iPhone 14 wyprzedził Androida, a ten stara się go teraz dogonić! Nie chodzi tylko o Dynamic Island

Premiera iPhone'a 14 odbyła się 7 września. W trakcie prezentacji zobaczyliśmy dwie nowe funkcje, które producenci smartfonów z Androidem już teraz starają się zaimplementować do swoich produktów.

Pierwszą z nich jest szeroko opisywana opcja Dynamic Island. Pozwala ona na wyświetlanie powiadomień oraz przełączanie się pomiędzy aplikacjami przy użyciu drobnego widgetu, który pojawia się wokół wcięcia na kamerę do selfie. Już w pierwszym tygodniu po premierze nowej funkcji, deweloperzy zaczęli odtwarzać ją na urządzeniach z Androidem.

Nie jest to jedyna modyfikacja, którą Apple wyprzedziło Androida. Drugą i zarazem równie istotną jest łączność satelitarna. Funkcja została dodana do iPhone'a 14, a w ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że nad podobną opcją pracuje także Google. Firma ma wprowadzić łączność satelitarną wraz z premierą systemu Android 14, którego debiut nastąpi w drugim lub trzecim kwartale 2023 roku.

Informacja dotycząca nowych funkcji w kolejnej wersji popularnego systemu na urządzenia mobilne pochodzi od Hiroshiego Lockheimera, który jest dyrektorem wykonawczym oraz jednym z założycieli zespołu Android w Google.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!