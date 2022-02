iPhone 14 w końcu dogoni Galaxy S22 w tym aspekcie! Na to czekali fani Apple?

Kolejny przeciek sugeruje usprawnienia w tegorocznym iPhone 14.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o planach powiększenia dostępnej użytkownikowi ilości pamięci operacyjnej. Pierwsze informacje o tym, że każdy model tegorocznego iPhone'a ma posiadać 6 GB RAMu pojawiły się jeszcze w styczniu. Wszystkie informacje dotyczące iPhone 14, które dotychczas pojawiły się w sieci, zbieramy dla was tutaj.

Okazuje się jednak, że producent może pójść o krok dalej. Jeżeli najnowsze przecieki okażą się prawdą, to gigant z Cupertino planuje zwiększyć ilość pamięci RAM nawet do 8 GB! Oznacza to, że smartfony Apple już wkrótce mogą w końcu dogonić flagowce Samsunga oraz większości producentów smartfonów z Androidem. Co może to oznaczać dla przyszłych posiadaczy tych urządzeń?

Przede wszystkim to, że smartfony z rodziny iPhone 14 będą działały jeszcze płynniej, niż obecne na rynku urządzenia. W połączeniu z autorskim oprogramowaniem i optymalizacją możemy spodziewać się jednego z najszybciej, jeżeli nie najszybciej działającego smartfona w tym roku.

Warto jednak podkreślić, że przeciek dotyczył jedynie modeli Pro. Nie wiemy więc, czy producent zdecyduje się na zwiększenie dostępnej pamięci operacyjnej także w podstawowych modelach z tej serii, czy pozostanie przy dostępnych obecnie 4 GB.

