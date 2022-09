iPhone 14 vs. iPhone 12. Czy po dwóch latach już czas wymienić smartfon od Apple?

Wymiana telefonu raz na dwa lata stała się dla wielu osób swego rodzaju tradycją. Często wymuszone to było zmianą abonamentu lub po prostu szybkimi zmianami w technologii. Jednak czy dziś warto wymieniać dwuletniego iPhone'a? Sprawdzamy różnice między iPhonem 12 a iPhonem 14.

Spis treści

iPhone 12 w momencie swojej premiery był sporym powiewem świeżości - zmienił on diametralnie wygląd urządzeń Apple, upodabniając się do designu zapoczątkowanego przez iPada Pro w 2018 roku. Jednak to nie wszystkie zmiany, które przyniosła dwunastka - nowe aparaty, MagSafe, pojawiła się też wersja mini i oczywiście moduł 5G.

Jednak od tej premiery minęły już dwa lata. W międzyczasie pojawił się iPhone 13 ze swoimi zmianami, a na horyzoncie jest też iPhone 14, który już za kilka dni w końcu ukaże się w pełnej krasie. Sprawdźmy więc, jak ten dwuletni sprzęt od Apple radzi sobie dzisiaj w porównaniu do nadchodzącej propozycji tej firmy.

Oczywiście iPhone 14 nie został jeszcze zaprezentowany, bazujemy więc na informacjach z przecieków i różnego rodzaju zakulisowych plotek. Jednak ze względu na ich ilość, możemy być prawie pewni, że są one dość dokładne. Sprawdźmy więc, czy po dwóch latach czas już wymienić poczciwego iPhone'a 12, czy raczej jest to urządzenie jeszcze na (przynajmniej) rok.

iPhone 12 czy iPhone 14 - najważniejsze różnice

Fot. TechAdvisor

Jeszcze kilka lat temu, dwa lata różnicy między telefonami były wyraźnie zauważalne - zmieniały się kształty, wielkości oraz elementy, na których producenci (i klienci) najbardziej się skupiali. Wydaje się, że ostatnimi czasy te zmiany trochę przystopowały - z roku na rok zmiany są mniejsze i nie tak widoczne. Wejście na rynek iPhone'a 12 w 2020 roku przyjęto ze sporym entuzjazmem - nowy wygląd, nowy aparat - to była naprawdę dobra generacja. Czy po dwóch latach nadal jest na tyle dobra, aby nie zawracać sobie głowy najnowszym modelem?

Wygląd

iPhone 12 wprowadził do iPhone'ów nowy design, którego trzymają się one do dziś. Oznacza to, że najnowsza czternastka nie będzie się diametralnie różniła od swojego poprzednika. Jednakże zauważymy pewne różnice między tymi telefonami. Po pierwsze - notch. Co prawda podstawowa wersja iPhone'a 14 zostaje przy "łódeczce", jednak będzie ona zauważalnie węższa niż w przypadku iPhone'a 12, dzięki czemu dostaniemy trochę więcej miejsca na pasku powiadomień.

Dużą wizualną zmianą będzie też rozmieszczenie aparatów. Podczas gdy iPhone 12 ma dwie kamery z tyłu ułożone równolegle, nowa czternastka pójdzie raczej w asymetryczny, skośny układ. Inną wizualną zmianąbędą też oczywiście kolory iPhone'a - czternastka poza podstawowym czarnym, białym oraz czerwonym z pewnością przyniesie kilka nowych wariantów. Jednakże poza tymi kosmetycznymi różnicami nie powinniśmy spodziewać się innych różnic. Nawet wymiary telefonów powinny pozostać takie same.

Ekran

Trzeba przyznać, że niewiele można napisać o zmianach w ekranie iPhone'a 14. Ma to być ten sam panel, który widzieliśmy już w wersji 13, a co za tym idzie - ten sam, który znamy z dwunastki. Oczywiście będzie się on różnił rozmiarem notcha, który w nowym modelu będzie mniejszy, jednak poza tym nie powinniśmy zauważyć żadnej różnicy w tych dwóch panelach.

Nadal będą to bardzo dobre wyświetlacze OLED o rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli i przekątnej 6,1". Obsługują one standard HDR10 i mogą pochwalić się maksymalną jasnością na poziomie 1200 nitów.

Aparat

Fot. TechAdvisor

Nie mamy też dużo do powiedzenia na temat aparatów, które mają być dostępne i iPhonie 14 - według naszych informacji mają one być dokładnie tymi samymi modułami, które widzieliśmy już w iPhonie 12. Oczywiście robione przez nie zdjęcia z pewnością będą wyglądać lepiej, jednak stoi za tym głównie nowe oprogramowanie, które zostanie przygotowane dla iPhone'a 14. Jednak sama matryca i obiektywy pozostaną takie same.

Podzespoły

Tutaj w końcu czeka nas trochę zmian, jednak nie aż tak dużo, jak można by się spodziewać. Sercem iPhone'a 12 jest układ Apple A14. W iPhonie 14 z kolei dostaniemy procesor A15 - czyli ten sam, który znalazł się w zaprezentowanym rok wcześniej iPhonie 13. Zdobędzie on co prawda kolejne usprawnienia i jeden rdzeń graficzny więcej, jednak mimo to spodziewamy się, że będzie on około 15-20% szybszy od dwuletniego konkurenta. Nie jest to duża zmiana jak na dwa lata różnicy, jednak w wielu aplikacjach - szczególnie graficznie intensywnych grach - może być zauważalna.

Sporą zmianą z kolei będzie kwestia baterii. Byłą to chyba największa bolączka 12. generacji iPhone'a - czas pracy na baterii nie był najlepszy. Jednak już 13. generacja zmieniła to na lepsze, spodziewamy się więc, że czternastka przynajmniej utrzyma ten trend. W dwunastce dostawaliśmy ogniwo o pojemności 2815 mAh, które ładowało się z mocą do 20 W. iPhone 14 z kolei powinien móc pochwalić się baterią 3240 mAh, co zapewne przyczyni się do wydłużenia czasu pracy na baterii o około 15-20%.

Fot. TechAdvisor

Czeka nas też zmiana w departamencie pamięci - zarówno miejsca na dane, jak i pamięci RAM. iPhone 12 był dostępny z 4 GB RAM oraz w konfiguracjach pamięci 64/128/256 GB. Obie te wartości zmienią się w przypadku czternastki. Dostaniemy tutaj 6 GB RAMu, które będzie połączone z jednym z trzech wariantów pamięci: 128/256/512 GB. To bardzo dobra zmiana, gdyż nie tylko będziemy mogli przechowywać więcej zdjęć i plików na telefonie, ale pomoże ona też z multitaskingiem na naszym urządzeniu.

Cena

iPhone 12 możemy nadal kupić nowy prosto od Apple - kosztuje on aktualnie 3599 zł. Jednakże w innych sklepach często znajdziemy go w lepszej cenie - bez trudu zejdziemy poniżej 3200 zł. Oczywiście można też kupić go z drugiej ręki - wtedy ceny oscylują około 2000 zł. Z kolei najnowszy iPhone 14 ma pojawić się na rynku w cenie około 4199 zł. Oznacza to, że aktualnie oba te telefony bezie dzieliło około 100 zł. Warto jednak pamiętać, że zaraz po premierze czternastki, iPhone 12 może zostać przeceniony, dzięki czemu jego cena (nawet z pierwszej ręki) znacząco spadnie.

Czy już czas wymienić dwunastkę na czternastkę?

Jeszcze niedawno dwa lata różnicy między telefonami można było spokojnie nazwać przepaścią. Jednak, jak pokazuje to porównanie, te czasy wydają się już być skończone. Telefony - nawet te z najwyższej półki - przestały z roku na rok znacząco się zmieniać, stawiają raczej na powolne, stopniowe ulepszenia. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy.

Fot. TechAdvisor

Z jednej strony coraz rzadziej widzimy naprawdę ekscytujące urządzenia, które zmieniają rynek smartfonów. Ostatnim zapewne były dwie składane propozycje Samsunga sprzed 4 lat. Poza tym dostajemy raczej odgrzewane kotlety z lekko zmienionymi detalami. Jednak z drugiej strony dzięki temu mamy pewność, że w nasze ręce trafiają sprawdzone rozwiązania, które posłużą nam bardzo dobrze przez wiele lat. Nie ma ryzyka, że nasz drogi smartfon za rok będzie bezużyteczny. Długość życia telefonów drastycznie się wydłużyła.

Taki sam los spotkał iPhone'a 14 w podstawowej wersji. Zmiany między zwykłą dwunastką a czternastką są kosmetyczne i polegają raczej na wydłużeniu czasu pracy na baterii oraz zastosowaniu nowych podzespołów. Ze względu na to wymiana dwunastki może być jeszcze przedwczesna - chociaż zdecydowanie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu może być bardzo ważny dla użytkowników. Jednakże ogólnie wydaje się, że wymiana iPhone'a 12 na iPhone'a 14 to raczej kwestia wygody i chęci niż konieczności.