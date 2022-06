iPhone 14 - niby równy, ale inny. Sprawdzam różnice w nadchodzących telefonach Apple

Zazwyczaj różne konfiguracje smartfonów Apple z tej samej serii różniły się między sobą głównie kosmetycznie, niektórym może brakowało jednego aparatu. W tym roku Apple po raz pierwszy postawiło wyraźną barierę.

Nowy aparat, lepszy procesor, więcej pamięci RAM, może zmodyfikowany design i trochę innowacyjnych funkcji - tych rzeczy spodziewamy się od corocznej premiery nowego telefonu od Apple. Jednak w tym roku 'zaszczytu" innowacji mogą dostąpić tylko osoby, które zapłacą za najdroższe modele firmy. Sprawdzamy więc, jak będą wyglądać różnice między nowymi iPhone'ami 14.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zazwyczaj różnice między wersjami telefonów iPhone były znikome. Zaczęło się po prostu od wielkości jak w przypadku iPhone'a 7 i 7 Plus. Później zobaczyliśmy inny materiał ramek i wyświetlacz - jak na przykład w serii iPhone 11/11 Pro. Same podzespoły pozostawały jednak te same - ten sam procesor, tyle samo pamięci RAM. Aż do dzisiaj.

Zobacz również:

Jak podaje Trendforce, 14. generacja iPhone'ów ma zerwać z tym trendem. Na rynku pojawią się 4 wersje telefonu, dwie z nich zwykłe (iPhone 14 i iPhone 14 Max), a dwie z dopiskiem Pro (iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max). Różnice między wersjami Pro i zwykłymi mają, pierwszy raz, być bardzo znaczące.

Fot. TrendForce

Po pierwsze, wersja zwykła pozostanie przy starym sensorze aparatu - dostaniemy więc podwójny czujnik 12 MP z tyłu. Z kolei iPhone 14 Pro(Max) ma być wyposażony w zupełnie nowy aparat 48 MP, któremu towarzyszyły będą dwa dodatkowe aparaty 12 MP. Obie wersje będą się też różnić ramką - dla zwykłej będzie ona zrobiona z aluminium, w Pro - ze stali nierdzewnej.

Jednak największa i najbardziej zaskakująca różnica dotyczy podzespołów obu telefonów. Okazuje się, że wersja zwykła ma dostać procesor z poprzedniej generacji telefonów Apple - A15. Tylko wersja Pro otrzyma procesor A16 Jednak nie będzie to jedyna kolosalna różnica między dwoma rodzajami telefonów firmy. Podczas gdy ilość pamięci RAM ma być w obu półkach cenowych ta sama - ma wynieść 6 GB - jej rodzaj będzie inny. Wersja Pro otrzyma szybszą i wydajniejszą pamięć LPDDR5, podczas gdy iPhone 14 (Max) będzie się musiał zadowolić wolniejszą LPDDR4X.

Wygląda więc na to, że Apple szuka kolejnych sposobów na zachęcenie nowych klientów do wydania większej kwoty na ich produkty. Miejmy tylko nadzieję, że dzięki temu, że iPhone 14 to praktycznie ten sam telefon, co iPhone 13 (tylko z innym wycięciem na przedni aparat), jego cena zostanie zmniejszona. Niestety, nie liczyłbym na taki zabieg.