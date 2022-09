iPhone 14 to najnudniejszy smartfon jaki widziałem od dawna

Najnowszy flagowiec Apple właśnie zadebiutował na rynku. Zmian w podstawowym modelu jest jednak niewiele, a samo urządzenie nieco rozczarowuje.

Źródło: Apple

iPhone 14 zadebiutował! Sprawdź, co nowego u Apple

Nowy smartfon firmy z Cupertino został zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji Apple Far Out. Urządzenie będzie dostępne w czterech wariantach:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro MAX

Droższe modele oznaczone jako Pro oferują sporo usprawnień, które mogą okazać się interesujące dla użytkowników starszych wersji smartfona. Większość z tych ulepszeń nie trafiła jednak do podstawowych wariantów iPhone'a 14 przez co prezentują się one o wiele gorzej.

Najbardziej rozczarowała mnie informacja o tym, że tańsze modele wciąż będą oparte na zeszłorocznych procesorach Apple A15 Bionic. Układ będzie rozbudowany o dodatkowe rdzenie, a w połączeniu z odpowiednią optymalizacją systemu zapewne zagwarantuje komfortowe użytkownie smartfona, jednak to nie wystarczająco by namówić użytkowników iPhone'a 12 oraz 13 do zakupu nowego urządzenia. Drobnych rozczarowań jest niestety o wiele więcej.

iPhone 14 otrzyma co prawda nową kamerę główną, jednak zaoferuje ona dokładnie taką samą rozdzielczość co zeszłoroczny aparat. Obiektyw będzie posiadał większy sensor ale, podobnie jak w przypadku procesora, jest to niewielka zmiana.

Źródło: Apple

Ponadto, jedynie droższe modele otrzymają szybkie 120 Hz odświeżanie obrazu. W podstawowych wariantach zabraknie także funkcji Always on Display, którą użytkownicy Androida mają w swoich smartfonach od lat.