iPhone 14 opóźniony! Apple ma problem z produkcją telefonu, premiera się przesunie?

Problemy produkcyjne Apple coraz bardziej się pogarszają. Czy ich nową ofiarą zostanie również nadchodzący iPhone 14?

Od kilku tygodni słyszymy coraz więcej informacji o pogarszających się opóźnieniach linii produkcyjnych Apple. Firma z Cupertino, której urządzenia produkowane są w Chinach przez firmę Foxconn, już od miesięcy mierzy się z coraz wolniejszą produkcją MacBooków i iPadów, co doprowadziło do wielkich opóźnień w dostawach. Aktualnie klienci mogą czekać nawet kilka miesięcy na zamówionego MacBooka Pro. Wszystko wskazuje na to, że może to być dopiero początek problemów logistycznych.

W Chinach znów szaleje Covid, a tamtejsze władze robią wszystko, aby doprowadzić do jego całkowitego wytępienia. Oznacza to między innymi surowe lockdowny, którymi często objęte są całe dzielnice lub nawet miasta. Jednakże przez te ograniczenia, fabryki w Chinach, które zajmują się produkcją podzespołów do nadchodzących telefonów Apple, musiały znacząco zwolnić pracę. Jak podaje Nikkei Asia, niektóre z fabryk zostały nawet zamknięte na kilka tygodni.

Według źródeł taki obrót sprawy przyczynił się do dużego opóźnienia w produkcji przynajmniej jednego z modeli iPhone'a 14. W normalnych warunkach każdy model byłby gotowy do weryfikacji pod koniec czerwca, co oznaczałoby zakończenie masowej produkcji pod koniec sierpnia lub na początku września - co zgrywa się z premierą telefonów, która ma nastąpić już we wrześniu.

Niestety, według nowych informacji, jeden z nowych modeli jest już opóźniony o kilka tygodni i może nie zakończyć weryfikacji do lipca. Apple ma pracować dniami i nocami, aby nadrobić utracony czas, ale może się okazać, że przynajmniej jeden z modeli iPhone'a 14 nie będzie gotowy na zaplanowaną datę premiery.

Sytuację pogarsza fakt, że sytuacja logistyczna w Chinach wcale nie wróciła jeszcze do normalności. W takim razie Apple może spotkać coś jeszcze bardziej przykrego - zamiast nadgonić stracony czas, może się okazać, że opóźnienia będą nadal się powiększać. Jeśli tak się stanie, opóźnienie może dotknąć całej gamy nowych iPhone'ów. Taki stan rzeczy, w zestawieniu z już bardzo spóźnionymi komputerami i tabletami, może poważnie zaszkodzić Apple - jest to przecież firma znana między innymi ze swojej rzetelnej i sprawnej obsługi klienta.