPhone na rynku, który zostawiał daleko w tyle model 3G.

iPhone XS - ostatni model iPhone'a z literką s na końcu Źródło: apple.com

Od 2019 roku Apple nie stosuje już sprawdzonego nazewnictwa i nic nie wskazuje na to, aby powróciło ono pod strzechy.

Apple zrezygnowało ze stosowania litery s w nazewnictwie swoich smartfonów ze względów czysto marketingowych. Dodanie litery s na końcu zamiast zmiany liczby sugerowało konsumentom, że nie warto kupować nowego modelu, ponieważ jest on jedynie lekką aktualizacją.

Z tego właśnie powodu nie powinniśmy liczyć na powrót modeli z literką s. Idealnym tego przykładem jest premiera iPhone'a 13, który nie wprowadził żadnych rewolucyjnych funkcji skupiając się na poprawie istniejących elementów - wyświetlacza, aparatów i czasów pracy na baterii.

AKTUALIZACJA 14.10.2021

iPhone 14 zadebiutuje w nowej, budżetowej odsłonie

Spodziewamy się, że w zeszłym roku Apple całkowicie przeprojektuje smartfony z rodziny iPhone 14. Najnowsze plotki zakładają, że na rynku pojawi się również nowy, nieco bardziej budżetowy model. Co o nim wiemy?

iPhone SE 2020 Źródło: macworld.com

Według Marka Gurmana z Bloomberga na półkach sklepowych zadebiutuje nowy smartfon z serii iPhone 14, który będzie zauważalnie tańszy od pozostałych modeli. Smartfon ten ma być skierowany do użytkowników, którzy chcą iPhone'a, ale jednocześnie nie zamierzają wydawać na niego kilku tysięcy złotych.

Nowy model odstawać będzie od droższych odpowiedników. Na pokładzie znajdzie się ekran IPS LCD oraz gorszy aparat, ale Apple nie zamierza rezygnować z wbudowanego modemu sieci 5G oraz wydajnego procesora.

Nie od dziś wiemy, że Apple pracuje nad tanim modelem iPhone'a. Do tej pory sądziliśmy że będzie to iPhone SE 2022, ale najnowsze plotki pozwalają sądzić, że zamiast niego zobaczymy iPhone'a 14. Czy smartfon otrzyma nazwę iPhone 14 Lite? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

iPhone 14 z pierwszą taką zmianą konstrukcyjną od pięciu lat

Konsumenci, który nie są zadowoleni z wyglądu iPhone'a 13 mają powodu do zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku Apple gruntownie przeprojektuje wygląd swoich smartfonów.

iPhone 14 Źródło: bengeskin

Po raz pierwszy w historii możemy doczekać się iPhone'a z aparatem umieszczonym w ekranie. Plotki o pozbyciu się notcha towarzyszą nam od kilku lat, ale na razie przełożyły się jedynie na zminimalizowanie rozmiarów wycięcia w ekranie.

Pierwsze plotki z łańcucha dostaw podzespołów do iPhone'a pozwalają sądzić, że model otrzyma zupełnie nową obudowę. Apple bada już możliwości i koszty jej produkcji.

Dodatkowo LG specjalnie dla Apple projektuje już nowy wyświetlacz Super Retina XDR z aparatem umieszczonym w panelu.

Ze względu na obecność podzespołów niezbędnych do działania Face ID oczko z aparatami będzie wyraźnie większe od tego z konkurencyjnych smartfonów z Androidem.

Ben Geskin udostępnił już w sieci wizualizacje iPhone'a 14. Panel przedni wygląda kontrowersyjnie, ale nadal spore aparaty w kształcie pigułki wyglądają znacznie lepiej od notcha.