iPhone 14 może zostać wyposażony w laser! Do czego posłuży nowy patent Apple?

Amerykańska firma opatentowała właśnie technologię, która najprawdopodobniej zostanie wykorzystana przy konstrukcji nowych flagowców.

iPhone 14 oraz nowy Apple Watch prawdopodobnie będą wyposażone w zintegrowane lasery, które mogą wyraźnie rozszerzyć funkcjonalność tych urządzeń.

Chociaż mogłoby się wydawać, że tego typu opcja nie będzie miała zbyt wielu zastosowań, to wygląda na to, że są to jedynie pozory.

Do czego posłuży nowy patent Apple?

Przede wszystkim może pozwolić na o wiele dokładniejsze rozpoznawanie twarzy oraz linii papilarnych, przez co Face ID oraz Touch ID staną się znacznie szybsze.

Te same lasery zostaną również wykorzystane do lepszej analizy powietrza oraz jego aktualnego poziomu zanieczyszczenia. Taka funkcja, szczególnie dla mieszkańców większych miast, wydaje się jak najbardziej użyteczna.

Nowy patent może także pomóc w gromadzeniu danych na temat otoczenia do sprzętu AR, nad którym pracuje Apple. Lasery umożliwią np. dokładniejsze odtworzenie rzeczywistości w zakresie odległości obiektów od użytkownika okularów AR.

Jakie nowości czekają nas jeszcze w iPhonie 14?

Najwięcej zmian będzie dotyczyło modeli 14 Pro oraz 14 Pro Max. Oba warianty urządzenia otrzymają nowe procesory Apple A16 Bionic oraz ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu.

Droższe modele będą również posiadać istotną zmianę w samej konstrukcji - charakterystyczny notch zostanie w ich przypadku zamieniony na delikatne wcięcie w ekranie znane ze smartfonów od innych producentów. Wersje Pro oraz Pro Max będą też pierwszymi iPhone'ami w historii z funkcją Always on Display.

Niestety, żadna z tych nowości nie będzie dostępna w podstawowych wariantach iPhone'a 14.