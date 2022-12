iPhone 14 to nie koniec nowości od Apple! Marka pracuje nad wieloma nowymi urządzeniami

Amerykańska marka planuje wprowadzić na rynek produkty oparte na nowym systemie operacyjnym.

Źródło: Apple

We wrześniu tego roku Apple zaprezentowało nowe flagowe smartfony. Wśród pokazanych wariantów znalazły się następujące modele: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX. Spodziewaliśmy się więc, że przyszłej jesieni ujrzymy kolejną odsłonę popularnych telefonów, jednak najprawdopodobniej Apple szykuje dla nas coś znacznie większego na 2023 rok.

W połowie listopada informowaliśmy was o nowym produkcie Apple, którym mają być gogle do wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości. Urządzenie zadebiutuje w przyszłym roku i prawdopodobnie będzie najdroższym produktem marki. Portal Bloomberg podaje, że cena gogli wyniesie od 2000 do 3000 dolarów. Przy obecnym kursie oznacza to kwotę od około 9000 złotych do mniej więcej 13 000 złotych.

Sprzęt będzie wykorzystywał procesor M2 znany użytkownikom MacBooków. Co więcej, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia, zostanie on wyposażony w dziesięć kamer znajdujących się w środku oraz na zewnątrz urządzenia. W ten sposób firma chce zapewnić możliwie największą funkcjonalność urządzenia.

Źródło: Vr-expert

Według najnowszych przecieków Apple pracuje nad systemem xrOS, który będzie napędzał nowe produkty firmy. Skrót "xr" ma sugerować przeznaczenie oprogramowania, które będzie skierowane do urządzeń obsługujących wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistość.

Oznaczenie podpowiada nam także, że Apple prawdopodobnie planuje zarówno gogle do VR (które po założeniu odcinają nas w pewnym stopniu od otoczenia), jak i gogle do AR (które po założeniu mogą wyświetlać nam dodatkowe informacje dotyczące otaczających nas obiektów). Amerykańska marka może jednak chcieć zbudować znacznie większy ekosystem produktów, złożony z wielu elementów, takich jak: kontrolery ruchu, gogle, dodatkowe kamery oraz specjalne aplikacje.