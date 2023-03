iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro na promocji! Taka okazja nie zdarza się zbyt często

Najnowsze flagowce marki Apple zostały objęte spory rabatem w jednym z popularnych sklepów z elektroniką.

iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro na promocji

Obecna generacja smartfonów amerykańskiego giganta technologicznego zadebiutowała na rynku we wrześniu 2022 roku. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się cztery wersje urządzenia:

iPhone 14 ,

, iPhone 14 Plus ,

, iPhone 14 Pro ,

, iPhone 14 Pro MAX.

Premiera flagowców spotkała się z mieszanym odbiorem, czego w dużej mierze powodem były spore podwyżki cen wszystkich modeli. Jak by tego było mało smartfony Apple dosyć dobrze utrzymują kwoty, w jakich pierwotnie pojawiły się sprzedaży, a więc użytkownicy nie mogą liczyć na szybki spadek cen.

Największą nadzieją na zakup iPhone'a 14 za atrakcyjne pieniądze są chwilowe promocje, które od czasu do czasu pojawiają się w sklepach z elektroniką. Jedna z nich zawitała właśnie do Media Expert, a rabatem objęte zostały niemalże wszystkie modele urządzenia. Na stronie sklepu znajdziemy również specjalny kod, który dodatkowo obniża cenę smartfona w przypadku jego tańszych wersji.

Zobacz również:

iPhone 14 128 GB

Cena: 5199 zł 4931.79 zł (z kodem 4899 zł) / Link

iPhone 14 Plus 128 GB

Cena: 5899 zł 5595.80 zł (z kodem 5499 zł) / Link

iPhone 14 Pro 128 GB

Cena: 6399 zł 6164.98 zł / Link

Przed wyborem konkretnego modelu warto zwrócić uwagę na najważniejsze różnice między poszczególnymi wariantami urządzenia.

Który model iPhone'a 14 wybrać?

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

iPhone 14 zadebiutował w wersjach bazowych oraz tych oznaczonych dopiskiem "Pro", a najważniejsze różnice między poszczególnymi modelami, wynikają z tego właśnie podziału. iPhone 14 Pro otrzymał znacznie mocniejszy procesor (A16 Bionic vs A15 Bionic), aparat główny o wyższej rozdzielczości (48 Mpix vs 12 Mpix), a także opcję Always on Display, która umożliwia wyświetlanie powiadomień na wygaszonym ekranie smartfona. Istotną zmianą jest również pozbycie się charakterystycznego notcha i zastąpienie go drobnym wcięciem w ekranie. Apple zadbało również o praktyczne zastosowanie nowego rozwiązania, a na droższe wersje flagowca trafiła funkcja Dynamic Island.

iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus zostały pozbawione tych opcji, ale największym minusem w przypadku bazowych wariantów jest ekran, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz. Jeżeli jednak nie jest to czynnik, który uważacie za istotny to wybór między tańszymi modelami będzie polegał głównie na preferencjach związanych z wielkością wyświetlacza. Wersja podstawowa posiada ekran o przekątnej 6.1-cala oraz baterię o pojemności 3279 mAh. Wariant z plusem otrzymał wyraźnie większy wyświetlacz (6.7-cala) oraz ogniwo o pojemności 4323 mAh. Więcej na temat różnic pomiędzy poszczególnymi modelami iPhone'a 14 możecie przeczytać tutaj.